Στην Πάτρα το νέο Workshop του Μηχανισμού Στήριξης Επιχειρηματικότητας της ΠΔΕ

Την προσεχή Τετάρτη στο MyWay Hotel & Events

O Μηχανισμός Στήριξης Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει στην Πάτρα νέο Workshop με θέμα: «Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος & εξαγωγικές διαδικασίες» – Φάση Β, την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 18:30 στο “MyWay Hotel & Events” (Λεωφ. Όθωνος Αμαλίας 16).

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

18:00 – 18:30 :  Εγγραφές – Welcome Coffee

18:30 – 18:50 :   Έναρξη εκδήλωσης - Χαιρετισμοί

Θεματικές ενότητες workshop

18:50 – 19:05 :  Ενότητα Α: Εξαγωγές – Τα σωστά βήματα

19:15 – 19:35 :  Ενότητα B: Στάδια προετοιμασίας εξαγωγικής δραστηριότητας

19:45 – 20:05 :  Ενότητα Γ: Εμπορική συμφωνία – Γνωστικό πεδίο στελεχών εξαγωγών

20:15 – 20:35:   Ενότητα Δ: Χρήσιμα έγγραφα και στοιχεία ολοκλήρωσης της διαδικασίας

Έπειτα από κάθε ενότητα θα υπάρχει δυνατότητα για διαλογική συζήτηση και για τη διατύπωση ερωτημάτων και στο τέλος θα ακολουθήσει συζήτηση εφ’ όλης της ύλης.

Εισηγητής θα είναι ο Γιώργος Παπαστεργιόπουλος, πρ. Διευθυντής Πληροφόρησης & Υποστήριξης επιχειρήσεων του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου και συντονιστές οι Δρ Χρήστος Τζομάκας, Διευθυντής ΠΤΑ-ΠΔΕ, Δρ Στάθης Παπαχριστόπουλος, Προϊστάμενος Μονάδας Α’  ΠΤΑ -ΠΔΕ

Με το πέρας της εκδήλωσης θα ακολουθήσει ελαφρύ δείπνο και δικτύωση των συμμετεχόντων.

