Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 27 και την Πέμπτη 28-8-2025

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 5.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΔΡΕΠΑΝΟΥ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ – ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: Ευρυδίκη & Σωκράτης Σπηλιωτόπουλος

Η ταφή θα γίνει στο Β’ Δημ. Κοιμητήριο Λεύκας Πατρών

Θανoύσα κηδεύουμε την Τετάρτη 27/8/2025 & ώρα 11 π.μ. Από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης Αρόης Πατρών

Την αγαπημένη μας

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 - 8 - 2025 & ΩΡΑ 5.00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΙΑΛΥΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΙΑΛΥΝΑ, ΘΕΩΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΥΠΟΛΙΑΣ, ΕΛΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΟΥΛΙΝΟ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ & ΑΝΤΕΛ ΔΙΑΛΥΝΑ

ΕΤΩΝ 84 Κηδεύουμε την Τετάρτη 27-8-2025 & ώρα 5 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Πέτρου & Παύλου Ρωμανού Πατρών.

Την πολυαγαπημένη μας

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΝΙΚ. ΛΑΜΠΙΡΗ

ΕΤΩΝ 74

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΠΥΛΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ,

ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ,

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΩΤΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ

Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ – ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ – ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

