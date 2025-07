Η Σαρλίζ Θερόν ήταν αποκαλυπτική μιλώντας σε podcast: "Έκανα σεξ με έναν 26χρονο & ήταν πραγματικά καταπληκτικό"

Η κούκλα ηθοποιός Σαρλίζ Θερόν - Charlize Theron που είναι αλήθεια πως έπρεπε να ασχημύνει στο «Μonster» το 2003 όπου έδειξε πραγματικά το ταλέντο της και κέρδισε Όσκαρ α’ γυναικείου ρόλου, σε περίπου ένα μήνα, στις 7 Αυγούστου θα συμπληρώσει αισίως τα 50 της χρόνια.

Καλεσμένη λοιπόν στο podcast Call Her Daddy της Άλεξ Κούπερ, η Θερόν που συνήθως αποφεύγει να μιλά για την προσωπική της ζωή, ήταν ιδιαιτέρως αποκαλυπτική. Ούτε λίγο ούτε πολύ η Σαρλίζ Θερόν ανέφερε πως πρόσφατα είχε μια σεξουαλική επαφή με έναν 26χρονο άνδρα, δηλαδή με άνδρα που είχε τα μισά της χρόνια και πως πέρασε υπέροχα!

Συγκεκριμένα όταν η 30χρονη Άλεξ Κούπερ τη ρώτησε για την καλύτερη συμβουλή της για το σεξ, μετά από μια μακρά συζήτηση για την προσέγγισή της στο φλερτ και τις σχέσεις η Σαρλίζ Θερόν που ήταν εξαιρετική και στην ταινία «Mad Max: Ο δρόμος της οργής» του Τζορτζ Μίλερ το 2015 στο ρόλο της Φουριόζα με το ξυρισμένο μαλλί, απήντησε με ειλικρίνεια και το χαρακτηριστικό της χιούμορ.

«Παραλίγο να με πνίξεις» είπε. «Είμαι το τελευταίο άτομο που πρέπει να ρωτήσεις κάτι τέτοιο. Ίσως ακούγομαι κάπως πολύ αλαζονική αλλά νομίζω ότι είναι επειδή βρήκα αυτή την ελευθερία στα σαράντα μου, όπου λέω, ‘Θεέ μου,’ οπότε θέλω απλώς να πω ό,τι έχω να πω. Μάλλον έχω κάνει συνολικά τρία one-night stands σε όλη μου τη ζωή, αλλά πρόσφατα “πήδηξα” έναν 26χρονο και ήταν πραγματικά καταπληκτικό! Δεν είχα ξανακάνει κάτι τέτοιο και σκέφτηκα, ‘Ωωωω! Αυτό είναι υπέροχο, εντάξει!».

Η Σαρλίζ Θερόν που στην αρχή της καριέρας της ήταν μοντέλο, ήταν καλεσμένη στο podcast της Άλεξ Κούπερ με αφορμή την προώθηση της νέας παραγωγής του Netflix, με τίτλο «The Old Guard 2» (έκανε πρεμιέρα στις 2-7) σε σκηνοθεσία Victoria Mahoney, και σενάριο των Greg Rucka και Sarah L. Walker, βασισμένο στο κόμικ του The Old Guard όπου πρωταγωνιστεί η Θερόν μαζί με την Ούμα Θέρμαν και τον Χένρι Γκόλντινγκ.