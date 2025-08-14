Back to Top
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 15, το Σάββατο 16 και την Δευτέρα 18-8-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό & παππού

ΜΙΧΑΗΛ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ: 78

Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 15-8-2025 και ώρα 11.30 π.μ από τον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πατρών.

{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Μποζαϊτίκων Πατρών}.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ   

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη  μας

ΔΙΟΝΥΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) ΒΑΣ. ΑΝΔΡΩΝΙΩΤΗ

ΕΤΩΝ   62

Κηδεύουμε το Σάββατο 16-8-2025 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό  Αγίας Παρασκευής Άνω πόλης Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.

Τα αδέλφια της: Μαρία και Κωνσταντίνος Καραντινός, Θεοδώρα και Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Νικόλαος και Βασιλική Ανδρωνιώτη, Παναγιώτης και Ευαγγελία Ανδρωνιώτη

Τα ανίψια της: Βασιλική, Γεωργία και Χαράλαμπος, Βασίλειος, Γεωργία και Παναγιώτης, Κωνσταντίνος και Μεταξία, Παρασκευή και Ιωάννης, Αθανάσιος, Χριστίνα, Μιλτιάδης, Βασίλειος.

Τα εξαδέλφια της

Οι λοιποί συγγενείς

Οι φίλοι

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΔΗΜΗΤΡΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΓΡΗΟΥΛΑ

ΕΤΩΝ   85

Κηδεύουμε το Σάββατο 16-8-2025  &  ώρα 11 π.μ.  από  τον  Ιερό Ναό  Αγίου Νικολάου Κάτω Χρυσοβίτσας Θέρμου. 

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ:

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, ΗΛΙΑΣ & ΜΑΡΙΑ

ΟΙ   ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

ΚΗΔΕΙA    

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

ΑΝΤ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 50)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  & ΩΡΑ 10.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΩΝΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Πρεσβυτέρα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & Ιερέας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΑΝΕΤΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΦΩΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΣΥΜΕΩΝ

Η ΠΕΘΕΡΑ: ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΚΙΜΩΝΑ ΧΡ. ΖΕΡΒΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ – ΜΗΧΑΝΙΚΟ - ΕΤΩΝ  68

Κηδεύουμε την Δευτέρα 18-8-2025 & ώρα  5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου εις Άγιο Βασίλειο Ρίου.  

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΡΟΣΕΛΛΑ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ:

ΜΑΡΙΑ – ΑΝΤΕΛΕ ΖΕΡΒΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΕΡΒΑ,

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΡΒΑΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΛΟΥΚΙΑ ΖΕΡΒΑ

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΜΟΣΧΟΒΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΖΕΡΒΑ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ            

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

