Μέχρι πότε θα συνεχίσει να αυξάνεται η αξία του τουρισμού;

Ο τουρισμός ήταν ανέκαθεν ο ελκυστικότερος από τους παραγωγικούς τομείς για τη χώρα μας: η παρουσία τουριστών ωφελεί πολλά είδη αγορών, από την διαμονή και την εστίαση έως την πολιτιστική κληρονομιά και τη βιομηχανία ειδών πολυτελείας.

Και παρά τις όποιες αντιδράσεις για περιορισμό της τουριστικής εισροής- κυρίως εκεί όπου η διαχείριση ροής επισκεπτών γίνεται μια εξίσωση δυσεπίλυτη για πολιτεία και εμπλεκόμενους φορείς- κάτι τέτοιο σπάνια εφαρμόζεται αποτελεσματικά. Γιατί; Απλά γιατί μια μείωση του αριθμού των τουριστών θα σήμαινε ταυτόχρονα και μια ανάλογη μείωση στην κατανάλωση σε διαμονή (ξενοδοχεία και άλλα μορφές καταλυμάτων), μεταφορές, υπηρεσίες εστίασης, ψυχαγωγία, εμπόριο, αριθμό επισκεπτών σε μουσεία, μνημεία και πολιτιστικά ιδρύματα.

Αρκεί να λάβουμε υπόψη ότι, σύμφωνα με το ΙΝΣΕΤΕ (2025) το 2024, η άμεση συνεισφορά του τουρισμού στην οικονομία της Χώρας ανήλθε σε 30,2 δισ. ευρώ, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 13% του ΑΕΠ. Αν συνυπολογιστεί και η έμμεση συνεισφορά, τότε η συνολική συμβολή του κλάδου στο ΑΕΠ ξεπερνά το 30%.

Ένα σημαντικό ποσοστό, αλλά που παράλληλα θα μπορούσε να αποτελέσει από μια άλλη οπτική γωνία και απειλή για το εθνικό οικονομικό σύστημα, εφόσον αντιπροσωπεύει μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που συγκεντρώνει κεφάλαια που διαφορετικά θα μπορούσαν να διατεθούν σε πιο δομημένες δραστηριότητες.

Ας πάρουμε για παράδειγμα την περίπτωση των ‘’διάσημων’’ τα τελευταία χρόνια καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης (τύπου αirbnb): σε όλες σχεδόν τις μεγάλες τουριστικές πόλεις και προορισμούς της Ελλάδος, οι τουριστικές ροές έχουν οδηγήσει σε αύξηση των επιλογών διαμονής, όπου στις περισσότερες των περιπτώσεων, πέραν των όποιων περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων οδήγησαν σε μείωση του χώρου διαβίωσης (μακροχρόνιες μισθώσεις). Αφενός, αυτή η μετατόπιση στην προσφορά ακινήτων αναμφίβολα έχει άμεσο αντίκτυπο στη ζωή των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται στην πόλη. Αφετέρου, εκτρέπει κεφάλαια και επενδύσεις από έναν κλάδο όπως ο τουρισμός που, παρ' όλα αυτά, πάσχει από σημαντικές διαρθρωτικές αδυναμίες, κυρίως από την αβεβαιότητα που προκύπτει από τις διεθνείς τουριστικές αποφάσεις.

Από συστημική άποψη, η συνεχώς αυξανόμενη σημασία του τουριστικού τομέα, καθιστά αναμφίβολα πιο ελκυστική την έναρξη νέων επιχειρήσεων, κυρίως καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης αλλά και δραστηριοτήτων εστίασης ή/και συμπληρωματικών τουριστικών υπηρεσιών. Και ενώ τέτοιες δραστηριότητες συμβάλλουν στην διατήρηση μέρους του ξένου πλούτου στην πραγματική μας οικονομία, ωφελώντας κάποιες επαγγελματικές κατηγορίες, δεν συμβάλλουν απαραίτητα και στην ενίσχυση της εθνικής μας οικονομίας. Η τρέχουσα προσφορά καταλυμάτων, στην πραγματικότητα, ανταποκρίνεται κυρίως στη διεθνή ζήτηση: ακόμη και λαμβάνοντας υπόψη τον τεράστιο αριθμό επισκεπτών, είναι σαφές ότι οι επιχειρήσεις καταλυμάτων, και ιδίως οι επιχειρήσεις που δεν ανήκουν σε ξενοδοχεία, απορροφούν ένα μεγάλο μέρος της ζήτησης για εισερχόμενα ταξίδια στη χώρα μας. Είναι επίσης αλήθεια, ότι αυτή η ζήτηση υπερβαίνει κατά πολύ την εγχώρια ζήτηση, η οποία σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω το 2025.

Αυτό δημιουργεί μια σειρά από «περιοδικές» οικονομικές ροές, που εναλλάσσονται μεταξύ περιόδων αιχμής και περιόδων χαμηλής πληρότητας, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για την εκπαίδευση εποχικών και εν πολλοίς επισφαλών θέσεων εργασίας.

Από την άλλη, για να είναι πραγματικά «χρήσιμος» για την ανάπτυξη της χώρας μας, ο τουρισμός πρέπει να εκπληρώνει οργανικές λειτουργίες. Όχι μόνο από οικονομικής άποψης, αλλά και από πολιτιστικής και κοινωνικής άποψης.

Ας κάνουμε μια λιτή σκέψη: ένας ξένος τουρίστας, στο όνομα του αργού τουρισμού, του παραδοσιακού τουρισμού ή οποιασδήποτε άλλης «βιώσιμης» μορφής τουρισμού που έχει προωθηθεί τα τελευταία χρόνια, ταξιδεύει σε ένα μικρό χωριό της Ελλάδος. Φτάνει στην Ελλάδα με ένα εισιτήριο χαμηλού κόστους (και επομένως όχι απαραίτητα μέσω εθνικού αερομεταφορέα - αλλά αυτό είναι δικό μας λάθος), νοικιάζει αυτοκίνητο μέσω άλλου διεθνούς αερομεταφορέα (αλλά εδώ το αποτέλεσμα είναι ουδέτερο, επειδή αφενός εκπίπτει μέρος των εσόδων, αφετέρου, επιτυγχάνοντας πιο ανταγωνιστικές τιμές, επιτρέπει την επέκταση της πιθανής πελατειακής βάσης) και ταξιδεύει σε αυτό το μικρό χωριό για τρεις ημέρες.

Κατά τη διάρκεια αυτών των τριών ημερών, ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να συναντήσει ντόπιους κατοίκους, να δειπνήσει σε ταβέρνες της περιοχής κάθε βράδυ, να πάρει πρωινό σε καφετέριες, να αναπνεύσει την αυθεντική ατμόσφαιρα της χώρας μας και να αγοράσει μερικά μικρά αντικείμενα ως σουβενίρ. Θα έχει επίσης την ευκαιρία να συμμετάσχει σε οργανωμένες εκδρομές, να επισκεφθεί το λαογραφικό μουσείο της περιοχής και να δοκιμάσει τοπικά προϊόντα.

Όλα αυτά θα αποτελέσουν κρίσιμα στοιχεία για το χωριό, το οποίο, ωστόσο, μόλις τελειώσει η τουριστική παρουσία, θα επιστρέψει σε μεγάλο βαθμό στην ‘’ευημερία’’ που είχε πριν από την επίσκεψη, χωρίς την αυξημένη κατανάλωση που προκύπτει από τα αυξημένα έσοδα από τις επιχειρήσεις όπου διέμενε ή δείπνησε ο επισκέπτης.

Με την επιστροφή στην πατρίδα του, ο τουρίστας θα συνεχίσει να υμνεί τη χώρα μας: τον αέρα, το τοπίο, τον πολιτισμό, την ιστορία, το φαγητό, κ.λπ.. Θα πει στους φίλους του ότι αγόρασε ένα νόστιμο τοπικό προϊόν ή ότι βίωσε μια μοναδική αγροτουριστική εμπειρία, αλλά όλα αυτά δεν θα οδηγήσουν σε απτή αύξηση της παραγωγής και των διεθνών πωλήσεων των τοπικών προϊόντων.

Μερικοί λάτρεις μπορεί να είναι σε θέση να μεταφέρουν ένα συγκεκριμένο κρασί ή λίγο τσάι βουνού από την Ελλάδα, αλλά είναι απίθανο αυτό από μόνο του να αυξήσει τις εμπορικές ροές σε άλλους τομείς, ειδικά στις υπηρεσίες.

Έτσι, για ένα διάστημα, οι παραγωγοί στο μικρό χωριό θα έχουν κερδίσει περισσότερα και, με βάση αυτό το κέρδος, θα έχουν αυξήσει την κατανάλωσή τους (αν είναι σίγουροι) ή τις αποταμιεύσεις τους (αν είναι πιο προσεκτικοί).

Ας φανταστούμε ότι ο επισκέπτης, διαδίδοντας το μήνυμα, καταφέρνει να δημιουργήσει μια μικρή τουριστική ροή σε αυτό το χωριό: ο αριθμός των επισκεπτών αυξάνεται από 1 σε 20, στη συνέχεια σε 30, στη συνέχεια σε 40 και τέλος σε 50. Οι ιδιοκτήτες σπιτιών, οι οποίοι στο μεταξύ έχουν εγκαταλείψει το χωριό για την πόλη, αναπτύσσουν μια προσφορά βραχυχρόνιας μίσθωσης και ανοίγουν ένα καφέ, ένα εστιατόριο και έναν χώρο νυχτερινής διασκέδασης.

Αυτοί οι 50 επισκέπτες φτάνουν, ξοδεύουν τα χρήματά τους κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου και μετά φεύγουν. Με αυτόν τον τρόπο, εισάγουν νέους πόρους στην οικονομία του χωριού, αλλά αυτοί οι πόροι είναι διαλείποντες: στο τέλος της θερινής περιόδου, τα μπαρ και τα εστιατόρια κλείνουν και οι επιχειρήσεις του χωριού επιστρέφουν στην αποκλειστική εξάρτηση από αυτή την προ-τουριστική μορφή τοπικής οικονομίας. Το καφενείο με το συνδρομητικό σπορ πρόγραμμα (το μόνο που υπήρχε πριν από την άφιξη του τουρισμού και το μόνο που παραμένει ανοιχτό όλο το χρόνο) θα έχει δει μόνο μερική αύξηση στα έσοδά του, ενώ ένα μέρος αυτών θα έχει απορροφηθεί από «ξένους» ιδιοκτήτες. Η παραδοσιακή ταβέρνα ‘’Ελατος’’ θα πρέπει να υποστεί μείωση της κατανάλωσης κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, η οποία θα επηρεαστεί από το νεότερο, πιο σύγχρονο εστιατόριο. Οι τιμές των κατοικιών θα είναι υψηλότερες επειδή οι ιδιοκτήτες (που δεν ζουν πλέον εκεί) δεν θα μπορούν να νοικιάζουν κάτω από ένα ορισμένο όριο, δεδομένου της αυξανόμενης τουριστικής δραστηριότητας.

Το μικρό χωριό, με άλλα λόγια, μετά από μια σύντομη οικονομική επέκταση, θα υποβιβαστεί σε έναν απλό ενδιάμεσο μεταξύ των τουριστικών ροών και της κατανάλωσής που θα προκαλούν οι ροές αυτές, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας, ωστόσο, θα εισπράττεται από «αλλοδαπά» άτομα και επιχειρήσεις , δηλαδή μη γηγενείς ιδιοκτήτες.

Αν σκεφτούμε τη χώρα μας ως ένα μικρό χωριό, είναι εύκολο να κάνουμε τον παραλληλισμό:

Τα μεγάλα brands ξενοδοχείων στη χώρα μας έχουν πλέον διεθνή ιδιοκτησία. Οι Έλληνες επενδυτές που κατέχουν ακίνητα και τα μετατρέπουν σε εγκαταστάσεις φιλοξενίας είναι εξίσου πολυάριθμοι. Έτσι, οι διαστάσεις της «διαμεσολάβησης» και της «ενίσχυσης στις επισκέψεις» παραμένουν: θα υπάρχει ένας νεαρός άνδρας που θα εργάζεται τρεις μήνες το χρόνο στο μπαρ, μια σειρά από μάγειρες και σερβιτόρους για το εστιατόριο και θα υπάρξει μια αύξηση των πωλήσεων στην τοπική επιχείρηση.

Ωστόσο, δεν θα υπάρξουν σημαντικές συστημικές επιπτώσεις: οι περισσότερες από τις ροές δεν θα κατανεμηθούν γεωγραφικά, αλλά θα υποστηρίξουν οικονομικά επιχειρηματικές δραστηριότητες που δεν δίνουν προσοχή στην «αρμονική» και «ισόρροπη» ανάπτυξη της περιοχής.

Εν τω μεταξύ, το αυξανόμενο κόστος θα έχει αποτρέψει άλλους ανθρώπους από το να έρθουν να ζήσουν στο χωριό (εν προκειμένω στη χώρα) και θα έχει επίσης «διαβρώσει» την αγοραστική δύναμη των ίδιων των κατοίκων.

Φυσικά, ο τουρισμός δημιουργεί σημαντικά θετικά αποτελέσματα και ο σκοπός αυτού του προβληματισμού σίγουρα δεν είναι η υποστήριξη πολιτικών που μειώνουν τις αφίξεις και τις δαπάνες. Αντιθέτως.

Αυτή η αφήγηση, είναι σημαντική για την κατανόηση του τι κρύβεται πίσω από τους μεγάλους αριθμούς που ανακοινώνονται κάθε χρόνο, χωρίς να αποφεύγεται οποιαδήποτε εις βάθος ανάλυση που θα επέτρεπε στα καθαρά στοιχεία (+5, +10, +15, +1000%) να δοθεί η δική τους τρισδιάστατη διάσταση.

Υπό τους όρους αυτούς, για να είναι πραγματικά αποτελεσματικός ο τουρισμός, θα πρέπει να αυξηθεί ονομαστικά και να μειωθεί σε ποσοστιαία βάση επι του ΑΕΠ. Η ελπίδα για αυξανόμενο αντίκτυπο, ειδικά σε μια εποχή που οι ΗΠΑ ακολουθούν μια πολιτική που στοχεύει στη δημιουργία μεγαλύτερης «ισορροπίας» στο εμπορικό τους ισοζύγιο, σημαίνει ελπίδα για υψηλότερες συνολικές τουριστικές δαπάνες, διατηρώντας παράλληλα την ισοτιμία σε ολόκληρο τον οικονομικό τομέα. Αυτό θα μπορούσε επίσης να συμβεί εάν ολόκληρη η ροή των εσόδων από τον τουρισμό παρέμενε στην πραγματική οικονομία της χώρας μας. Αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό δεν ισχύει. Και η έκκληση για ένα ισορροπημένο εμπορικό ισοζύγιο θα μπορούσε επομένως να οδηγήσει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την αύξηση των αγορών από τις ΗΠΑ.

Στην πράξη, εάν δεν «κατανοηθούν» σωστά, οι θετικές επιπτώσεις μιας αύξησης του τουρισμού, θα μπορούσαν να αποδειχθεί ότι αντισταθμίζονται από τις αρνητικές επιπτώσεις.

Δεν είναι πάντα εύκολο να κατανοήσουμε τις συνδέσεις μεταξύ διαφόρων τομέων. Αλλά το γεγονός ότι είναι «δύσκολο» δεν θα πρέπει να εμποδίζει έναν δομημένο, μη ιδεολογικό προβληματισμό για το τι είναι καλύτερο για τη χώρα μας. Η κατανόηση, ακόμη και η αποδοχή, ότι η αύξηση του τουρισμού θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει ένα «μεσοπρόθεσμο κόστος», ευνοώντας εξίσου και τα « βραχυπρόθεσμα έσοδα».

Και όμως, όπως τόσα άλλα ζητήματα που επηρεάζουν την οικονομία και την περιφερειακή ανάπτυξη, αυτό που δυστυχώς έχει σημασία για την πολιτεία και τους εκπροσώπους της είναι το «συν», το «ρεκόρ», η σημασία του τομέα για ολόκληρη την οικονομία, για την απασχόληση στο σύνολό της.

Ωστόσο, αυτή είναι μια αντανάκλαση η οποία με όρους πραγματικής οικονομίας δεν επαρκεί πλέον, ένας αντικατοπτρισμός που από μόνο του το σύμβολο του «συν» δεν θεωρείται πλέον αρκετό.



*Ο Κωνσταντίνος Μαρινάκος είναι Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου και Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων