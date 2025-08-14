Back to Top
Guardian: Αυτά είναι τα δέκα κρυφά νησιά της Ευρώπης για ήρεμες διακοπές

Τα δέκα λιγότερο γνωστά νησιά, τα οποία όμως είναι ιδανικά για ήρεμες διακοπές, κατέγραψε ο Guardian

Τα δέκα λιγότερο γνωστά νησιά, τα οποία όμως είναι ιδανικά για ήρεμες διακοπές, κατέγραψε ο Guardian, δημοσιεύοντας ουσιαστικά τις απόψεις των αναγνωστών του.

Σε αυτή τη λίστα ξεχωρίζουν τα Κύθηρα, που είναι γνωστά για την παραδοσιακή τους ατμόσφαιρα και τις όμορφες παραλίες, με πολλούς Έλληνες να τα επιλέγουν κάθε καλοκαίρι.

 Η λίστα περιλαμβάνει ακόμα τα εξής νησιά:

  • Η Πρότσιντα στην Ιταλία, ως αυθεντική εναλλακτική της Καπρί
  • Το Styrso στη Σουηδία και το Spiekeroog στη Γερμανία – και τα δύο χωρίς αυτοκίνητα
  • Η ακατοίκητη Σα Ντραγκονέρα στη Μαγιόρκα
  • Το Inisheer, το μικρότερο από τα νησιά Άραν στην Ιρλανδία
  • Το Kuusiluoto, ένα ήσυχο νησάκι-έκπληξη στο Ελσίνκι
  • Η Σίλμπα στην Κροατία, με πεντακάθαρους όρμους
  • Το απομονωμένο Eigg στη Σκωτία
  • και το Ouessant, το δυτικότερο σημείο της Γαλλίας

Ειδήσεις Τώρα

