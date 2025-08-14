Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17-8-2025

Μνημόσυνα

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/8/2025 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΕΛΟΥΜΕ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜ. ΦΡΑΝΤΖΗ ΕΤΩΝ 69 ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΕΛΕΝΗ ΦΡΑΝΤΖΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΡΑΝΤΖΗ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, ΑΛΕΞΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ----------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 16-8-2025 και ώρα 8.30 π.μ., 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Σαραβάλι Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής & θείας ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΣΥΖ. ΑΘΑΝ. ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ: 84 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας. Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Αθανάσιος Η ΚΟΡΗ: Αικατερίνη ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Περικλής, Αθανάσιος ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ιωάννης & Γεωργία Νικολοπούλου ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ----------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 16-8-2025 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ (χήρας) ΘΕΟΔ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 97 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΣΟΦΙΑ & ΛΑΜΠΡΟΣ, ΟΥΡΑΝΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΧΡΗΣΤΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΜΑΡΙΑ & ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 16-8-2025 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Αγυιάς, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (χήρας) ΘΕΟΦ. ΚΑΪΤΣΑ ΣΥΝ/ΧΟ ΟΤΕ - ΕΤΩΝ 91 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΜΑΙΡΗ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ & MATINA, ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΧΑΡΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΣΣΙΑΝΗ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ -------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 17-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ. ΦΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 76 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. -------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 17-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΓΕΩΡΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ - ΕΤΩΝ 84 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΟΦΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. ------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 17-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΜΑΡΙΑΣ χήρας ΙΩΑΝ. ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΤΩΝ 97 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΚΕΧΑΓΙΑ Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 17-8-2025 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Αλεξίου Πατρών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 85 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΡΑΣΣΑΚΗ ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 17-8-2025 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης Αγυιάς 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ (χήρας) ΣΑΒ. ΤΣΟΛΚΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- ΕΤΩΝ 76 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΛΚΑΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΣΟΛΚΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΟΛΚΑ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (χήρα) ΑΓΓ. ΣΚΟΝΔΡΑ, ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΗΛΙΑΣ ΤΣΟΛΚΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΑΝΙΑΣ, ΟΥΡΑΝΙΑ (χήρα) ΛΑΜΠΡ. ΤΣΟΛΚΑ, ΑΡΧΟΝΤΩ (χήρα) ΦΩΤ. ΤΣΟΛΚΑ, ΔΙΑΜΑΝΤΩ (χ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ TΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 17 – 8 – 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΔΑΡΗ ΕΤΩΝ 81 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΕΛΕΝΗ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΔΑΡΗΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΔΙΟΝΥΣΗΣ, ΑΝΝΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα. Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077. ------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 & ΩΡΑ 9:15 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΑΣΤ. ΒΟΥΒΑΛΙΚΗ (ΕΤΩΝ 83) ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ. Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΒΑΛΙΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ, ΜΑΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ, ΟΛΥΜΠΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΕΡΗΣ, ΑΛΚΗΣΤΙΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΕΡΑΣΜΙΑ, ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΝΕΦΕΛΗ, ΜΑΞΙΜΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ ΤΟΥ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ & ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. -------------