Ο χαιρετισμός του Πρύτανη Χρήστου Ι. Μπούρα για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Με αφορμή την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, ο Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών απηύθυνε χαιρετισμό προς όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας, συνεργασίας και ενίσχυσης της ποιότητας στην εκπαίδευση και την έρευνα.

Ακολουθεί ο πλήρης χαιρετισμός:

Χαιρετισμός Καθηγητή Χρήστου Ι. Μπούρα

για την έναρξη της Ακαδημαϊκής Χρονιάς

Αγαπητά μέλη της πανεπιστημιακής μας κοινότητας,

Με ιδιαίτερη χαρά και αίσθημα ευθύνης σας καλωσορίζω στην έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Η εκκίνηση κάθε νέας ακαδημαϊκής χρονιάς αποτελεί ευκαιρία ανανέωσης των στόχων μας — εκπαιδευτικών, ερευνητικών και κοινωνικών — και στιγμή συλλογικής δέσμευσης για την προαγωγή της γνώσης, της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας. Καλωσορίζω θερμά τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/τριες που εισέρχονται τώρα στην πανεπιστημιακή μας οικογένεια, καθώς και τους/τις επιστρέφοντες/ουσες και εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό που καθημερινά στηρίζει το έργο μας.

Στόχος μας για την φετινή χρονιά είναι να ενισχύσουμε περαιτέρω την ποιότητα διδασκαλίας και έρευνας, να διευρύνουμε τις διεπιστημονικές συνεργασίες, και να προωθήσουμε την καινοτομία και την κοινωνική υπευθυνότητα. Δεσμευόμαστε για ένα περιβάλλον ακαδημαϊκής ελευθερίας, ίσων ευκαιριών και σεβασμού στη διαφορετικότητα, όπου κάθε μέλος μπορεί να αναπτύξει τις ικανότητες του και να συνεισφέρει δημιουργικά. Στο πλαίσιο αυτό, θα δώσουμε έμφαση στην υποστήριξη φοιτητών —ακαδημαϊκή, ψυχοκοινωνική και επαγγελματική— καθώς και στην ενίσχυση των υποδομών, της ψηφιακής εξέλιξης και της διεθνούς συνεργασίας.

Σας καλώ να συμμετάσχετε ενεργά στη ζωή του Πανεπιστημίου μας: να μοιραστείτε ιδέες, να συμμετέχετε σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, να συμβάλετε στην ακαδημαϊκή δεοντολογία και την κοινωνική αλληλεγγύη. Η πρόοδος του πανεπιστημίου δεν είναι υπόθεση μιας μειοψηφίας αλλά συλλογική προσπάθεια — κάθε φοιτητής, κάθε διδάσκων, κάθε μέλος της διοίκησης και της κοινότητας έχει ρόλο και ευθύνη. Η αλληλεγγύη είναι ύψιστο αγαθό ιδίως στη δυστοπική πραγματικότητα που συχνά βιώνουμε. Η συλλογικότητα είναι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το αναπάντεχο που καραδοκεί, όπως έδειξε η καλοκαιρινή καταστροφική πυρκαγιά. Επιπλέον, μαζί μπορούμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της εποχής, να αξιοποιήσουμε νέες ευκαιρίες και να διαμορφώσουμε ένα βιώσιμο, δημιουργικό και φιλόξενο ακαδημαϊκό περιβάλλον, συνεχίζοντας την παράδοση της ανοδικής πορείας του Πανεπιστημίου Πατρών .

Σας εύχομαι υγεία, επιμονή και παραγωγική χρονιά. Είμαι στη διάθεσή σας για διάλογο και συνεργασία, ώστε η νέα ακαδημαϊκή περίοδος να γίνει αφετηρία προόδου, συνεργασίας και ουσιαστικής ακαδημαϊκής εμπειρίας.

Καλή και δημιουργική ακαδημαϊκή χρονιά!