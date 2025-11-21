Οι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Νοεμβρίου 2025

Από 7 π.μ. Σαββάτου έως 7 π.μ. Δευτέρας

ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ: Βιορμονική – Μαστοράκου Άννα Κορίνθου 210,212,26221, Πάτρα Τηλέφωνα:2610275556 «Ανοικτό μόνο ΣΑΒΒΑΤΟ 10 π.μ. – 2 μ.μ.» 29,30 Νοεμβρίου (από 7 π.μ. Σαββάτου έως 7 π.μ. Δευτέρας)

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr