Δημήτρης Κωνσταντάρας: Την Τετάρτη στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία του

Η οικογένεια του εκλιπόντος προτείνει αντί στεφάνων να δοθεί ενίσχυση στο έργο του ΤΑΣΕΗ (Ταμείο Αλληλοβοήθειας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών).

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί την Τετάρτη, 27 Αυγούστου στις 12.00 στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Νεκροταφείου Αθηνών.

Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Δημήτρης Κωνσταντάρας έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών.

Η κόρη του δημοσιογράφου, Παυλίνα Κωνσταντάρα με μια συγκινητική ανάρτησή της ανέφερε: «Θα αποχαιρετίσουμε το μπαμπά μας την Τετάρτη 27/8 στις 12.00 στο Ναό των Αγίων Θεοδώρων στο Α’ Νεκροταφείο.

Σας ευχαριστούμε όλους, για όσα μαθαίνουμε ότι σήμαινε για τον καθένα από σας, τα λόγια στις αναρτήσεις και τα μηνύματα σας. Είναι για εμάς βάλσαμο γιατί ταλαιπωρήθηκε και στεναχωρέθηκε πολύ. Και δεν είναι δίκαιο.

Κάντε ένα σκρολ στο κινητό σας και αν έχετε ωραίες σκέψεις για ένα μεγάλο άνθρωπο που κάτι σημαίνει για εσάς, κάτι άφησε το πέρασμα του απο τη ζωή σας, μην περιμένετε να μάθετε τα θλιβερά νέα.

Στείλτε του ένα μήνυμα σκέψης και φροντίδας. Για εμάς είναι ένα λεπτό και γι αυτούς μια καλή εβδομάδα.

Αγάπη, καλοσύνη και γενναιοδωρία. Αυτά μένουν.

Επειδή αγαπούσε πολύ τους ηθοποιούς, και στεναχωριόταν όταν μάθαινε ότι κάποιος δυσκολευόταν, παρακαλούμε αντι στεφάνων να κάνετε στη μνήμη του μια δωρεά - ενίσχυση στο έργο του TAΣEH ( TAMEIO AΛΛHΛOBOHΘEIAΣ ΣΩMATEIOY EΛΛHNΩN HΘOΠOIΩN)

IBAN: GR4202602150000400100392909

TPAΠEZA Eurobank

ΔIKAIOYXOΣ: TAMEIO AΛΛHΛOBOHΘEIAΣ ΣΩMATEIOY EΛΛHNΩN HΘOΠOIΩN.

Να είστε όλοι καλά και αγαπημένοι ».