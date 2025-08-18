Πάτρα Ενωμένη για Ξερόλακα: Μία βόμβα για την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων

Ανακοίνωση σχετικά με τους καπνούς που εξακολουθούν να βγαίνουν από τον ΧΥΤΑ Ξερόλακκας εξέδωσε η δημοτική παράταξη Πάτρα Ενωμένη.

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:

Ο χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) της Ξερόλακας στον Δήμο Πατρέων, όχι μόνο δεν έκλεισε επί θητείας Πελετίδη (όπως είχε δεσμευτεί και ταυτόχρονα εργαλειοποιήσει) αλλά έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη εστία για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια.

Οι πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στην Πάτρα έπληξαν και τον ΧΥΤΑ Ξερόλακας. Καίγονται απορρίμματα στον ΧΥΤΑ και η Δημοτική Αρχή δεν έχει λάβει μέτρα ώστε να αποτραπούν επικίνδυνες, για τη δημόσια ασφάλεια και υγεία, καταστάσεις.

Η παραγωγή τοξικών αερίων που προέρχονται από τη καύση των σκουπιδιών είναι μία περιβαλλοντική και υγειονομική βόμβα για την πόλη. Η υγεία των κατοίκων, και κυρίως των εργαζομένων στον ΧΥΤΑ, τίθεται σε κίνδυνο.

Σε αυτοψία που πραγματοποιήσαμε δεν διαπιστώσαμε τη λειτουργία των απαραίτητων πυρσών καύσης βιοαερίου. Αυτό συνεπάγεται τον πιθανό εγκλωβισμό μεγάλης ποσότητας βιοαερίου στο υπάρχον κύτταρο και ελλοχεύει ο κίνδυνος η φωτιά των αποβλήτων να έρθει σε επαφή με το εγκλωβισμένο βιοαέριο. Σε αυτή την περίπτωση το αποτέλεσμα θα είναι καταστροφικό, με ανυπολόγιστες συνέπειες στη δημόσια ασφάλεια σε όλη την περιοχή.

Σημειώνουμε πως το έργο συλλογής και καύσης του βιοαερίου ήταν δέσμευση και υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής.

Άμεσα πρέπει να κινητοποιηθούν οι μηχανισμοί κράτους και τοπικής αυτοδιοίκησης ώστε να αντιμετωπισθεί το σοβαρό αυτό πρόβλημα. Οι ευθύνες της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Πατρέων είναι τεράστιες και προέχει να αποσοβηθούν οι προαναφερόμενοι κίνδυνοι.

Με δεδομένη την αδράνεια της Δημοτικής Αρχής, κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων, με πρωτοβουλία της κυβέρνησης, θα πρέπει να εγκύψει άμεσα προς λύση του προβλήματος. Κινδυνεύουν, πρωτίστως, οι εργαζόμενοι στον ΧΥΤΑ αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής.