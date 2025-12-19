Τι λένε τα ζώδια για την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025.

Κριός

Σαν να σας έχει κάνει σοφότερους το Σύμπαν για μια μέρα, τα λεγόμενα σας ξαφνιάζουν τους γύρω σας αλλά και τον εαυτό σας. Βλέμματα επιδοκιμασίας αλλά και θαυμασμού θα σας συνοδεύουν όλη την μέρα, γι αυτό χαλαρώστε και απολαύστε το… Εάν βρίσκεστε σε σχέση, είναι η ιδανική μέρα να αξιολογήσετε αυτό που έχετε και να εμβαθύνετε. Εάν είστε μόνοι, η μέρα μπορεί να σας φέρει νέες φιλίες.

Ταύρος

Η μέρα θα αποτελέσει για σας μια πολύ καλή ευκαιρία να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σας. Φροντίστε να ελέγξετε εάν έχουν πληρωθεί οι λογαριασμοί σας, εάν έχουν αποπληρωθεί τα χρέη ή μήπως έχετε παραλείψει να πληρώσετε κάτι σημαντικό. Πέραν των οικονομικών σας, η έκλειψη μπορεί να φέρει επιθετικότητα και εκνευρισμό, γι’ αυτό θα ήταν καλό να φροντίσετε να ελέγξετε τα νεύρα σας.

Δίδυμοι

Είστε λίγο υπερβολικοί και ίσως ακόμη και επιθετικοί σε ότι κάνετε. Θα πρέπει να βάλετε φρένο και να ηρεμήσετε, γιατί με τον τρόπο αυτό μόνο προβλήματα δημιουργείτε. Κάτι ή κάποιος θα θελήσει να τραβήξει την προσοχή σας και καλά θα κάνετε να δώσετε σημασία σε όσα έχει να σας δείξει ή να σας πει. Θα είναι σημαντικά για την πορεία σας.

Καρκίνος

Η μέρα θα φέρει έντονη δραστηριότητα και πιεστικές προθεσμίες. Διαπραγματεύσεις, συνομιλίες και ταξίδια είναι πολύ πιθανά. Το φεγγάρι θα είναι θετική για το ζώδιο σας, μια και μπορεί να μονιάσετε με κάποιον, με τον οποίο βρίσκεστε στα μαχαίρια. Ένα συμβόλαιο ή μια συνεργασία μπορεί να τελειώσει, θα ανοίξουν όμως σύντομα οι δρόμοι για κάτι καινούργιο.

Λέων

Θα ανεβάσετε ταχύτητα για να προλάβετε όλες σας τις υποχρεώσεις, υπάρχει όμως σοβαρός κίνδυνος λαθών και παραλήψεων που θα στοιχίσουν την αξιοπιστία σας. Κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις μπορεί να προκύψουν και θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε την φαντασία σας για να καταλάβετε τι συμβαίνει πίσω από κλειστές πόρτες.

Παρθένος

Η υπομονή και η επιμονή που θα επιδείξετε θα σας ανταμείψουν σε βάθος χρόνου. Δεν χρειάζονται βιαστικές κινήσεις και αποφάσεις εν θερμώ, γιατί θα έχουν τα αντίθετα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η υπομονή είναι αυτή που θα σας ανταμείψει. Μια ενδεχόμενη βεβιασμένη κίνηση θα μπορούσε να βλάψει την καριέρα ή τις σχέσεις σας. Δεν σας είναι εύκολο αλλά πρέπει να δείξετε αυτοσυγκράτηση.

Ζυγός

Πολύ κινητικότητα και τρέξιμο σήμερα στον επαγγελματικό σας χώρο. Η καριέρα σας θα ανακάμψει σύντομα και θα δεχθείτε αρκετές προτάσεις από ανθρώπους του εξωτερικού, που θα ωθήσουν στο να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις και να σημειώσετε επιτυχίες. Η ασυνεννοησία με το ταίρι σας θα σας χαλάσει τη διάθεση.

Σκορπιός

Δεν σας αφήνει ασυγκίνητους το ενδεχόμενο να είστε το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ο δικός σας χειρισμός όμως της εικόνας σας μπορεί να προκαλέσει την αντίδραση και την ζήλια των γύρω σας… Κάποιο άτομο που ίσως πληγώσατε χωρίς να το θέλετε, ίσως θελήσει να σας βλάψει με κάποιο τρόπο σήμερα. Έχετε το νου σας στους γύρω σας και αποφύγετε να δώσετε δικαιώματα με την συμπεριφορά σας.

Τοξότης

Είχατε κάποιες αναποδιές τον τελευταίο καιρό, αλλά δεν θα πρέπει αυτό να το αφήσετε να σας καταβάλλει. Τα επαγγελματικά σας χρειάζονται αρκετή προσοχή σήμερα. Φροντίστε να διεκπεραιώσετε τις υποχρεώσεις σας στα χρονικά πλαίσια που έχετε και κρατήστε ένα φιλικό επίπεδο με τους συνεργάτες σας, ότι και αν βρεθεί στον δρόμο σας…

Αιγόκερως

Ο πόνος και η απόλαυση λένε ότι πάνε χέρι-χέρι. Σήμερα μέσα από το πόνο που θα προκαλέσετε σε κάποιο άτομο θα αντλήσετε ικανοποίηση. Είναι όμως δίκαιο ή σωστό; Μια τυχαία συνάντηση με ένα πρόσωπο από το παρελθόν σας, προσωπικό ή επαγγελματικό, θα σας χαροποιήσει και θα αλλάξει τελείως την πορεία της μέρας.

Υδροχόος

Πολλές από τις υποχρεώσεις σας έχουν πάρει τον δρόμο τους και αρκετά από τα προβλήματα που σας ταλαιπωρούσαν έχουν επιλυθεί. Καιρός να απολαύσετε την ηρεμία… Θα είναι μια υπέροχη, ρομαντική μέρα με το ταίρι σας, που το έχετε παραμελήσει αρκετά τον τελευταίο καιρό.

Ιχθείς

Οι πλανητικές επιρροές της μέρας θα σας κάνουν ακόμη πιο δραστήριους, ανυπόμονους, παθιασμένους, ίσως και επιθετικούς. Κάποιες σχέσεις ίσως περάσουν σε ένα διαφορετικό επίπεδο, ενώ σε κάποιες οικογένειες θα αλλάξει η σύνθεση, με το να ανοίξει ένα παιδί σας τα φτερά του και να φύγει από το σπίτι. Τις μέρες δε αυτές, ίσως να ολοκληρωθεί ένα project που δουλεύετε.