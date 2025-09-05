Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025

Μνημόσυνα
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΣΟΦΙΑΣ χήρας ΚΩΝ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗ
ΣΥΝ/ΧΟΥ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ - ΕΤΩΝ 86
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΔΡΙΒΗΛΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΓΙΩΡΓΟΣ, ΣΟΦΙΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΙΝΟΣ, ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
---------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΧΑΡ. ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗ
ΕΤΩΝ 72
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΝΑΒΗΣ, ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 6-9-2025 & ώρα 8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Χαλανδρίτσας, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓ.
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΤΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ:
ΑΡΧΟΝΤΩ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΗΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΔΕΒΑΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 6-9-2025 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α ́ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΩΝ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 83
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΝΤΑΚΟΛΙΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ, ΜΑΡΙΑ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ
OI ANEΨIOI
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 ΤΕΛΟΥΜΕ ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΠΑΠΑΘΩΜΑ) ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΤΩΝ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ.
ΣΟΦΙΑΣ χήρας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΡΑΚΟΥ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΘΕΙΑ - ΚΥΨΕΛΗ
---------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6/9/2025 & ΩΡΑ 8:30 π.μ. ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ (Α') ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
{ΔΗΜΗΤΡΙΟ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΩΝ. ΚΑΝΤΑ}
ΕΤΩΝ 33
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΑΡΓΥΡΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΤΑΣ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ : ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ •ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ •ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΝΤΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 7-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝ. ΣΚΑΡΠΕΛΟΥ
ΕΤΩΝ 58
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ TΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ., ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΑΧΙΛ. ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ
(ΕΤΩΝ 96)
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΝΤΩΝΙΑ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ:
ΜΑΡΙΑ & ROBERT, ΣΟΦΙΑ & PETER,
ΑΧΙΛΛΕΑΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ,
ΙΩΑΝΝΑ (ΧΗΡΑ) ΝΙΚ. ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 7-9-2025 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α ́ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΑΣΗΜΩΣ ΝΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 97
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η ΑΔΕΛΦΗ:
ΕΥΔΟΚΙΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΜΠΑΡΖΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ TΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΡΙΓΑΝΟΚΑΜΠΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Χ. ΤΖΟΛΑ
(ΕΤΩΝ 84)
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,
ΑΝΤΩΝΙΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΥΡΤΩ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 - 9 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΟΥΛΕΪΚΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 - 9 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΣΑΓΕΪΚΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ χήρας ΒΑΣ. ΤΣΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΣΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΑΚΕΛΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΤΣΑΓΡΗ
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΕΥΑΓΓ. ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΧΗΡΑ ΧΑΡ. ΚΟΥΓΙΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΗΡΑ ΣΠΥΡ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΘΕΟΔ. ΤΣΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 9:15 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΝ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 85)
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ: ΕΙΡΗΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ,
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΕΤΡΑΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΕΥΓΕΝΙΟΣ & ΝΟΥΛΗ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΑ & Ο ΜΝΗΣΤΗΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
--------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 7/9/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡ.
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 77
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΜΑΡΙΑ & ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΑΚΝΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ AΔΕΛΦΙΑ:
ΦΩΤΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΟΛΓΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 7/9/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ) ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ, ΠΑΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΟΥ, ΠΑΠΠΟΥ & ΘΕΙΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΣΑΒΒΟΥΔΗ
ΕΤΩΝ 78
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΟΥΔΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΒΒΟΥΔΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΑΒΒΟΥΔΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 7-9-2025 και ώρα 9.00 π.μ., 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας {συνοικία Μακρυγιάννη} Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας υιού, αδελφού & θείου
ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΕΣΙΡΗ
ΕΤΩΝ: 54
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ: Παναγιώτης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Γεώργιος & Αναστασία Μπεσίρη, Μάρθα & Σωτήριος Ρηγόπουλος, Νίκη & Παναγιώτης Τσίτσικας, Κωνσταντίνος Μπεσίρης
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
----------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 7-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΟΒΡΥΑΣ), 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗΣ ΗΛ. ΠΑΝΤΑΖΗ
ΕΤΩΝ 75
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ : ΗΛΙΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΤΑΖΗ,
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΑΝΘΗ ΠΑΝΤΑΖΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΓΑΘΗ χήρα ΑΝΤ. ΚΑΡΑΚΑΣΗ,
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΜΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΗΛΙΑΝΑ, ΒΑΣΙΑ, ΜΑΡΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 7-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΟΒΡΥΑΣ), 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ χήρας ΦΩΤ. ΣΙΝΟΥ
ΕΤΩΝ 80
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΗΛΙΑΣ ΣΚΕΝΤΖΟΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΙΝΟΥ,
ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΙΝΟΥ & ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΗΛΙΑΣ ΣΙΝΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 7-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ χήρας ΜΙΧ . ΠΟΥΛΗ (ΝΤΡΟΛΑ)
ΤΩΝ 95
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΘΩΜΑΣ ΚΟΥΤΡΑΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΛΗ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
--------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 7-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΓΛΥΚΑΔΑΣ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΔΡ. ΜΕΪΝΤΑΝΑ
ΕΤΩΝ 63
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΕΪΝΤΑΝΑ,
ΖΗΣΙΜΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΪΝΤΑΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΪΝΤΑΝΑΣ,
ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΟΛΑΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 7-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΓΛΥΚΑΔΑΣ 40/ΘΝΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 65
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΚΩΝ/ΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΠΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ : ΣΠΥΡΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 7-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΕΚΙΣΤΡΑΣ, ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑΣ ΔΗΜ. ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ 65
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΤΖΟΥΛΙΑ ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ,
ΕΙΡΗΝΗ ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ : ΕΙΡΗΝΗ ΧΗΡΑ ΑΠΟΣΤ. ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΓΓΕΛΟΣ, ΝΕΦΕΛΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 7-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ χήρας ΑΝΔΡ. ΖΩΧΙΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 92
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΑ ΖΩΧΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΕΡΕΥΣ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 7-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ, 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ. ΒΕΝΕΡΗ
ΕΤΩΝ 90
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΖΩΗ ΒΕΝΕΡΗ, ΘΕΚΛΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ,
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΑ ΒΕΝΕΡΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 7-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΠΑΜ. ΤΣΟΜΑΚΟΥ
ΕΤΩΝ 60
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
-----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 7-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝ. ΣΧΟΙΝΑ
ΕΤΩΝ 73
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
--------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 7-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΡΟΪΤΙΚΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΝΤΙΝΑΣ ΑΝΤ. ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΤΩΝ 93
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΛΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-----------------
