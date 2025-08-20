Ο χειρότερος εφιάλτης κάθε ταξιδιώτη: Τι να κάνετε αν χαθούν οι αποσκευές σας στις διακοπές

Το να χάσεις τις αποσκευές σου μπορεί να μετατρέψει τις πολυαναμενόμενες διακοπές σε μια αγχωτική εμπειρία.

Είτε αυτό συμβεί από κακή διαχείριση, είτε από ατυχία, είναι σίγουρα μία δυσάρεστη κατάσταση.

Παρακάτω θα βρείτε χρήσιμες συμβουλές από τον Guardianγια το τι πρέπει να κάνετε αν βρεθείτε σε αυτή την θέση.

Άμεση αναφορά της απώλειας αποσκευών

Το πρώτο βήμα μόλις διαπιστώσετε ότι οι αποσκευές σας δεν έχουν φτάσει είναι να επισκεφθείτε το γραφείο της αεροπορικής εταιρείας στην αίθουσα παραλαβής αποσκευών.

Εκεί πρέπει να δηλώσετε την απώλεια και να συμπληρώσετε την επίσημη αναφορά απώλειας (PIR – Property Irregularity Report).

Αν δεν υπάρχει κάποιο γραφείο ή υπάλληλος, καλέστε άμεσα την αεροπορική εταιρεία.

Το PIR είναι απαραίτητο έγγραφο για την επίσημη καταγραφή της απώλειας και για την παρακολούθηση της κατάστασης των αποσκευών.

Στην αναφορά θα πρέπει να συμπεριλάβετε τα στοιχεία της ετικέτας αποσκευών σας, τον αριθμό πτήσης, το δρομολόγιο, καθώς και μια περιγραφή των αποσκευών και τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Αποθηκεύστε τον αριθμό αναφοράς που θα σας δοθεί, καθώς θα τον χρειαστείτε για αιτήσεις αποζημίωσης ή για την ενημέρωσή σας μέσω του συστήματος WorldTracer.

Τα δικαιώματά σας σε περίπτωση απώλειας αποσκευών

Τα δικαιώματά σας για αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας αποσκευών εξαρτώνται από το αν βρίσκεστε στο εξωτερικό/σε διακοπές ή αν επιστρέφετε στο σπίτι σας όταν χαθεί η βαλίτσα σας.

Εάν έχετε φτάσει στον προορισμό των διακοπών σας, συνήθως δικαιούστε αποζημίωση για απαραίτητα είδη, όπως προϊόντα περιποίησης, βασικά ρούχα, φάρμακα και είδη για μωρά. Ορισμένες αεροπορικές εταιρείες προσφέρουν ημερήσια αποζημίωση για κάθε ημέρα καθυστέρησης των αποσκευών σας, ενώ άλλες σας αποζημιώνουν εάν προσκομίσετε αποδείξεις για τα είδη που έχετε αγοράσει.

Θα λάβετε λιγότερα χρήματα από την αεροπορική εταιρεία εάν οι αποσκευές σας καθυστερήσουν κατά την επιστροφή σας στο σπίτι. Αυτό συμβαίνει επειδή οι αεροπορικές εταιρείες υποθέτουν ότι έχετε ρούχα και άλλα απαραίτητα είδη στο σπίτι σας.

Εάν βρεθούν οι αποσκευές σας, θα ειδοποιηθείτε μέσω τηλεφώνου ή email. Η ευθύνη για την επιστροφή των αποσκευών σας βαρύνει την αεροπορική εταιρεία – δεν πρέπει να επιστρέψετε στο αεροδρόμιο για να τις παραλάβετε.

Εάν η αποσκευή σας εξακολουθεί να λείπει μετά από 21 ημέρες, θεωρείται επίσημα χαμένη. Στη συνέχεια, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση αποζημίωσης απευθείας στην αεροπορική εταιρεία. Θα πρέπει να συμπεριλάβετε μια λίστα με τα απολεσθέντα αντικείμενα (με εκτιμώμενη αξία), αποδείξεις αγοράς, εάν υπάρχουν, αποδείξεις για ενδιάμεσες δαπάνες και ένα αντίγραφο του PIR.

Η μέγιστη αποζημίωση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο (Σύμβαση του Μόντρεαλ) είναι περίπου 1.500 ευρώ.

Ανάλογα με την κάλυψή σας, η ταξιδιωτική σας ασφάλιση μπορεί να καλύψει ποσά που υπερβαίνουν αυτό το όριο, εάν η αεροπορική εταιρεία αρνηθεί να καλύψει πλήρως την απώλεια.

Πρακτικές συμβουλές για να μειώσετε τον κίνδυνο απώλειας αποσκευών

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι να περιορίσετε την πιθανότητα να χάσετε τις αποσκευές σας:

Ετικέτες και αναγνώριση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε αναγράψει το όνομά σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της βαλίτσας.

Φωτογραφίες και τεχνολογία: Τραβήξτε μια φωτογραφία των αποσκευών πριν το check-in. Εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης συσκευών εντοπισμού, όπως AirTags ή Bluetooth trackers, για να τις βρείτε πιο εύκολα αν χαθούν.

Απευθείας πτήσεις: Όπου είναι δυνατόν, επιλέξτε απευθείας πτήσεις, καθώς μειώνουν σημαντικά τις πιθανότητες απώλειας αποσκευών, αφού αποφεύγονται οι ενδιάμεσες μεταφορές.

Χειραποσκευή με τα απαραίτητα: Τοποθετήστε στην χειραποσκευή σας φάρμακα, μία αλλαξιά ρούχα και αντικείμενα μεγάλης αξίας για να μην βρεθείτε εντελώς απροετοίμαστοι σε περίπτωση απώλειας.

Άμεση παραλαβή αποσκευών: Πηγαίνετε γρήγορα στο καρουζέλ αποσκευών, ώστε να περιορίσετε την πιθανότητα κλοπής ή λάθος παραλαβής από άλλους ταξιδιώτες.

Τι να περιμένετε μετά την αναφορά της απώλειας

Αφού υποβάλετε την αναφορά, η αεροπορική εταιρεία αναλαμβάνει την προσπάθεια εντοπισμού των αποσκευών σας.

Θα ενημερωθείτε τηλεφωνικά ή μέσω email για οποιαδήποτε εξέλιξη. Αν οι αποσκευές βρεθούν, η εταιρεία θα τις παραδώσει στο κατάλυμά σας ή στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει – δεν χρειάζεται να επιστρέψετε στο αεροδρόμιο.

Αν, όμως, δεν βρεθούν μετά τις 21 ημέρες, τότε μπορείτε να διεκδικήσετε αποζημίωση σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως.

Η απώλεια αποσκευών είναι μια δυσάρεστη εμπειρία, αλλά με σωστή προετοιμασία και γρήγορη αντίδραση, μπορείτε να περιορίσετε τις δυσκολίες και να απολαύσετε τις διακοπές σας όσο το δυνατόν περισσότερο.

Μείνετε ψύχραιμοι και γνωρίζετε τα δικαιώματά σας!

