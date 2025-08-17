Χαλκιδική: Σύλληψη για πυρκαγιά στον δήμο Πολυγύρου

Χειροπέδες σε έναν άντρα, ύποπτο για εμπρησμό σε περιοχή της Χαλκιδικής, πέρασαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πολυγύρου
Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν χθες Σάββατο (16/8) ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πολυγύρου.
Η σύλληψη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, έγινε για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε χαμηλή βλάστηση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Πολυγύρου στην Χαλκιδική.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr