Αυτά τα 5 φαγητά είναι άνοστα την επόμενη μέρα

Σαν το φρεσκομαγειρεμένο φαγητό, κανένα. Σαν την τραγανότητα της ζεστής πατάτας που μόλις έχει βγει από το τηγάνι, τίποτα.

Πώς να το φάμε το μαρουλόφυλλο αν έχει μαραζώσει μέσα στη σος και ποιος δεν προτιμάει να απολαμβάνει τις ζουμερές αυγόφετες που κρατούν λίγο στο δόντι και μοσχοβολούν μέλι; Έχετε παρατηρήσει τι χρώμα αποκτά το γουακαμόλε την επόμενη ημέρα; Σαν το φρεσκομαγειρεμένο φαγητό, κανένα.

Και επειδή οι καιροί απαιτούν να σταματήσουμε την σπατάλη των τροφίμων, αυτά είναι τα 5 φαγητά που πρέπει να φροντίσετε για τις ποσότητες και «να κάνετε τα κουμάντα σας», όπως έλεγαν και οι παλαιότεροι.

5 άνοστα φαγητά της επόμενης ημέρας

Γουακαμόλε

Φτιαγμένη από το θρεπτικό και βουτυρώδες αβοκάντο, η γουακαμόλε συνοδεύει ονειρικά τα νάτσος και μία βραδιά με φίλους στο σπίτι. Χρειάζεται, όμως, να καταναλωθεί όσο είναι φρέσκια. Διαφορετικά, τη θέση του πράσινου χρώματος θα πάρει το καφέ και της απαλής υφής η εντελώς μουλιασμένη. Για αυτό, απολαύστε την χωρίς δεύτερες σκέψεις άμεσα.

Τηγανητές πατάτες

Όσο είναι ζεστές, η τραγανότητα τους μας συνεπαίρνει. Λίγο τριμμένο τυρί -κεφαλοτύρι ή φέτα- αλάτι και πιπέρι, αρκούν για να μας πείσουν να αφήσουμε στην άκρη το κυρίως και να επικεντρωθούμε στο καλά τηγανισμένο αμυλούχο συνοδευτικό του. Όταν, όμως, αρχίσουν να κρυώνουν, οι τηγανητές πατάτες δεν θυμίζουν σε τίποτα την τροφή που ανυπομονούσαμε να καταναλώσουμε μερικές ώρες πριν.

Θαλασσινά

Μπορεί να θεωρούνται το πιάτο του καλοκαιριού, όμως, τα θαλασσινά είναι απολαυστικά όλο το χρόνο. Ειδικά, όταν τα απολαμβάνουμε λίγα λεπτά μετά την επαφή τους με το τηγάνι ή το μπάρμπεκιου. Γιατί, όσο η ώρα περνά και η μέρα αλλάζει, τόσο η γεύση τους αλλοιώνεται και η υφή τους καταστρέφεται. Αν, πάλι, επιμένετε – ή απλά δεν έχετε άλλη εναλλακτική στο προσκήνιο – και θέλετε να καταναλώσετε τα χθεσινοετοιμασμένα θαλασσινά (εμείς δεν σας το προτείνουμε) αποφύγετε το ζέσταμα στο κατσαρολάκι. Πόσα να αντέξουν οι γαρίδες, τα μύδια και ο ουρανίσκος σας;

Πράσινη σαλάτα με dressing

Υπάρχουν μερικά είδη σαλάτας που όσο πιο πολύ μαναριστούν με σπιτικό dressing τόσο πιο νόστιμες γίνονται. Μία από αυτές οι σαλάτες που έχουν ως βάση τους πράσινα φυλλώδη λαχανικά. Χρειάζονται το dressing τους για να απογειωθεί η γεύση τους και η επιθυμία μας να τις καταναλώσουμε. Αν, όμως, η μερίδα καταλήξει τελικά μεγάλη και εμείς θέλουμε να φυλάξουμε ένα τμήμα της για αύριο, καλό είναι να το ξανασκεφτούμε. Γιατί, αυτό που θα καταναλώσουμε θα είναι πανιασμένα ή πικρά πράσινα μαρουλόφυλλα.

Αυγόφετες

Αν και οι αυγόφετες μπορούν να χαρακτηριστούν ως ένα έξυπνο δημιούργημα υλικών που περίσσεψαν, καλό είναι να μην περισσέψουν και οι ίδιες για αργότερα. Και αυτό, διότι, όσο γλυκιές και απολαυστικές είναι τη στιγμή που απομακρύνονται από το τηγάνι, τόσο πανιασμένες και μουλιασμένες στο γάλα γίνονται λίγες στιγμές μετά.

ΠΗΓΗ cantina.protothema.gr