Ρόδος: Για αξέχαστες διακοπές στο νησί των ιπποτών

Η Ρόδος είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι θα σας συναρπάσει

Η Παλιά Πόλη της Ρόδου, το Μανδράκι, η Ακρόπολη της Λίνδου, η αρχαία Κάμειρος και η αρχαία Ιαλυσός, η Κοιλάδα με τις Πεταλούδες, η Φιλέρημος. Ιστορία μεγάλη και αξιοθέατα αναρίθμητα. Στα Δωδεκάνησα, θα συναντήσετε ένα νησί και μια φύση… σκανδαλωδώς γενναιόδωρη. Τεράστιες αμμώδεις παραλίες, σμαραγδένια νερά, κάστρα και αρχαίες πολιτείες, εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας, αλλά και ταβερνάκια με σαλάτες που φτιάχνονται με υλικά από τον μπαξέ, πολυτελή ξενοδοχεία και χωριά, όπου οι γυναίκες ψήνουν ακόμη το ψωμί στον ξυλόφουρνο. Ψηφίδα την ψηφίδα συνθέτετε το πολύμορφο παζλ της Ρόδου. Ενός προορισμού διαχρονικού, δημοφιλούς ήδη από τη ρωμαϊκή εποχή. Ταξίδι στο νησί των Ιπποτών, το νησί του μυθικού Κολοσσού της Ρόδου, το νησί, όπου Βυζαντινοί, Έλληνες, Ενετοί, Ιταλοί, Τούρκοι άφησαν τη σφραγίδα τους. Εκεί που συναντιούνται οι θαλάσσιοι δρόμοι του Αιγαίου και των ακτών της Μέσης Ανατολής: ένας από τους πιο περιζήτητους και δημοφιλείς προορισμούς της Ευρώπης. Παλιά Πόλη της Ρόδου: Μια παγκόσμια ανεκτίμητη κληρονομιά Ο καλύτερα διατηρημένος μεσαιωνικός οικισμός στον κόσμο έχει ενταχθεί στον κατάλογο των πόλεων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (World Heritage Towns) της UNESCO. Προστατευμένη μέσα στο επιβλητικό τείχος της –όριο ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν– η Παλιά Πόλη της Ρόδου είναι το «οικόσημο» του νησιού, κι ένας από τους πολλούς λόγους, για να επιλέξετε αυτό το νησί για τις διακοπές σας. Στην Παλιά Πόλη κάθε πέτρα διηγείται μια ιστορία φτάνοντας σε βάθος 2.400 ετών. Αρχαία αγάλματα, μαρμάρινα οικόσημα, κρήνες, η Οδός των Ιπποτών και το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, τζαμιά και χαμάμ, ο πύργος του Ρολογιού με την απίστευτη θέα είναι η κληρονομιά που άφησαν οι πολιτισμοί που πέρασαν.

Ο Μεγάλος Μάγιστρος στο Καστέλο και η Οδός των Ιπποτών Ο πιο διάσημος δρόμος της Παλιάς Πόλης της Ρόδου είναι η οδός των Ιπποτών, αποκατεστημένη στη μορφή που είχε κατά τον Μεσαίωνα. Εδώ βρίσκονται τα καταλύματα των εθνικών ομάδων που συγκροτούσαν το τάγμα των Ιωαννιτών Ιπποτών. Στο ψηλότερο σημείο του δρόμου δεσπόζει το επιβλητικό Καστέλο, το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, με τους τεράστιους πύργους του, που είναι ένα θαυμάσιο μουσείο και από τα σημαντικότερα αξιοθέατα του νησιού. Το κοσμικό Μανδράκι Είναι η σύγχρονη πόλη της Ρόδου, με το εμπορικό κέντρο, τα μεγάλα ξενοδοχεία, τα αμέτρητα καφέ, τα εστιατόρια, τα κλαμπ, αλλά και τα παραδοσιακά «μαρασιώτικα» σπίτια. Στο λιμάνι του Μανδρακίου, πάνω σε δυο ψηλές κολώνες από πωρόλιθο, βρίσκονται τα σύμβολα του νησιού: ο έλαφος και η ελαφίνα. Στην άκρη του μόλου του λιμανιού υψώνεται το μικρό φρούριο του Αγίου Νικολάου, κτισμένο το 1464-67. Κατά μήκος της παραλιακής οδού τα δημόσια κτήρια που έφτιαξαν στο νησί οι Ιταλοί εντυπωσιάζουν: η Νέα Αγορά, η Τράπεζα της Ελλάδος, το Διοικητήριο, το Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής, το Δημαρχείο, το Εθνικό Θέατρο και το διάσημο Ξενοδοχείο των Ρόδων (Grande Albergo Dell Rose), ένα από τα πολυτελέστερα στην Ευρώπη την εποχή του Μεσοπολέμου. Σήμερα σε μια πτέρυγά του φιλοξενεί το Καζίνο της Ρόδου και μπροστά του απλώνεται μέχρι το Ενυδρείο μια από τις πιο κοσμικές πλαζ της πόλης. Ο Κολοσσός της Ρόδου Σύμφωνα με μια παράδοση κάποτε στη θέση των ελαφιών στο λιμάνι στεκόταν ο Κολοσσός. Τα πλοία έπλεαν κάτω από τα πόδια του και το πέρασμα έκλεινε τα βράδια με αλυσίδα. Από τις εντυπωσιακότερες «ιστορίες» που έχει να σας αφηγηθεί νησί στο Αιγαίο! Η δημοφιλής Λίνδος Η αρχαία ακρόπολη της Λίνδου, ένα από τα πιο δημοφιλή προσκυνήματα της αρχαιότητας, περιστοιχισμένη από τα τείχη των Ιπποτών, στέκεται στα 116 μ. πάνω από τη θάλασσα. Εδώ θα θαυμάσετε τον εντυπωσιακό δωρικό ναό της Λινδίας Αθηνάς, του 4ου αιώνα π.Χ. Το χωριό της Λίνδου, κτισμένο αμφιθεατρικά στον λόφο, παραμένει το πιο δημοφιλές στο νησί. Το καλοκαίρι τα δρομάκια του γεμίζουν από επισκέπτες που μπαινοβγαίνουν στα μπαρ και τα ρεστοράν ή χαζεύουν στα καταστήματα με τα σουβενίρ, τα τοπικά προϊόντα και τα περίφημα διακοσμητικά πιάτα της. Οι διακοπές σας στη Ρόδο «απαιτούν» σίγουρα μια επίσκεψη στη γραφική αυτή πόλη του νησιού.

Το διάσημο Φαληράκι της Ρόδου Ο πλέον δημοφιλής και αγαπημένος προορισμός των νεαρών Άγγλων τουριστών στη Ρόδο. Εδώ οι συγκινήσεις είναι έντονες, η μουσική δυνατή και το αλκοόλ… άφθονο. Ένας παράδεισος για τους λάτρεις της αδρεναλίνης με όλα τα θαλάσσια σπορ, πίστες carting και bungee jumping και ένα από τα μεγαλύτερα Aqua park της Μεσογείου. Πεταλούδες στην κοιλάδα Σε ένα καταπράσινο φαράγγι, μήκους περίπου 1 χλμ., υπάρχει ένα μοναδικό στην Ελλάδα δάσος με «ζητιές», δέντρα που μοιάζουν με πλατάνια. Η μυρωδιά του χυμού που εκκρίνουν προσελκύει εκατομμύρια πεταλούδες του είδους Panaxia quadripunctaria, με τις χαρακτηριστικές τέσσερις πορτοκαλί βούλες σε κάθε φτερό. Ένας παράδεισος τον οποίο θα επισκεφθείτε με προσοχή, για να μην τρομάξετε τις πεταλούδες… Αυτό το ελληνικό νησί θα σας κλέψει την καρδιά! Ψώνια στην πόλη της Ρόδου Μέσα στην Παλιά Πόλη της Ρόδου αλλά και στο Μανδράκι υπάρχουν όλων των ειδών τα καταστήματα –από τουριστικά μαγαζάκια και μπουτίκ, μέχρι εκείνα που πουλούν επώνυμα ρούχα και αξεσουάρ. Διαμονή για κάθε γούστο Αποτελεί έναν από τους πλέον δημοφιλείς και πολυτελείς προορισμούς στην Ελλάδα. Στη Ρόδο θα βρείτε καταλύματα για κάθε γούστο: Μεγάλες αλυσίδες ξενοδοχείων, πολυτελή συγκροτήματα, αλλά και boutique hotels στην Παλιά Πόλη. Ναι, η διαμονή σε αυτό το νησί του Αιγαίου είναι εμπειρία. Ένα νησί, αμέτρητες παραλίες Εάν είστε λάτρεις της θάλασσας, η Ρόδος θα σας ανταμείψει: αμέτρητες παραλίες με σπάνια ομορφιά και δυνατότητα για δραστηριότητες απλώνονται στα πόδια σας: Κιοτάρι, Καλλιθέα, Αγάθη, Μαύρος Κάβος, Κολύμπια, παραλία Άντονι Κουίν, Βληχά, Αφάντου (με γήπεδο γκολφ), Τραγανού (με τις πανέμορφες σπηλιές), Τριάντα, Τσαμπίκα… Όλες υπέροχες, με άμμο, κρυστάλλινα νερά, υποδομές, θαλάσσια σπορ. Οι fans του windsurf λατρεύουν το Πρασονήσι, ένα κατάφυτο μικρό νησί στα νότια της Ρόδου με παραλία απέναντί του.