Μερικοί τα προτιμούν κρύα: 10 φαγητά που τρώμε κατευθείαν από το ψυγείο

Φαγητά που τρώμε από το ψυγείο

Στην ελληνική κουζίνα, η απόλαυση ενός πιάτου δεν εξαρτάται πάντα από τη θερμοκρασία του, καθώς υπάρχουν φαγητά που καταφέρνουν να είναι λαχταριστά ακόμα και όταν τα τρώμε κρύα, κατευθείαν από το ψυγείο. Από τα γεμιστά και τον μουσακά μέχρι τις χορτόπιτες και τα κεφτεδάκια, πολλά αγαπημένα εδέσματα αποδεικνύουν ότι το φαγητό «της επόμενης μέρας» μπορεί να είναι σκέτη απόλαυση. Φαγητά που τρώμε από το ψυγείο

Γεμιστά

Με κιμά ή χωρίς, με σταφίδες, κουκουνάρια ή μόνο με φρέσκα μυρωδικά, τα γεμιστά αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα και πιο πολυμαγειρεμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Ορισμένοι τα προτιμούν ζεστά, ιδίως όταν περιέχουν κιμά, ενώ άλλοι θέλουν τα απολαμβάνουν αφού έχουν κρυώσει έστω και λίγο. Πολλοί, πάντως, σερβίρουν τα γεμιστά στο πιάτο τους απευθείας από το ψυγείο.

Πηγή φωτογραφίας: freepik

Παστίτσιο

Ακόμα ένα αγαπημένο φαγητό, που το ετοιμάζουμε χειμώνα-καλοκαίρι. Το παστίτσιο δεν έχει εποχή, ούτε υπάρχει κανόνας για τη θερμοκρασία που πρέπει να σερβίρεται. Ναι, μία ζεστή μερίδα παστίτσιο είναι απόλαυση, όμως το ίδιο νόστιμο είναι και όταν τρώγεται κρύο.

Μουσακάς

Μπελαλίδικο πιάτο; Για κάποιους ναι. Πεντανόστιμο; Σίγουρα για όλους. Ο μουσακάς αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας, που πάντα μας θυμίζει κυριακάτικα γεύματα στο σπίτι της γιαγιάς. Μόνο με μελιτζάνες, ή και με πατάτες, αυτό το πιάτο το απολαμβάνουμε και ζεστό, αλλά σίγουρα και κρύο. Ντολμαδάκια με αμπελόφυλλα

Γιαλαντζί ή με κιμά, όπως και να τα προτιμούμε, τα ντολμαδάκια με αμπελόφυλλα είναι ένας από τους ωραιότερους μεζέδες της ελληνικής κουζίνας. Όταν, μάλιστα, δεν συνοδεύονται από σάλτα αυγολέμονο, τότε σίγουρα θέλουμε να τα απολαμβάνουμε κρύα. Και επειδή ένα δεν είναι ποτέ αρκετό, βγάζουμε ολόκληρη την κατσαρόλα από το ψυγείο. Μπριάμ

Κλασικό καλοκαιρινό λαδερό φαγητό, που όταν το ετοιμάζουμε η κουζίνα μας γεμίζει από τα αρώματα της φρέσκιας ντομάτας, των λαχανικών και των μυρωδικών. Τα κολοκυθάκια, μαζί με τις πατάτες και τις μελιτζάνες μάς δίνουν ένα από τα πιο πλούσια χορτοφαγικά πιάτα, το οποίο τρώγεται απολαυστικά όταν έχει κρυώσει, μαζί με μία φέτα φρέσκο ψωμί και -απαραιτήτως θα λέγαμε- ένα κομμάτι τυρί φέτα. Φασολάκια λαδερά με πατάτες

Ακόμα ένα πιάτο που μαγειρεύεται χειμώνα-καλοκαίρι και το οποίο επιλέγουμε να φάμε «μέσα» από το ψυγείο, και όχι μόλις μαγειρευτεί. Επιπλέον, ίσως είναι το μόνο από τα λαδερά φαγητά που τα πιτσιρίκια τρώνε χωρίς (πολλή) γκρίνια. Και σε αυτό το πιάτο, πάντως, το ψωμάκι και το τυρί φέτα είναι απαραίτητα συνοδευτικά. Χορτοτυρόπιτες

Οι πίτες με διάφορα χόρτα εποχής, μαζί με μυρωδικά και μπόλικο τυρί, είναι ένα ορεκτικό με βαθιές ρίζες στην ελληνική κουζίνα. Σε πολλές περιοχές, μάλιστα, η χορτόπιτα είναι βασικό πιάτο στο μενού ενός εορταστικού γεύματος ή δείπνου. Εάν το φύλλο είναι χειροποίητο, τότε έχουμε το τέλειο αποτέλεσμα. Αλλά ακόμα και εάν δεν είναι χειροποίητο, εμείς απολαμβάνουμε τις χορτόπιτες ούτως ή άλλως -και περισσότερο τις απολαμβάνουμε κρύες.

Κεφτεδάκια

Από τα πιο νόστιμα και αγαπημένα εδέσματα μικρών και μεγάλων, που όσα και να ετοιμάσεις δεν είναι ποτέ αρκετά. Τα περισσότερα «φεύγουν» μόλις βγουν από το τηγάνι, όμως τα κεφτεδάκια τρώγονται σε όλες τις θερμοκρασίες, πρωί-μεσημέρι-βράδυ.