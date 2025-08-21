Διθύραμβοι από τα διεθνή ΜΜΕ για την Κίμωλο: Καταπληκτικές παραλίες, γοητευτική αρχιτεκτονική και συναρπαστικά δρομάκια

«Αυτό το όμορφο νησί εντυπωσιάζει συνεχώς τους επισκέπτες του - κι όμως ίσως να μην έχετε καν ακούσει γι' αυτό. Αν και δεν είναι τόσο διάσημο όσο κάποια άλλα ελληνικά νησιά όπως η Κέρκυρα ή η Σαντορίνη, αξίζει σίγουρα μια επίσκεψη. Και μόλις κέρδισε έναν τίτλο που το καθιστά ακόμη πιο άξιο των τουριστών που κατευθύνονται στις ακτές της».

Τα παραπάνω υπογραμμίζει σε αποκλειστικό άρθρο της η βρετανική «Express» για την Κίμωλο που, όπως αναφέρει στη συνέχεια, «είναι γνωστή για τα γραφικά της δρομάκια και δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι συνεχίζει να εντυπωσιάζει όσους επιλέγουν να κάνουν διακοπές εκεί». Και συνεχίζει: «Το νησί φιλοξενεί καταπληκτικές παραλίες και στην πρωτεύουσα, το χωριό, θα βρείτε γοητευτική αρχιτεκτονική και συναρπαστικούς δρόμους για εξερεύνηση».Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Κιμώλου, το άρθρο καταλήγει με την αναφορά στην έρευνα που αποδεικνύει ότι το νησί διακρίνεται για τα πιο καθαρά νερά στον κόσμο.

Στο ίδιο μήκος κύματος πρόσφατα το παγκόσμιας εμβέλειας ταξιδιωτικό Μέσο «Travel and Tour World» που έγραψε: «Αν ψάχνετε να ανακαλύψετε ένα γαλήνιο καταφύγιο όπου η γοητεία της φύσης πρωταγωνιστεί, αυτό το νησί είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθείτε. Να γιατί η Κίμωλος στην Ελλάδα θα πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας σας για την επόμενη απόδραση στην Ελλάδα». Μάλιστα, απαντά, στο ερώτημα «γιατί η Κίμωλος ξεχωρίζει στον ελληνικό τουρισμό» και γράφει: