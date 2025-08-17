Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 18 και την Τρίτη 19-8-2025

Πένθη - Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΑΘΑΝ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ
ΕΤΩΝ 89
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 6 Μ.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΛΙΘΕΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com
-------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΙΧ. ΚΑΖΔΑΓΛΗ
ΕΤΩΝ 78
Αποχαιρετούμε την Δευτέρα 18-8-2025 & ώρα 6 μ. μ. από το Προαύλιο χώρο του Α. Δημοτικού Νεκροταφείου Πατρών .
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ & ΙΩΑΝΝΑ, ΜΑΡΙΑ & ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ,
ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΙΝΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΔΡΙΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΡΓΥΡΗΣ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
----------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΛΕΞΙΟ ΧΑΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΕΤΩΝ 89
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ́ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΒΙΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΜΑΓΔΑ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ,
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΕΙΡΗΝΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΛΕΞΙΑ, ΗΛΙΑΣ .
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ: ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΖΑΒΕΡΔΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (χήρα) ΧΡ. ΓΙΑΧΟΥ
ΕΤΩΝ 86
Κηδεύουμε την Δευτέρα 18-8-2025 & ώρα 10.30 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πατρών.Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Κάτω Συχαινών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΧΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΟΒΑ,ΝΙΚΗ ΓΙΑΧΟΥ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΠΡΟΥΔΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΥΔΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΚΙΜΩΝΑ ΧΡ. ΖΕΡΒΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ – ΜΗΧΑΝΙΚΟ - ΕΤΩΝ 68
Κηδεύουμε την Δευτέρα 18-8-2025 & ώρα 5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου εις Άγιο Βασίλειο Ρίου.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΡΟΣΕΛΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΜΑΡΙΑ – ΑΝΤΕΛΕ ΖΕΡΒΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΕΡΒΑ,
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΡΒΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΛΟΥΚΙΑ ΖΕΡΒΑ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΜΟΣΧΟΒΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΖΕΡΒΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΦΩΤ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΟΤΕ ΕΤΩΝ 76
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ́ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΛΑΜΗΣ, ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΠΙΡΗΣ.
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΣΗΛΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΗΡΑ ΓΚΟΤΣΗ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΑΡΙΛΑΟ ΜΑΝΘ. ΣΤΡΕΜΜΕΝΟ
ΕΤΩΝ 75
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5:00 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΝΘΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΣΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΗΝΑ, ΧΑΡΗΣ, ΕΛΕΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΙΣΑΑΚ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ : : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΕΜΜΕΝΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟ κ ΘΕΙΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΟΥΡΝΑΤΖΗ
ΕΤΩΝ 76
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-8-2025 & ΩΡΑ 11:00 π.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 10:30 π.μ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ κ ΕΛΕΝΗ ΠΟΥΡΝΑΤΖΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ κ ΕΛΕΝΗ ΠΟΥΡΝΑΤΖΗ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΘΕΜΗ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΚΗ,ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΝΤΑΡΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ κ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΛΙΑΝΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΟΥΡΝΑΤΖΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ 165 Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΙΟΝ. ΚΟΥΤΟΥΛΑ
{ΕΤΩΝ 85}
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 & ΩΡΑ ΠΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΣΜΑΡΩ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΣΠΥΡΟΣ, ΕΛΕΝΗ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com
-----------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗ
ΕΤΩΝ 93
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19/8/25 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π. μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ
Β. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝΣΤ. ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΓΑΜ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 79
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΘΥΜΙΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΥΡΜΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΣΟΦΙΑ ΠΕΡ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 65
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΡΟΥΛΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΓΚΟΠΟΥΛΟΣ,ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com
----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 102
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10,30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΥΡΤΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19-8-25 ΚΑΙ ΩΡΑ 5μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ
Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΟΝ ΛΑΤΡΕΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΔΙΟΝ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΝΟ
ΕΤΩΝ 24
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ : ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΝΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΔΑΝΑΗ
ΟΙ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ ΤΟΥ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΚΑΙ ΘΕΙΕΣ ΤΟΥ
ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
-----------------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr