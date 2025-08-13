Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 14-8-2025

Κηδείες - Πένθη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΡΙΣΤ.
ΜΑΤΣΩΚΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΕΤΩΝ 76
Κηδεύουμε την Πέμπτη 14-8-2025 & ώρα 5 μ.μ. από τον προαύλιο χώρο του Α ́ Νεκροταφείου.
Η ταφή θα γίνει στο Α ́ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΡΟΝΗ ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΓΙΑΔΙΡΑ, ΠΕΤΡΟΣ & ΜΑΡΙΑΝΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΖΩΗ χήρα ΔΗΜ. ΜΕΡΛΗΓΚΑ
ΕΤΩΝ 97
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΤΕΡΗΣ (ΤΣΑΠΟΓΑ) Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΕΤΡΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΡΛΙΓΚΑ,
ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΡΛΙΓΚΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΡΛΙΓΚΑΣ,
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΛΗΣ,
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΕΡΛΙΓΚΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓ. ΤΟΥΛΙΑΤΟ
ΕΤΩΝ 52
Κηδεύουμε την Πέμπτη 14-8-2025 & ώρα 10 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΡΕΝΑ
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ: ΠΑΓΩΝΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΜΑΚΡΗ
ΕΤΩΝ 87
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΝΩ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΑΧΑΪΑΣ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ,
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ, ΕΛΕΝΗ, ΙΑΚΩΒΟΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, ΣΩΣΑΝΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΗΡ. ΚΩΝ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
{ΕΤΩΝ 79}
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 & ΩΡΑ 10:30 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΓΙΑΝΝΗΣ & ΟΛΓΕΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΝΑΤΑΛΙΑ
Η ΕΓΓΟΝΗ: ΒΑΡΒΑΡΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com
---------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΩΑΝ. ΡΙΣΑΝΟ
{ΕΤΩΝ 88}
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 & ΩΡΑ 12 ΠΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΓΚΟΛΦΩ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΓΡΑΚΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ-ΝΕΦΕΛΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΔΙΟΝ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 87
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14/8/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ
Η ΑΔΕΛΦΗ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email goupos@yahoo.gr
---------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 82)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 11:30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΑ & ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Πρεσβυτέρα ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ & Ιερέας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
-------------
