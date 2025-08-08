Τι λένε τα ζώδια για το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025

Κριός

Τα διαπληκτισμοί και οι αντεγκλήσεις στον επαγγελματικό χώρο έχουν πάρει διαστάσεις για κάποιους από εσάς, αυτό όμως πρέπει να σταματήσει γιατί σας βλάπτει. Αισθάνεστε εξ αιτίας αυτού ευάλωτοι, δεν θα πρέπει όμως αυτό να σας εμποδίσει να διεκπεραιώσετε τις προγραμματισμένες δραστηριότητες σας. Προσοχή μόνο σε πιθανά λάθη και παραλήψεις…

Ταύρος

Η μέρα μπορεί να σας δώσει την αποφασιστικότητα και την αντοχή που χρειάζεται για να πετύχετε. Μπορείτε τώρα να σχεδιάσετε μεθοδικά την μελλοντική σας δράση και να βρείτε τον πιο αποτελεσματικό τρόπο να φέρετε το θετικό αποτέλεσμα που επιδιώκετε. Είναι μια ιδιαίτερα ευνοϊκή μέρα για χειρωνακτικά επαγγέλματα, όπως είναι οι κατασκευές ή η μηχανουργία. Νέες σχέσεις είναι πιθανές, αλλά θα έχουν μια πολύ αργή εξέλιξη.

Δίδυμοι

Η μέρα θα σας βοηθήσει να ατενίσετε με μεγαλύτερη σιγουριά το μέλλον σας. Μην αμφιβάλετε για τις δυνατότητες, τις ικανότητες ή τα ταλέντα σας και αδράξτε τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν για αλλαγές. Μην διστάζετε να απαλλαγείτε από ότι δεν εξυπηρετεί πια τους στόχους σας ή δεν είναι πια αποδοτικό. Τα συνηθισμένα πράγματα έπαψαν πια να σας εμπνέουν, οπότε χρειάζεστε καινούργια ερεθίσματα για να πάτε μπροστά.

Καρκίνος

Η μέρα μπορεί να φέρει σημαντικές αλλαγές στα επαγγελματικά σας. Κάποιοι θα ολοκληρώσετε ένα μεγάλο έργο και να τύχετε αναγνώρισης από τους συναδέλφους σας. Η καριέρα σας όμως θα ρίξει την βαριά σκιά της στην οικογενειακή σας ζωή και θα πρέπει να βρείτε υγιείς ισορροπίες μεταξύ δουλειάς και οικογένειας.

Λέων

Θα αναγκαστείτε να αντιμετωπίσετε τα πιεστικά οικονομικά ζητήματα που υπάρχουν. Η επιθυμία να απαλλαγείτε από τα χρέη σας και να αποπληρώσετε δάνεια που έχετε λάβει θα είναι μεγάλη και ίσως υπάρξουν ευκαιρίες να το πετύχετε. Εμπιστευθείτε την διαίσθηση σας, όταν πρόκειται να λάβετε δύσκολες αποφάσεις.

Παρθένος

Θα χρειαστεί αρκετή προσοχή σήμερα σε ζητήματα νομικής φύσης ή σε ταξίδια. Δώστε την δέουσα προσοχή στις ειδήσεις που λαμβάνετε από το εξωτερικό, ειδικά εάν αφορούν τις δραστηριότητες σας. Μια συναλλαγή που αναβαλλόταν συνεχώς για λόγους που δεν μπορούσατε να ελέγξετε, τώρα μπορεί να ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Ζυγός

Είστε αποφασισμένοι σήμερα να περάσετε τις ιδέες σας και την τακτική σας στους συνεργάτες ή συναδέλφους σας. Με αυτοπεποίθηση θα καταφέρετε να πείσετε για την ορθότητα των σκέψεων και των κινήσεων σας. Η υγεία σας ωστόσο φαίνεται να σας απασχολεί. Μην υπερβάλετε αναφορικά με τις προληπτικές μεθόδους ή με εναλλακτικές θεραπείες και αποφύγετε να πειραματιστείτε με σκευάσματα που δεν σας έχει δώσει ο γιατρός σας.

Σκορπιός

Αναμοχλεύεται το παρελθόν και έρχονται αναμνήσεις στην επιφάνεια από πρόσωπα και καταστάσεις του πρόσφατου παρελθόντος. Ίσως να συναντήσετε έναν παλιό φίλο που θα σας θυμίσει μια ξεχασμένη εποχή της ζωής σας… Το φανταστικό και το πραγματικό δεν θα έχουν σαφή όρια για σας, φίλοι μου, και για αυτό θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί στις δράσεις σας. Αφήστε σοβαρές αποφάσεις για άλλη μέρα.

Τοξότης

Υπάρχει το ενδεχόμενο εντάσεων σήμερα, είτε στο εργασιακό, είτε στο οικογενειακό σας περιβάλλον. Με μια αυταρχική συμπεριφορά το μόνο που θα καταφέρετε είναι να προκαλέσετε μεγαλύτερη αντίδραση. Ένα οικογενειακό πρόσωπο θα χρειαστεί την υποστήριξη και καθοδήγηση σας σήμερα. Θα πρέπει να αφιερώσετε χρόνο και αρκετή από την υπομονή και πειθώ σας για να μπορέσετε να βοηθήσετε αποτελεσματικά.

Αιγόκερως

Κάποιες αναμνήσεις από το πρόσφατο ή απώτερο παρελθόν επιστρέφουν και στοιχειώνουν την μέρα σας. Απωθήστε ότι σας προκαλεί πόνο και αγωνία για να μην αποτελέσει τροχοπέδη στην πορεία σας. Είστε εξαιρετικά ευαίσθητα άτομα και επηρεάζεστε σε σημαντικό βαθμό από τις ανησυχίες και τα προβλήματα των άλλων. Άλλο είναι όμως να συμπαρίστασθε σε φίλους και άλλο να οικειοποιείστε ξένα προβλήματα και να υποφέρετε…

Υδροχόος

Θα ανεβάσετε ταχύτητα για να προλάβετε όλες σας τις υποχρεώσεις, υπάρχει όμως σοβαρός κίνδυνος λαθών και παραλήψεων που θα στοιχίσουν την αξιοπιστία σας. Κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις μπορεί να προκύψουν και θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε την φαντασία σας για να καταλάβετε τι συμβαίνει πίσω από κλειστές πόρτες.

Ιχθείς

Πολλές από τις υποχρεώσεις σας έχουν πάρει τον δρόμο τους και αρκετά από τα προβλήματα που σας ταλαιπωρούσαν έχουν επιλυθεί. Καιρός να απολαύσετε την ηρεμία… Θα είναι μια υπέροχη, ρομαντική μέρα με το ταίρι σας, που το έχετε παραμελήσει αρκετά τον τελευταίο καιρό.