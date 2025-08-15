Οι γιατροί που εφημερεύουν τον Δεκαπενταύγουστο

Ανήμερα της γιορτής
15 Αυγούστου (από 7 π.μ. Παρασκευής έως 7 π.μ Σαββάτου)
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ:
Ανδρικόπουλος Βλάσιος
Τηλέφωνα: 6936901845, 2610621612
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ:
Τριλίβας Ιωάννης
Μαιζώνος 48, 1ος όροφος, 262 21 Πάτρα
Τηλέφωνο:2613023088
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ:
Ζαφειροπούλου Χρυσή
Γούναρη 21-23, 262 21 Πάτρα
Τηλέφωνο: 6939243304
Παπαγεωργίου Ουρανία
Κανακάρη 155-157 Πάτρα, 2ο ιατρείο Βασιλακοπούλου 33 (Μαραγκοπούλου) Βραχναίικα
Τηλέφωνο: 6936594513
