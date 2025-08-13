Γιατί τα κλιματιστικά μπορεί να γίνουν επικίνδυνα με τη φωτιά

Στην επικινδυνότητα του αέρα τις ημέρες των μεγάλων πυρκαγιών, αναφέρθηκε ο καθηγητής Πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης.

«Οι πνευμονολόγοι θα είναι δίπλα σας για πολλά χρόνια ακόμα, γιατί το θέμα του καθαρού αέρα θα είναι το μείζον παγκόσμιο πρόβλημα. Και δεν οφείλεται μόνο στις πυρκαγιές που βλέπουμε τώρα, αλλά και στην ατμοσφαιρική ρύπανση», είπε αρχικά ο κ. Τζανάκης στο ΣΚΑΙ.

Στη συνέχεια, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις ευπαθείς ομάδες (εγκύους, ηλικιωμένους και σοβαρά υποκείμενα νοσήματα) που είναι πιο ευάλωτες αυτές τις ημέρες, λόγω του καύσωνα και της κακής ποιότητας του αέρα.

Προσοχή στο κλιματιστικό

«Αποφεύγετε τις μετακινήσεις και παραμένετε σε κλειστούς χώρους με κλειστά παράθυρα. Προσοχή στη χρήση του κλιματιστικού, καθώς δεν ανακυκλώνει τον αέρα και μπορεί να φέρνει τα σωματίδια μέσα στο σπίτι», τόνισε ο καθηγητής.

Κινδυνεύουν και οι υγιείς

Ο κ. Τζανάκης, σημειώνει πως από τις τεράστιες ποσότητες του διοξειδίου του άνθρακα και των αιωρούμενων μικροσωματιδίων που εκλύονται από τις πυρκαγιές, κινδυνεύουν ακόμη και οι υγιείς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αν κάποιος εκτεθεί επί πολλή ώρα σε πολύ μεγάλη ποσότητα καπνού και μονοξειδίου του άνθρακα που παράγεται από την καύση, μπορεί να κινδυνεύσει με στεφανιαίο επεισόδιο και έμφραγμα.

«Ακόμη κι αν κάποιος υγιής και όχι άρρωστος, δηλαδή, κάποιος που μπορεί να έχει προδιάθεση για καρδιοαναπνευστικά προβλήματα και δεν γνωρίζει ότι έχει στεφανιαία νόσο, μπορεί εάν εκτεθεί σε πολύ μεγάλη ποσότητα καπνού και εισπνεύσει πολύ μονοξείδιο του άνθρακα από την καύση που γίνεται σε μια πυρκαγιά, να μπει σε τελική ευθεία να εμφανίσει ένα σοβαρό καρδιοαναπνευστικό επεισόδιο, ή έμφραγμα», λέει ο κ. Τζανάκης.