Διθύραμβοι από τα διεθνή ΜΜΕ για την Κίμωλο: Καταπληκτικές παραλίες, γοητευτική αρχιτεκτονική και συναρπαστικά δρομάκια

«Παρά το μικρό της μέγεθος, η Κίμωλος είναι γεμάτη χαρακτήρα και γοητεία»
«Αυτό το όμορφο νησί εντυπωσιάζει συνεχώς τους επισκέπτες του - κι όμως ίσως να μην έχετε καν ακούσει γι' αυτό. Αν και δεν είναι τόσο διάσημο όσο κάποια άλλα ελληνικά νησιά όπως η Κέρκυρα ή η Σαντορίνη, αξίζει σίγουρα μια επίσκεψη. Και μόλις κέρδισε έναν τίτλο που το καθιστά ακόμη πιο άξιο των τουριστών που κατευθύνονται στις ακτές της».
Τα παραπάνω υπογραμμίζει σε αποκλειστικό άρθρο της η βρετανική «Express» για την Κίμωλο που, όπως αναφέρει στη συνέχεια, «είναι γνωστή για τα γραφικά της δρομάκια και δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι συνεχίζει να εντυπωσιάζει όσους επιλέγουν να κάνουν διακοπές εκεί». Και συνεχίζει: «Το νησί φιλοξενεί καταπληκτικές παραλίες και στην πρωτεύουσα, το χωριό, θα βρείτε γοητευτική αρχιτεκτονική και συναρπαστικούς δρόμους για εξερεύνηση».Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Κιμώλου, το άρθρο καταλήγει με την αναφορά στην έρευνα που αποδεικνύει ότι το νησί διακρίνεται για τα πιο καθαρά νερά στον κόσμο.
Στο ίδιο μήκος κύματος πρόσφατα το παγκόσμιας εμβέλειας ταξιδιωτικό Μέσο «Travel and Tour World» που έγραψε: «Αν ψάχνετε να ανακαλύψετε ένα γαλήνιο καταφύγιο όπου η γοητεία της φύσης πρωταγωνιστεί, αυτό το νησί είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθείτε. Να γιατί η Κίμωλος στην Ελλάδα θα πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας σας για την επόμενη απόδραση στην Ελλάδα». Μάλιστα, απαντά, στο ερώτημα «γιατί η Κίμωλος ξεχωρίζει στον ελληνικό τουρισμό» και γράφει:
«Η Κίμωλος ανήκει στις Κυκλάδες, κοντά στη Μήλο, και προσφέρει μια αναζωογονητική εναλλακτική λύση στους πιο τουριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα. Παρά το μικρό της μέγεθος, η Κίμωλος είναι γεμάτη χαρακτήρα και γοητεία. Αυτό που κάνει αυτό το νησί πραγματικά ξεχωριστό, εκτός από τη γραφική του ομορφιά, είναι η πρόσφατη αναγνώριση που κέρδισε για τα καθαρότερα νερά του. Αυτό το βραβείο βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη ανάλυση χιλιάδων ταξιδιωτικών κριτικών, που αναδεικνύει τη διαφάνεια των παραλιών της Κιμώλου. Οι ταξιδιώτες συρρέουν εδώ για την ηρεμία, τα ανέγγιχτα τοπία και, φυσικά, τα κρυστάλλινα νερά που καθορίζουν την γοητεία του νησιού».
Το άρθρο καταλήγει με τη σύσταση στους αναγνώστες να γνωρίσουν το νησί , γιατί, όπως αναφέρει, «Η Κίμωλος μπορεί να είναι λιγότερο γνωστή, αλλά είναι ένα κρυμμένο διαμάντι που περιμένει να ανακαλυφθεί. Από τις μαγευτικές παραλίες της, όπως η παραλία Πράσσα με τα πιο καθαρά νερά της, μέχρι τους γοητευτικούς δρόμους και τον πλούσιο πολιτισμό της, το νησί προσφέρει μια μοναδική πτυχή της Ελλάδας που είναι δύσκολο να βρεθεί σε πιο εμπορευματοποιημένα νησιά. Είτε αναζητάτε διακοπές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, είτε εξερεύνηση των αρχαίων ερειπίων, είτε απλώς τη χαλαρή ζωή που αποτελεί το σήμα κατατεθέν των κλασικών διακοπών σε ελληνικά νησιά, η Κίμωλος τα έχει όλα. Πρόκειται για έναν κρυμμένο θησαυρό ιδανικό για όσους αναζητούν να αποφύγουν τα πλήθη και να απολαύσουν τη φυσική ομορφιά και την ηρεμία που προσφέρει ο ελληνικός τουρισμός».
Σημειώνεται ότι το TTW είναι η κορυφαία ψηφιακή πλατφόρμα ολοκληρωμένων μέσων B2B στον κλάδο των ταξιδιών και του τουρισμού, αγγίζοντας περισσότερα από 10 εκατομμύρια αναγνώστες παγκοσμίως. Αφιερωμένο στα ταξίδια, τον τουρισμό, τις αεροπορικές εταιρείες, τις κρουαζιέρες, την τεχνολογία και τη φιλοξενία, το TTW λειτουργεί ως ισχυρός συνεργάτης προώθησης, υποστηρίζοντας 1.200 σημαντικές διεθνείς εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων WTM Events, ITB Berlin & Asia, IMEX America & Frankfurt, AIME, ATM, TIS, IT&CM Asia και πολλά άλλα.
