Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 27 και την Πέμπτη 28-8-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Πένθη - Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΕΜΜ. ΔΙΑΛΥΝΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ  

ΕΤΩΝ   84
Κηδεύουμε  την Τετάρτη 27-8-2025  &  ώρα  5 μ. μ. από  τον Ιερό Ναό  Πέτρου & Παύλου Ρωμανού Πατρών.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΙΑΛΥΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΙΑΛΥΝΑ, ΘΕΩΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΥΠΟΛΙΑΣ, ΕΛΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΟΥΛΙΝΟ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ & ΑΝΤΕΛ ΔΙΑΛΥΝΑ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟ

ΣΥΝΤ/ΧΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΕΤΩΝ 91

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 - 8 - 2025 & ΩΡΑ 5.00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ( ΠΑΝΟΥΛΑ )

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΥ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ , ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ , ΜΑΡΙΝΙΚΗ , ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

------------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΠΑΝΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ
(ΕΤΩΝ 93)

Θανoύσα κηδεύουμε την Τετάρτη 27/8/2025 & ώρα 11 π.μ.
Από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης Αρόης Πατρών

Η ταφή θα γίνει στο Β’ Δημ. Κοιμητήριο Λεύκας Πατρών

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
Ευρυδίκη & Σωκράτης Σπηλιωτόπουλος

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
Χριστίνα (χήρα) Γεωρ. Κατοχιανού

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ:
Θεμιστοκλής

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ – ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. – FAX: 2610 316106
ΚΙΝ.: 6972 119124
e-mail: teletaianasto@gmail.com

---------------------------------------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΝΝΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΚΙΟΥΣΗ

(ΕΤΩΝ 92)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  & ΩΡΑ 5.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΔΡΕΠΑΝΟΥ

Η ΝΥΦΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΚΙΟΥΣΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΑΝΝΑ, ΑΘΗΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ     ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος )
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448

---------------------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΝΙΚ. ΛΑΜΠΙΡΗ
ΕΤΩΝ 74

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΠΥΛΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΩΤΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ

Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ – ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ – ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

-----------------------------------

 

