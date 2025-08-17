Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 18 και την Τρίτη 19-8-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δε...

Πένθη - Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΑΘΑΝ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ

 ΕΤΩΝ 89

 ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 6 Μ.Μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΛΙΘΕΑΣ

 ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

 ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

 ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com

 -------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΙΧ. ΚΑΖΔΑΓΛΗ

ΕΤΩΝ 78

Αποχαιρετούμε την Δευτέρα 18-8-2025 & ώρα 6 μ. μ. από το Προαύλιο χώρο του Α. Δημοτικού Νεκροταφείου Πατρών .

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ

ΜΙΧΑΛΗΣ & ΙΩΑΝΝΑ, ΜΑΡΙΑ & ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ,

ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΙΝΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΔΡΙΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΡΓΥΡΗΣ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ


ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

----------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΛΕΞΙΟ ΧΑΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΕΤΩΝ 89

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ́ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΒΙΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΜΑΓΔΑ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ,

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΕΙΡΗΝΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΛΕΞΙΑ, ΗΛΙΑΣ .

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ: ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΖΑΒΕΡΔΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (χήρα) ΧΡ. ΓΙΑΧΟΥ

ΕΤΩΝ 86

Κηδεύουμε την Δευτέρα 18-8-2025 & ώρα 10.30 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πατρών.Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Κάτω Συχαινών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΧΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΟΒΑ,ΝΙΚΗ ΓΙΑΧΟΥ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΠΡΟΥΔΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΥΔΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΚΙΜΩΝΑ ΧΡ. ΖΕΡΒΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ – ΜΗΧΑΝΙΚΟ - ΕΤΩΝ 68

Κηδεύουμε την Δευτέρα 18-8-2025 & ώρα 5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου εις Άγιο Βασίλειο Ρίου.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΡΟΣΕΛΛΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΜΑΡΙΑ – ΑΝΤΕΛΕ ΖΕΡΒΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΕΡΒΑ,

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΡΒΑΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΛΟΥΚΙΑ ΖΕΡΒΑ

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΜΟΣΧΟΒΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΖΕΡΒΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΦΩΤ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ

ΣΥΝ/ΧΟ ΟΤΕ ΕΤΩΝ 76

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ́ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΛΑΜΗΣ, ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΠΙΡΗΣ.

Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΣΗΛΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,

ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΗΡΑ ΓΚΟΤΣΗ.

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΑΡΙΛΑΟ ΜΑΝΘ. ΣΤΡΕΜΜΕΝΟ

ΕΤΩΝ 75

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5:00 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΝΘΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΣΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΗΝΑ, ΧΑΡΗΣ, ΕΛΕΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΙΣΑΑΚ

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ : : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΕΜΜΕΝΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟ κ ΘΕΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΟΥΡΝΑΤΖΗ

ΕΤΩΝ 76

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-8-2025 & ΩΡΑ 11:00 π.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ


Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 10:30 π.μ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ κ ΕΛΕΝΗ ΠΟΥΡΝΑΤΖΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ κ ΕΛΕΝΗ ΠΟΥΡΝΑΤΖΗ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΘΕΜΗ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΚΗ,ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΝΤΑΡΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ κ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΛΙΑΝΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΟΥΡΝΑΤΖΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ 165 Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357
-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ


ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΙΟΝ. ΚΟΥΤΟΥΛΑ

{ΕΤΩΝ 85}


ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 & ΩΡΑ ΠΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΣΜΑΡΩ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΣΠΥΡΟΣ, ΕΛΕΝΗ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com
-----------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗ

ΕΤΩΝ 93

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19/8/25 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π. μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

Β. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝΣΤ. ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΓΑΜ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 79

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΘΥΜΙΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΥΡΜΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΠΕΡ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 65

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΡΟΥΛΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΓΚΟΠΟΥΛΟΣ,ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com

----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 102

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10,30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΥΡΤΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ

Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19-8-25 ΚΑΙ ΩΡΑ 5μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΟΝ ΛΑΤΡΕΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΔΙΟΝ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΝΟ

ΕΤΩΝ 24

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ : ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΝΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΔΑΝΑΗ

ΟΙ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ ΤΟΥ

ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΚΑΙ ΘΕΙΕΣ ΤΟΥ

ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr

-----------------------

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Κηδείες Πένθη

Info