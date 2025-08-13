Back to Top
ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 14-8-2025

Κηδείες - Πένθη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΚΗΔΕΙΑ 

Τον πολυαγαπημένο μας 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΡΙΣΤ. 

ΜΑΤΣΩΚΗ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΕΤΩΝ 76 

Κηδεύουμε την Πέμπτη 14-8-2025 & ώρα 5 μ.μ. από τον προαύλιο χώρο του Α ́ Νεκροταφείου. 

Η ταφή θα γίνει στο Α ́ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών. 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΡΟΝΗ ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΓΙΑΔΙΡΑ, ΠΕΤΡΟΣ & ΜΑΡΙΑΝΑ 

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΖΩΗ χήρα ΔΗΜ. ΜΕΡΛΗΓΚΑ

ΕΤΩΝ 97

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΤΕΡΗΣ (ΤΣΑΠΟΓΑ) Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΕΤΡΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΡΛΙΓΚΑ,

ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΡΛΙΓΚΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΡΛΙΓΚΑΣ,

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΛΗΣ,

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΕΡΛΙΓΚΑ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ  

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον  πολυαγαπημένο  μας 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ΓΕΩΡΓ. ΤΟΥΛΙΑΤΟ
 
ΕΤΩΝ  52

Κηδεύουμε την Πέμπτη  14-8-2025  & ώρα  10 π. μ. από  τον Ιερό  Ναό  Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο  Πατρών.   

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΡΕΝΑ

Η  ΚΟΡΗ  ΤΟΥ: ΠΑΓΩΝΑ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΜΑΚΡΗ

ΕΤΩΝ 87 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΝΩ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΑΧΑΪΑΣ. 

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ, ΕΛΕΝΗ, ΙΑΚΩΒΟΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, ΣΩΣΑΝΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΗΡ. ΚΩΝ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

{ΕΤΩΝ 79}

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2025 & ΩΡΑ 10:30 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΓΙΑΝΝΗΣ & ΟΛΓΕΤΙΝΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΝΑΤΑΛΙΑ

Η ΕΓΓΟΝΗ: ΒΑΡΒΑΡΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com

---------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΩΑΝ. ΡΙΣΑΝΟ

{ΕΤΩΝ 88}

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 & ΩΡΑ 12 ΠΜ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΓΚΟΛΦΩ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΓΡΑΚΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ-ΝΕΦΕΛΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ                       

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΔΙΟΝ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 87 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14/8/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ

Η ΑΔΕΛΦΗ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email goupos@yahoo.gr

---------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 82)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 11:30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΑ & ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Πρεσβυτέρα ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ & Ιερέας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

-------------

