Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 9, την Κυριακή 10 και την Δευτέρα 11-8-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΧΡ. ΜΠΕΚΑΤΩΡΟ
ΕΤΩΝ 71
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 9-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10,30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΙΚ. ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ
ΕΤΩΝ 49
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 9-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΤΣΙΜΑΡΑ
ΕΤΩΝ 65
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 9/8/2025 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας υιό, αδελφό & θείο
ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΕΣΙΡΗ
ΕΤΩΝ: 54
Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 9-8-2025 και ώρα 11.00 π.μ από τον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας {συνοικία Μακρυγιάννη} Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Β΄κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών.
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ: Παναγιώτης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
Γεώργιος & Αναστασία Μπεσίρη,
Μάρθα & Σωτήριος Ρηγόπουλος,
Νίκη & Παναγιώτης Τσίτσικας,
Κωνσταντίνος Μπεσίρης
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
--------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΔΟΥΜΟΥΡΑ-ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΤΩΝ 82
Κηδεύουμε την Κυριακή 10-8-2025 και ώρα 11:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου Ρίου. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Ελάτου Αιτωλοακαρνανίας.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΙ ΛΙΝΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΑ, ANNA-MAΡIA, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
------------------
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 61
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΣΤΗ ΡΙΤΣΩΝΑ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΟΥΛΙΑ ΤΣΙΜΕΡΑΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ANDREA, ΠΟΛΥΒΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΡΙΒΕΤΣΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΑΝΤΑΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΜΕΡΑΚΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΜΕΡΑΚΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
--------------------
