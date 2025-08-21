Πανεύκολη συνταγή για αρακά λαδερό με ντομάτα και άνηθο

Ο αρακάς είναι ένα κλασικό και εξαιρετικά υγιεινό πιάτο.

Ενώ οι περισσότεροι τον απολαμβάνουν ως απλό συνοδευτικό, με αυτή τη συνταγή μπορείτε να τον μεταμορφώσετε σε ένα πλούσιο και χορταστικό κυρίως γεύμα με λαχανικά. Σερβίρετε τον αρακά με ψωμί και φέτα και απολαύστε ένα νόστιμο και υγιεινό πιάτο.

Υλικά για συνταγή

3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

6 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

1 συσκευασία κατεψυγμένα μπιζέλια

1 φλιτζάνι λιωμένες ντομάτες

1 πατάτα, ξεφλουδισμένη και κομμένη σε φέτες

½ φλιτζάνι ψιλοκομμένο φρέσκο άνηθο

αλάτι και τριμμένο μαύρο πιπέρι κατά βούληση

½ φλιτζάνι νερό ή όσο χρειάζεται (προαιρετικά)

Οδηγίες

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μια κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά.

Σοτάρουμε και ανακατεύουμε τα κρεμμύδια στο καυτό λάδι μέχρι να μαλακώσουν αλλά όχι να ροδίσουν, για περίπου 5 λεπτά.

Προσθέτουμε τον αρακά, τις ντομάτες, την πατάτα, τον άνηθο, το αλάτι και το πιπέρι.

Προσθέτουμε νερό αν δεν υπάρχουν αρκετά υγρά από τις ντομάτες. Ανακατεύουμε καλά και αφήνουμε να βράσει.

Χαμηλώνουμε τη φωτιά και συνεχίζουμε το μαγείρεμα μέχρι να μαλακώσει ο αρακάς, για περίπου 30 λεπτά.

Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι έχει εξατμιστεί το υπόλοιπο νερό από τις ντομάτες πριν το σερβίρετε.

ΠΗΓΗ enikos.gr