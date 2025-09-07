Τι λένε τα ζώδια για τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025.

Σελήνη στους Ιχθείς – σε χάση

Κριός

Το πλανητικό σκηνικό της μέρας αναμένεται να ανοίξει το μυαλό σας σε νέες δυνατότητες. Συναρπαστικά νέα είναι πιθανόν να υπάρξουν, όπως και τυχαίες συναντήσεις ή γνωριμίες με άτομα εκκεντρικά. Σήμερα θα είναι αυξημένο το ενδιαφέρον σας για τις καινούργιες τεχνολογίες και κάποιοι ίσως να ξεκινήσετε την δημιουργία του δικού σας ιστότοπου.

Ταύρος

Κάποιο άτομο στον εργασιακό χώρο θα προσπαθήσει να σας μειώσει και να σας προσβάλει, κινούμενο καθαρά από αισθήματα ζηλοφθονίας απέναντι σας. Μην του δίνετε σημασία, το περιστατικό είναι ανάξιο λόγου. Μια μικρή κόπωση όμως που ενδεχομένως να αισθανθείτε δεν θα πρέπει να την αγνοήσετε. Ο οργανισμός σας χρειάζεται ξεκούραση. Ελαφρώστε το πρόγραμμα σας από υποχρεώσεις και χαλαρώστε.

Δίδυμοι

Κατά παράδοση διατηρείτε καλές σχέσεις με τους γύρω σας, ενώ δεν αρνείστε εύκολα να προσφέρετε την βοήθεια σας στους ανθρώπους σας που την χρειάζονται. Σήμερα ίσως χρειαστεί να στηρίξετε ένα δικό σας άτομο να ξεπεράσει κάποιες δυσκολίες. Η μέρα θα σας θυμίσει κατά την εξέλιξη της ότι θα πρέπει να προνοήσετε και για ενδεχόμενες δύσκολες μέρες που θα ακολουθήσουν. Βάλτε σε τάξη τα οικονομικά σας και ξεκινήστε να αποταμιεύετε, αν κάτι τέτοιο είναι εφικτό.

Καρκίνος

Σήμερα αποφασίζετε να ασχοληθείτε με κάποιες εκκρεμότητες που σας απασχολούσαν το τελευταίο χρονικά διάστημα. Φροντίστε όμως να είστε προσεκτικοί στους χειρισμούς σας και ενήμεροι για την παραμικρή λεπτομέρεια των υποθέσεων. Μια σχέση σας, προς το παρόν επιφανειακή, ίσως να δείχνει σημάδια μιας πιο σοβαρής τροπής. Ελέγξτε την κατάσταση και μην αφήνεστε, γιατί ίσως βρεθείτε κάποια στιγμή προ εκπλήξεων…

Λέων

Ηρεμία και γαλήνη επικρατεί γύρω σας και αυτό θα σας βοηθήσει να διεκπεραιώσετε τόσο τις δουλειές σας όσο και τις υποχρεώσεις σας προς την οικογένεια με έναν ομαλό και χαλαρό τρόπο. Με καλή συγκέντρωση και στοχευμένη δράση έχετε την ευκαιρία να κλείσετε με ευνοϊκούς όρους κάποιες υποθέσεις σας που χρονίζουν και να πάρετε μια βαθιά ανάσα.

Παρθένος

Θα έρθετε σε επαφή με πλήθη κόσμου σήμερα. Ίσως να απογοητευθείτε από την στάση ή την συμπεριφορά ενός προσώπου ή αντίθετα, να το δείτε με διαφορετικό μάτι. Μοιραίες συναντήσεις θα υπάρξουν με την πανσέληνο, καθώς όμως και επώδυνοι χωρισμοί. Ένα άτομο που θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ζωή σας στο μέλλον θα κάνει τώρα την εμφάνιση του.