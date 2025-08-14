Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 15, το Σάββατο 16 και την Δευτέρα 18-8-2025

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό & παππού

ΜΙΧΑΗΛ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ: 78

Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 15-8-2025 και ώρα 11.30 π.μ από τον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πατρών.

{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Μποζαϊτίκων Πατρών}.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΔΙΟΝΥΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) ΒΑΣ. ΑΝΔΡΩΝΙΩΤΗ

ΕΤΩΝ 62

Κηδεύουμε το Σάββατο 16-8-2025 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Άνω πόλης Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.

Τα αδέλφια της: Μαρία και Κωνσταντίνος Καραντινός, Θεοδώρα και Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Νικόλαος και Βασιλική Ανδρωνιώτη, Παναγιώτης και Ευαγγελία Ανδρωνιώτη

Τα ανίψια της: Βασιλική, Γεωργία και Χαράλαμπος, Βασίλειος, Γεωργία και Παναγιώτης, Κωνσταντίνος και Μεταξία, Παρασκευή και Ιωάννης, Αθανάσιος, Χριστίνα, Μιλτιάδης, Βασίλειος.

Τα εξαδέλφια της

Οι λοιποί συγγενείς

Οι φίλοι

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr