Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 9, την Κυριακή 10 και την Δευτέρα 11-8-2025

Η ταφή θα γίνει στο Β΄κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών.

Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 9-8-2025 και ώρα 11.00 π.μ από τον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας {συνοικία Μακρυγιάννη} Πατρών.

Τον αγαπημένο μας υιό, αδελφό & θείο

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 9/8/2025 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 9-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 9-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10,30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΔΟΥΜΟΥΡΑ-ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΤΩΝ 82

Κηδεύουμε την Κυριακή 10-8-2025 και ώρα 11:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου Ρίου. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Ελάτου Αιτωλοακαρνανίας.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΙ ΛΙΝΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΑ, ANNA-MAΡIA, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 61

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΣΤΗ ΡΙΤΣΩΝΑ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΟΥΛΙΑ ΤΣΙΜΕΡΑΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ANDREA, ΠΟΛΥΒΙΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΡΙΒΕΤΣΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΑΝΤΑΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΜΕΡΑΚΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΜΕΡΑΚΗ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

--------------------