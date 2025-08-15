Back to Top
Οι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Αυγούστου 2025

Από 7 π.μ. Σαββάτου έως 7 π.μ. Δευτέρας

16,17 Αυγούστου (από 7 π.μ. Σαββάτου έως 7 π.μ. Δευτέρας)
 

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ:

Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος
Μαιζώνος 20-22, 26223, Πάτρα
Τηλέφωνα: 2614008649. 6932295107

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ:

Ανδρικόπουλος Βλάσιος
Τηλέφωνα: 6936901845, 2610621612

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ:

Τριλίβας Ιωάννης
Μαιζώνος 48, 1ος όροφος, 262 21 Πάτρα
Τηλέφωνο:2613023088

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ:

Ζαφειροπούλου Χρυσή
Γούναρη 21-23, 262 21 Πάτρα
Τηλέφωνο: 6939243304

 

