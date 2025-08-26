Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 27 και την Πέμπτη 28-8-2025

Πένθη - Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΕΜΜ. ΔΙΑΛΥΝΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 84
Κηδεύουμε την Τετάρτη 27-8-2025 & ώρα 5 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Πέτρου & Παύλου Ρωμανού Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΙΑΛΥΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΙΑΛΥΝΑ, ΘΕΩΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΥΠΟΛΙΑΣ, ΕΛΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΟΥΛΙΝΟ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ & ΑΝΤΕΛ ΔΙΑΛΥΝΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟ
ΣΥΝΤ/ΧΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΩΝ 91
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 - 8 - 2025 & ΩΡΑ 5.00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ( ΠΑΝΟΥΛΑ )
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΥ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ , ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ , ΜΑΡΙΝΙΚΗ , ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΠΑΝΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ
(ΕΤΩΝ 93)
Θανoύσα κηδεύουμε την Τετάρτη 27/8/2025 & ώρα 11 π.μ.
Από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης Αρόης Πατρών
Η ταφή θα γίνει στο Β’ Δημ. Κοιμητήριο Λεύκας Πατρών
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
Ευρυδίκη & Σωκράτης Σπηλιωτόπουλος
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
Χριστίνα (χήρα) Γεωρ. Κατοχιανού
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ:
Θεμιστοκλής
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ – ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. – FAX: 2610 316106
ΚΙΝ.: 6972 119124
e-mail: teletaianasto@gmail.com
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΝΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΚΙΟΥΣΗ
(ΕΤΩΝ 92)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 5.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΔΡΕΠΑΝΟΥ
Η ΝΥΦΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΚΙΟΥΣΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΑΝΝΑ, ΑΘΗΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος )
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΝΙΚ. ΛΑΜΠΙΡΗ
ΕΤΩΝ 74
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΠΥΛΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΩΤΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ
Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ – ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ – ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
