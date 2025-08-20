Οι φυλές των παγωτών: Εσύ ξέρεις τι διαφορά έχει το παγωτό από το gelato;

Gelato στα ιταλικά σημαίνει «παγωμένο» και αυτός είναι ο πρώτος επίσημος όρος που χρησιμοποιήθηκε από τους Ιταλούς για να περιγράψουν το παγωτό.

Ποια είναι η μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε παγωτό και gelato; Στα λιπαρά αλλά και στην υφή. Το παγωτό για την παρασκευή του απαιτεί μια δυνατή κρέμα γάλακτος, πολλή ζάχαρη και αυγά. Αυτό κάνει την υφή του πιο πυκνή, ενώ είναι πιο βαρύ θερμιδικά.

Από την άλλη, το gelato θέλει περισσότερο γάλα και λιγότερη κρέμα γάλακτος, λιγότερη ζάχαρη και λιγότερα (ή καθόλου) αυγά. Καθώς ανακατεύονται τα υλικά, δεν εισχωρεί πολύς αέρας στην παρασκευή σε σχέση με το κλασικό παγωτό και αυτό κάνει το αποτέλεσμα πιο εύγευστο και την υφή του πιο κρεμώδη. Γενικότερα, έχει και μικρότερο προσδόκιμο ζωής γι αυτό πρέπει να φτιάχνεται σε μικρές ποσότητες για να καταναλώνεται όσο πιο σύντομα γίνεται. Σερβίρεται σε λίγο υψηλότερη θερμοκρασία σε σχέση με το κλασικό παγωτό, για να διατηρήσει αυτό το μεταξένιο αποτέλεσμα στην υφή.

Σε κάθε περίπτωση, η αγαπημένη μας απόλαυση το καλοκαίρι δεν είναι άλλη από ένα παγωτό ή gelato γι αυτό και ανά πάσα στιγμή αναζητούμε τις καλύτερες επιλογές που μας προσφέρει η πόλη. Πολλά, διαφορετικά και συνεχώς νέα τα παγωτά και τα gelato της Αθήνας φτιάχνονται με τα ποιοτικότερα των υλικών, είναι δροσερά και λαχταριστά γι αυτό και δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Αν έχουμε βέβαια την όρεξη και τη διάθεση να πειραματιστούμε μόνοι μας στο σπίτι υπάρχουν πάντα συνταγές που θα μας εμπνεύσουν να δημιουργήσουμε τα δικά μας παγωτά.

Τα απροσδόκητα παντρέματα υλικών δίνουν ανατρεπτικά παγωτά, με αέρινες υφές, σωστή δομή και καθαρή γεύση. Ανακαλύψαμε σε όλη την Αθήνα από μαστιχωτό καϊμάκι και πλούσιο παρφέ μέχρι αρωματικό σορμπέ και βελούδινο gelato.

Όσο περισσότερο ανεβαίνει η θερμοκρασία, τόσο λαχταράμε δροσερές γεύσεις και το παγωτό έχει αρχίσει να γίνεται η νούμερο ένα επιλογή μας για επιδόρπιο.

ΠΗΓΗ cantina.protothema.gr