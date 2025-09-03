Μύκονος: Σκηνές χάους έξω από κατάστημα- Συμπλοκή αστυνομικών με τουρίστες

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στη Μύκονο, έξω από κατάστημα εστίασης με γρήγορο φαγητό, όταν μια ομάδα Ιταλών τουριστών ήρθε στα χέρια και η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Το βίντεο - ντοκουμέντο, που τράβηξε ο YouTuber Χρήστος Γιαννέλης, αποτυπώνει δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο τη σφοδρή συμπλοκή με πρωταγωνιστές μεθυσμένους νεαρούς και αστυνομικούς που επιχείρησαν να βάλουν τάξη.

Όλα ξεκίνησαν όταν δύο παρέες Ιταλών διαπληκτίστηκαν έντονα, με τις φωνές και τις βρισιές να δίνουν γρήγορα τη θέση τους σε γροθιές και σπρωξίματα. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο προσπάθησαν να χωρίσουν τους αντιμαχόμενους, ωστόσο βρέθηκαν αντιμέτωποι με την απρόσμενη αντίσταση των τουριστών, οι οποίοι όχι μόνο αρνήθηκαν να συμμορφωθούν αλλά επιτέθηκαν και στους ίδιους.

Δείτε το βίντεο: