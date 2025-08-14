Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 15, το Σάββατο 16 και την Δευτέρα 18-8-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό & παππού
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ: 78
Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 15-8-2025 και ώρα 11.30 π.μ από τον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πατρών.
{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Μποζαϊτίκων Πατρών}.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΔΙΟΝΥΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) ΒΑΣ. ΑΝΔΡΩΝΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 62
Κηδεύουμε το Σάββατο 16-8-2025 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Άνω πόλης Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.
Τα αδέλφια της: Μαρία και Κωνσταντίνος Καραντινός, Θεοδώρα και Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Νικόλαος και Βασιλική Ανδρωνιώτη, Παναγιώτης και Ευαγγελία Ανδρωνιώτη
Τα ανίψια της: Βασιλική, Γεωργία και Χαράλαμπος, Βασίλειος, Γεωργία και Παναγιώτης, Κωνσταντίνος και Μεταξία, Παρασκευή και Ιωάννης, Αθανάσιος, Χριστίνα, Μιλτιάδης, Βασίλειος.
Τα εξαδέλφια της
Οι λοιποί συγγενείς
Οι φίλοι
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΔΗΜΗΤΡΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΓΡΗΟΥΛΑ
ΕΤΩΝ 85
Κηδεύουμε το Σάββατο 16-8-2025 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κάτω Χρυσοβίτσας Θέρμου.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, ΗΛΙΑΣ & ΜΑΡΙΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
--------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
ΑΝΤ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 50)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 10.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΩΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
Πρεσβυτέρα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & Ιερέας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΑΝΕΤΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΣΥΜΕΩΝ
Η ΠΕΘΕΡΑ: ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΚΙΜΩΝΑ ΧΡ. ΖΕΡΒΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ – ΜΗΧΑΝΙΚΟ - ΕΤΩΝ 68
Κηδεύουμε την Δευτέρα 18-8-2025 & ώρα 5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου εις Άγιο Βασίλειο Ρίου.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΡΟΣΕΛΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΜΑΡΙΑ – ΑΝΤΕΛΕ ΖΕΡΒΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΕΡΒΑ,
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΡΒΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΛΟΥΚΙΑ ΖΕΡΒΑ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΜΟΣΧΟΒΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΖΕΡΒΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-----------
