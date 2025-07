Τελωνείο Μαυροματίου: Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι - “Τσακίσου φέρε 150 ευρώ”

Στον διπλό πάτο ενός κουτιού τοποθετούσαν οι πολίτες τα χρηματικά ποσά που απαιτούσε το σύνολο του προσωπικού των τελωνείων Μαυροματίου Θεσπρωτίας, συμπεριλαμβανομένου του προϊσταμένου του, για να αποφύγουν τον έλεγχο και να περάσουν τα ελληνοαλβανικά σύνορα.

Κρίσιμο ρόλο στην οργάνωση κατείχε ο προϊστάμενος του Τελωνείου, ο οποίος παρά τη σαφή και θεσμική του υποχρέωση για εποπτεία, πρόληψη και καταστολή εκνόμων ενεργειών από τους υφισταμένους του, αφενός παρέλειπε εκ προθέσεως να ασκήσει τα καθήκοντά του, αφετέρου συνέπραττε ενεργά στην τέλεση των παράνομων πράξεων, λαμβάνοντας και ο ίδιος ποσά από τα αθέμιτα ωφελήματα.

Οι κατηγορούμενοι μάλιστα είχαν καταρτίσει και «τιμοκατάλογο» με τα χρηματικά ποσά που ζητούσαν ως ωφελήματα, ο οποίος ήταν γνωστός στους διερχόμενους και τον αποδέχονταν προκειμένου να πετύχουν την ανέλεγκτη διέλευσή τους από τον συνοριακό σταθμό.

Ενδεικτικά, λάμβαναν για κάθε λεωφορείο, τόσο κατά την είσοδο,όσο και κατά την έξοδο τουλάχιστον 10 ευρώ, ενώ για κάθε Ι.Χ. όχημα, αναλόγως τα μεταφερόμενα προϊόντα, το ποσό κυμαινόταν από 5 έως 200 ευρώ. Τα ποσά αυτά τοποθετούνταν σε κουτί με κρυφό πάτο, ώστε στη συνέχεια να μπορέσουν να διαχωρίσουν τη νόμιμη είσπραξη από το αθέμιτο ωφέλημα και να προχωρήσουν στον ισόποσο διαμοιρασμό μεταξύ τους.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι κατά το διάστημα από 15-05-2025 έως 01-06-2025, οι ευρισκόμενοι σε υπηρεσία κατηγορούμενοι, με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, προέβησαν στην από κοινού διάπραξη 303 δωροληψιών, με όφελος 5.274 ευρώ και στην κατά μόνας διάπραξη 148 δωροληψιών, με όφελος 1.945 ευρώ.

«Τσακίσου φέρε 150 ευρώ»

Αποκαλυπτικοί της μεθοδολογίας τους και του τρόπου που εκβίαζαν τους διερχόμενους πολίτες είναι οι συνομιλίες και διάλογοι που κατέγραψαν κατά την παρακολούθησή τους τα στελέχη του Εσωτερικών Υποθέσεων.

Ενδεικτικό ότι κανείς υπάλληλος δεν ξέφευγε από την διαδικασία, είναι ακόμη και η «κατήχηση» που γινόταν σε όσους νέους έπαιρναν εκεί μετάθεση:

Παλιό μέλος: Αργότερα θα είσαι και εσύ μέσα στο… Φαντάζομαι σου είπε ο κ. Κ….ς

Νέος μέλος: Ναι, ναι μου έχει πει

Παλιό μέλος: Σιγά, σιγά, ό,τι χαρζιλίκια…

Νέο μέλος: Ναι, ναι μου τα εξήγησε

Παλιό μέλος: Γι’ αυτόν τον λόγο είναι και η βάρδια πάντα διπλή-τριπλή, για να είναι μία ομαδική απόφαση, για να μην βρεθούμε εκτεθειμένοι.

Σε μία άλλη περίπτωση, δύο τελωνειακοί εκβιάζουν έναν πολίτη από Αλβανία, ο οποίος μετέφερε με το αμάξι του, τυρί, κρέας και λάδι. Εκείνος αν και μετέφερε 30 λίτρα λάδι, τους ανέφερε ότι μετέφερε 10 και όταν άρχισαν να τον εκβιάζουν ότι θα το ζυγίσουν, του πήραν 50 ευρώ για να τον αφήσουν να περάσει:

Τελωνειακός: Άσε έναν «καφέ» και φύγε.

Πολίτης: Να φύγω;

Τελωνειακός: Καλά ρε… δέκα λίτρα της είπες και έχεις τριάντα εκεί μέσα; Έλα μέσα, έλα μέσα, μη σε βλέπει κανείς, άσε μας ένα καφέ και φύγε

Σε άλλη περίπτωση, καταγράφονται δύο τελωνειακοί που μοιράζονται το ποσό που μάζεψαν από εκβιασμούς πολιτών της τάξεως των 250 ευρώ:

Τελωνειακός Α΄: Να μην παραπονιέσαι καθόλου σήμερα. Ήταν μία πάρα πολύ καλή ημέρα.

Τελωνειακός Β΄: Μπράβο ρε Σ….η

Τελωνειακός Α΄: Είναι από τις καλές ημέρες. Καλά ήμασταν και λίγοι όμως ε;

Τελωνειακός Β΄: Εννοείται

Σε μία άλλη περίπτωση, ένας τελωνειακός εξανάγκασε έναν Αλβανό πολίτη να του καταβάλει 150 ευρώ, για να μην του βεβαιώσει τελωνειακή παράβαση για το αυτοκίνητό του με ύψος προστίμου 3.000 ευρώ και κατάσχεση οχήματος:

Τελωνειακός: Πήγαινε στο αμάξι. Πήγαινε φέρε 150 ευρώ, μη φωνάζω τώρα, για να μη σου πω 200. Δεν θα σου γράψω το αμάξι.

Πολίτης: Πάω

Τελωνειακός: Έλα εδώ, έλα εδώ, μη σου πάρω 200. Πήγαινε, φέρε 150 ευρώ και θα το πετάξω το χαρτί. Τσακίσου, πήγαινε φέρε 150 ευρώ και τσακίσου φύγε.

Σε μία ακόμη περίπτωση, αυτοκίνητο με αγγλικές πινακίδες και τρέιλερ που ήταν φορτωμένο με διάφορες κούτες, μπιτόνια και ελιές, οι τελωνειακοί δεν πραγματοποίησαν έλεγχο έναντι 200 ευρώ:

Τελωνειακός: Εντάξει λοιπόν, τι θα μας αφήσεις;

Πολίτης: Three

Τελωνειακός: Three hundred?

Πολίτης: No, come on

Τελωνειακός: Two hundred.

