Οι Times ανακαλύπτουν την Αστυπάλαια, το «νησί των πειρατών»

Την Αστυπάλαια ξεχωρίζουν οι Βρετανικοί Times σε δύο νέους καταλόγους που δημοσίευσαν με προτάσεις διακοπών για το φετινό καλοκαίρι.

Ανάμεσα στα 16 καλύτερα νησιά της Ελλάδας που εκπέμπουν γαλήνια αύρα, η Αστυπάλαια θεωρείται ο κορυφαίος προορισμός για απροσδόκητες εξερευνήσεις.

Το διεθνές μέσο αναφέρει πως «το νησί σε σχήμα πεταλούδας παραμένει ανέπαφο από τον μαζικό τουρισμό. Οι λάτρεις της ιστορίας θα εντυπωσιαστούν από τα ρωμαϊκά λουτρά, το αρχαιολογικό μουσείο και το ενετικό κάστρο. Η Αστυπάλαια διαθέτει παραλίες με διάφανα νερά και προσφέρει πρωτότυπες γαστρονομικές απολαύσεις μέσα από παραδοσιακές συνταγές όπως φακές αραντιστές, γεμιστό αρνάκι και ξεροτήγανα με ντόπιο, αγνό μέλι».

Η παραλία των πειρατών

Παράλληλα η ιστοσελίδα με τους εκατομμύρια αναγνώστες ανά τον κόσμο συγκαταλέγει την παραλία Μαλτεζάνα στο «top 10» των πιο εντυπωσιακών ελληνικών παραλιών. Όπως σημειώνεται «Είναι η καλύτερη παραλία για όσους θέλουν να βιώσουν την εμπειρία σε ακτές που στο μακρινό παρελθόν ήταν τα λημέρια διαβόητων πειρατών. Η Μαλτεζάνα πήρε το όνομα της από τους Μαλτέζους πειρατές που κατέφευγαν στον γαλήνιο κόλπο της. Είναι η ιδανική επιλογή τόσο για τους φυσιολάτρες, όσο και εκείνους που επιθυμούν οργανωμένες υπηρεσίες. Η πανέμορφη αυτή παραλία με το «πειρατικό παρελθόν» θα «κλέψει» την καρδιά όσων την επισκεφτούν εντυπωσιάζοντας με τα φανταστικά χρώματα της».

Το ενδιαφέρον δημοφιλών μέσων του εξωτερικού για τις γνωστές και άγνωστες πτυχές του προορισμού εντάσσεται στο πλαίσιο του νέου καλέσματος του Δήμου Αστυπάλαιας στο εξωτερικό. «Η Αστυπάλαια συνδυάζει με μοναδικό τρόπο ιδιαίτερες παραδόσεις των ντόπιων, παραλίες με σαγηνευτικά νερά, γνήσια φιλοξενία και ιστορία αιώνων μαζί με το μέλλον του βιώσιμου τουρισμού. Ο προορισμός αποτελεί πόλο έλξης για επισκέπτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και πολλές μακρινές χώρες που θέλουν να ζήσουν κάτι το διαφορετικό και να το “έχουν” μαζί τους για πάντα», προσθέτει ο Αντιδήμαρχος Αστυπάλαιας Κώστας Καμπύλης.