Κέρκυρα: Διακοπές στο πιο αρχοντικό νησί του Ιονίου

Η Βασίλισσα του Ιονίου

Η Κέρκυρα θεωρείται το πιο αρχοντικό νησί του Ιονίου και είναι ταυτισμένο με εικόνες «μυθικές». Η ευγενική Ναυσικά, η κόρη του βασιλιά Αλκίνοου που έσωσε τον Οδυσσέα, όταν ναυάγησε στη Χώρα των Φαιάκων -που πολλοί την ταυτίζουν με την Κέρκυρα. Έπειτα, η Σίσι, η θλιμμένη πριγκίπισσα και το Αχίλλειο, το παλάτι των στεναγμών της. Η θερινή έπαυλη του Άγγλου Αρμοστή. Εικόνες μεγαλοπρεπείς που παρελαύνουν μπροστά σας. Στο παρατηρητήριο του Κάιζερ…ο Γουλιέλμος Β΄ατενίζει το πέλαγος. Τα εμβληματικά μέγαρα της πόλης της Κέρκυρας, οι στοές του Λιστόν, η Σπιανάδα -η μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων. Ιταλοί, Άγγλοι, Γάλλοι, Ρώσοι, Έλληνες έζησαν και μεγαλούργησαν στο νησί. Σμίλεψαν έναν πολιτισμό πολύμορφο και σαγηνευτικό. Άφησαν τα ίχνη τους σε κάθε αξιοθέατο που κοσμεί το νησί. Ανακαλύψετε τα σε κάθε νότα της Παλιάς Φιλαρμονικής, σε κάθε ποτήρι με λικέρ από κουμκουάτ, σε κάθε βόλτα στα καντούνια του Καμπιέλο, σε κάθε έρωτα που γεννιέται στο Canal d’ Amour. Ανακαλύψτε τα αξιοθέατα της Κέρκυρας Εξερευνώντας την ατμοσφαιρική παλιά πόλη της Κέρκυρας

Το ιστορικό κέντρο του νησιού, η Παλιά πόλη της Κέρκυρας. έχει ενταχθεί στα μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco. Τα μεγαλόπρεπα κτήριά της με επιρροές από τον νεοκλασικισμό και τον εκλεκτικισμό θαμπώνουν: Mέγαρο Μιχαήλ και Γεωργίου, Λιστόν, Loggia Nobilei, Λατινική μητρόπολη, ροτόντα του Τόμας Μέιτλαντ, Ιόνιος Βουλή, Μέγαρο της οικογένειας Καποδίστρια. Στα περίφημα καντούνια του Καμπιέλο με τις μπουγάδες που κρέμονται πάνω από το κεφάλι σας, αλλά και στα εμβληματικά ξενοδοχεία με τους «υψηλούς» επισκέπτες θα νιώσετε πρωταγωνιστές σε ταινία. Θαυμάστε τα αιωνόβια φρούρια της πόλης

Στην ανατολική πλευρά της πόλης, η δίκορφη βραχώδης απόληξη έδωσε στην Κέρκυρα το όνομα που ακόμη υπάρχει στους χάρτες: Κορυφώ-Corfu. Εξήντα μέτρα, μια σιδερένια γέφυρα πάνω από την Contra Fossa, τη θαλάσσια τάφρο, και καλώς ορίσατε στο Παλιό Φρούριο και… στον 16ο αιώνα.

Τα αξιοθέατα της Κέρκυρας σάς προσφέρουν ένα συναρπαστικό ταξίδι στο χρόνο: Η πύλη Soranza, οι Αγγλικοί Στρατώνες, οι φτερωτοί λέοντες του Αγίου Μάρκου, η Madonna Del Carmine, ο προμαχώνας Savorgnan, ο Πύργος της Θάλασσας, η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου που μοιάζει με δωρικό ναό. Ένα ανοιχτό, αλλά και ολοζώντανο μουσείο. Στο βορειοδυτικό άκρο της πρωτεύουσας, ο άλλος φύλακας της:το Νέο Φρούριο. Κτισμένο την περίοδο 1576-1645 από τους Βενετούς. Ένα αριστούργημα της οχυρωματικής τέχνης. Ένα κυβιστικό φρούριο που θυμίζει Πικάσο και Μπρακ. Απαθανατίστε το πολυφωτογραφημένο Ποντικονήσι

“Κέρκυρα με το Ποντικονήσι”. Το σήμα κατατεθέν του νησιού είναι ένα άλλο… νησί: το λιλιπούτειο Ποντικονήσι στην περιοχή Κανόνι. Επάνω του φιλοξενεί μόνο έναν βυζαντινό ναό του 13ου αιώνα αφιερωμένο στον Παντοκράτορα.

Δίπλα του βρίσκεται το διάσημο νησάκι της Βλαχέρνας με την Παναγία του 17ου αιώνα που ενώνεται με την ξηρά μέσω μιας στενής λωρίδας γης. Μη χάσετε τη λιτανεία που γίνεται εδώ τη Δευτέρα μετά την Κυριακή του Πάσχα. Τουριστικά θέρετρα μυθικά και ιστορικά, η Παλαιοκαστρίτσα και το Αγγελόκαστρο

Στο πιο γνωστό τουριστικό θέρετρο της Κέρκυρας, την Παλαιοκαστρίτσα, το πράσινο ξεχειλίζει στους έξι μικρούς όρμους, θωπεύοντας τους άγριους βράχους. Λέγεται ότι εδώ ήταν η περιοχή του μυθικού παλατιού του Αλκίνοου, όπου φιλοξενήθηκε ο Οδυσσέας. Αξίζει να δείτε τη μονή της Παναγίας που ιδρύθηκε το 1225 και ύστερα να συνεχίσετε για το περίφημο Αγγελόκαστρο, κτισμένο στις αρχές του 12ου αιώνα με την εκκλησία της Αγίας Κυριακής, που κρύβεται σε ένα μικρό σπήλαιο. Απολαύστε ένα αξέχαστο Πάσχα στην Κέρκυρα

Δημοφιλής προορισμός της Ελλάδας, η Κέρκυρα δεν παύει να δίνει αφορμές για ταξίδι. Μια από αυτές, ο ξεχωριστός εορτασμός του Πάσχα. Οι φιλαρμονικές της Κέρκυρας συνοδεύουν το σκήνωμα του Αγίου Σπυρίδωνα που λιτανεύεται στην πόλη.

Οι επιτάφιοι ξεκινούν τις περιφορές τους από το μεσημέρι της Μ. Παρασκευής. Το Μ. Σάββατο όλοι κοιτάζουν τον ουρανό, καθώς… βρέχει «μπότηδες» -τα κανάτια των Κερκυραίων που πετούν στα σοκάκια από τα παράθυρα των σπιτιών. Όποιος δεν έχει ζήσει το Πάσχα στην Κέρκυρα, χάνει! Το αυτοκρατορικό παλάτι Αχίλλειον

Το… αυτοκρατορικό παρελθόν της θα μπορούσε να είναι η αιτία για τη θέση που έχει η Κέρκυρα ανάμεσα στους πλέον πολυτελείς προορισμούς στην Ελλάδα. Γιατί; Η Κέρκυρα είναι το νησί που διάλεξε η αυτοκράτειρα της Αυστροουγγαρίας Ελισάβετ, η θρυλική Σίσι, για να κτίσει το παλάτι όπου θα έβρισκε παρηγοριά από την αυτοκτονία του γιου της, Ροδόλφου. Το κομψό «πομπηιανού ρυθμού» κτήριο με τα έντονα νεοκλασικά στοιχεία και τα πολυτελή σαλόνια είναι επισκέψιμο και είναι από τα πλέον εντυπωσιακά του νησιού. Στους κήπους του θα θαυμάσετε το υπέροχο άγαλμα του Αχιλλέα Θνήσκοντος.