Χαλανδρίτσα: Το Επιμελητήριο Αχαΐας στην AGREXA 2025

Tο Επιμελητήριο Αχαΐας συμμετείχε στην Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας AGREXA 2025, ως συνδιοργανωτής και με δικό του περίπτερο, προβάλλοντας τις δράσεις του και ενισχύοντας τον διάλογο για τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει: Με ισχυρή παρουσία στήριξε το Επιμελητήριο Αχαΐας την Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας AGREXA 2025, όπου συμμετείχε ως συνδιοργανωτής και διέθετε περίπτερο, υποδεχόμενο επιχειρηματίες, φορείς και επισκέπτες που επιθυμούσαν να ενημερωθούν για τις δράσεις του φορέα.

Η συμμετοχή του Επιμελητηρίου δεν περιορίστηκε μόνο στη δικτύωση. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, ο Α’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Αντώνης Κουνάβης απηύθυνε χαιρετισμό στα εγκαίνια της διοργάνωσης.

Το Σάββατο 30 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε η Ενημερωτική – Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Ο Αγρότης ως Κοινωνικά Υπεύθυνος Επιχειρηματίας: Προς ένα Βιώσιμο και Συμπεριληπτικό Μοντέλο Αγροτικής Ανάπτυξης». Στην ημερίδα μίλησαν ο Β’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Τάκης Βασιλείου και ο υπεύθυνος του Αγροτικού Τμήματος Γιώργος Παπαχριστόπουλος, οι οποίοι ανέδειξαν την ανάγκη ενίσχυσης της κοινωνικής υπευθυνότητας και της βιωσιμότητας στον πρωτογενή τομέα.

Το περίπτερο του Επιμελητηρίου αποτέλεσε σημείο αναφοράς καθ’ όλη τη διάρκεια της Έκθεσης, με πλήθος επισκεπτών να ανταλλάσσουν απόψεις και προτάσεις για την ανάπτυξη της τοπικής αγροτικής οικονομίας.

Η παρουσία του φορέα κορυφώθηκε την τελευταία ημέρα της AGREXA 2025, όταν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Θεόδωρος Λουλούδης είχε τη δυνατότητα να συνομιλήσει με επιχειρηματίες, επισκέπτες και φορείς της περιοχής για την τοπική επιχειρηματικότητα αλλά και τις δράσεις του Επιμελητηρίου, ενώ μεταξύ άλλων συμμετείχε ως μέλος της κριτικής επιτροπής στον διαγωνισμό γευσιγνωσίας, ο οποίος περιλάμβανε μαγειρικές δημιουργίες με βάση το μέλι.

Δήλωση του προέδρου Θεόδωρου Λουλούδη: «Τέτοιες εκθέσεις είναι πολύτιμες, γιατί συμβάλλουν όχι μόνο στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, αλλά και στη συνεργασία των φορέων. Το Επιμελητήριο Αχαΐας θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την τοπική ανάπτυξη και την αγροτική επιχειρηματικότητα»"