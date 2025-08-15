Τα εφημερεύοντα φαρμακεία σε Πάτρα και Αχαΐα για σήμερα Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Φαρμακεία

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πάτρας 08:00 πμ - 21:00 μμ ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 351 - ΤΣΑΜΑΔΟΥ ΚΟΛΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 36 & ΑΡΑΤΟΥ - ΠΛ.ΟΛΓΑΣ ΛΙΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΥΔ - Αγ. Τριάδος 1 ΞΙΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 11 ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΠΑΡΑΠΛ. ΤΡΟΧΑΙΑΣ 21:00 μμ - 02:00 πμ ΒΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Υπ.Φαρμακοποιός) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 44 - 48, ΠΛΗΣΙΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΡΜΟΥ - ΚΑΝΑΚΑΡΗ 02:00 - 08:00 ΒΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Υπ.Φαρμακοποιός) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 44 - 48, ΠΛΗΣΙΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ Εφημερεύοντα Φαρμακεία Δύμης 8:00-21:00 ΤΟΓΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 68 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 24450 21:00-08:00 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 90 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22061 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Παραλίας 09:00-13:30 & 17:30-22:30 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2 - ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ.: 2610 524.492 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Βραχνεΐκων 09:00-21:00 ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 22 (ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ) ΤΗΛ.: 2610-670.767 & 6949732564 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Ρίου 09:00-13:30 & 17:30-22:30 ΤΣΑΦΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 9 - ΡΙΟ ΤΗΛ.: 2610-992299 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Μεσσάτιδας 09:00-13:30 & 17:30-22:30 ΠΟΛΙΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 16, ΠΡΟΣ ΑΝΩ ΟΒΡΥΑ ΤΗΛ.: 2614-001.851 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαβρύτων 09:00-13:30 & 17:30-22:30 ΠΕΝΤΖΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ 18 ΤΗΛ.: 26920-24.164 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Νέου Ερινεού 09:00-21:00 ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467 Διευρυμένο ωράριο Δευ. & Τετ. : 08.30 - 14.30 Τρι. & Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 14.30 ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΟΥΝΑΡΗ 35 (παραπ. ΕΤΕ) & ΚΑΝΑΚΑΡΗ 184 (ΑΠΟ ΣΤΟΑ) Δευ. & Τετ. : 08.30 - 21.00 Τρι. & Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Σαβ. : 8.00 - 20.00 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 44-46 & ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑΔΙΩΝ 2 Δευ. & Τρι. & Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Τετ. : 08.30 - 14.30 Σαβ. : 9.30 - 14.30 Δευ. - Παρ. : 8.30 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 14.30 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4 - ΑΘΗΝΩΝ (ΕΝΑΝΤΙ ΙΚΑ) Δευ. - Παρ. : 8.00 - 21.00 Σαβ. : 8.00 - 20.00 ΠΑΣΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΙΛΚΙΣ 41 & ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΟΖΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΛΑΥΚΟΥ 9, ΠΕΡΙΒΟΛΑ (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ PATRA MALL) Δευ. & Τρ. & Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Τετ. : 8.30 - 14.30 Σαβ. : 9.00 - 14.00 Σ.Φ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 28 & ΦΩΚΑΙΑΣ Δευ. - Παρ. : 8.00 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 20.00 ΒΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Υπ.Φαρμακοποιός) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 44 - 48, ΠΛΗΣΙΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr