Χαλκιδική: Σύλληψη για πυρκαγιά στον δήμο Πολυγύρου

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν χθες Σάββατο (16/8) ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πολυγύρου.

Η σύλληψη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, έγινε για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε χαμηλή βλάστηση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Πολυγύρου στην Χαλκιδική.