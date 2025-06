Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών: Εκδηλώσεις, συνέδρια και επισκέψεις

Οι δράσεις συνεχίζονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών με εκδηλώσεις, συνέδρια αλλά και επισκέψεις να βρίσκονται στο πρόγραμμα.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Πατρών οι επόμενες προγραμματισμένες δράσεις αφορούν:

Κατάταξη του Πανεπιστημίου Πατρών στον κόσμο στην QS World University Rankings

Το Πανεπιστήμιο Πατρών στη θέση 721-730 μεταξύ 8.467 ιδρυμάτων στον κόσμο στην QS World University Rankings.

Ανακοινώθηκε από την QS World University Rankings - https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings , η σειρά κατάταξης των καλύτερων Πανεπιστημίων του κόσμου (reference year 2026 – ακαδημαϊκό έτος 2023-2024). Μετά από αξιολόγηση συνολικά 8.467 ιδρυμάτων, η QS δημοσίευσε αποτελέσματα για 1.501 από αυτά και κατέταξε το Πανεπιστήμιο Πατρών στη θέση 721-730 παγκοσμίως.

Για τρίτο συνεχόμενο έτος, η πορεία είναι ανοδική, σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό πλαίσιο με 112 νέα πανεπιστήμια να συμπεριλαμβάνονται στην αξιολόγηση της QS. Σε εθνικό επίπεδο το Πανεπιστήμιο Πατρών βρίσκεται στην πέμπτη θέση, αλλά με σαφώς μεγαλύτερη βελτίωση έναντι των άλλων ελληνικών ιδρυμάτων, χάρη στη βελτίωση που επέδειξε το ίδρυμα στα κριτήρια (α) αναφορές προς ερευνητή (citations per faculty), και (β) ερευνητική δικτύωση (international research network).

Συγχαίρουμε τα μέλη της κοινότητας για την επίμονη και συστηματική δουλειά τους που αναδεικνύει το ίδρυμά μας. Το Πανεπιστήμιο συνεχίζει να διερευνά τρόπους ανάδειξης του έργου του ερευνητικού και διδακτικού προσωπικού με δράσεις που υποστηρίζουν την εξωστρέφεια, δικτύωση και απήχηση του.

Θυμίζουμε ότι την άνοιξη ανακοινώθηκαν και οι θεματικές κατατάξεις της QS στις οποίες το Πανεπιστήμιο Πατρών κατέγραψε τις παρακάτω επιδόσεις:

· Biological Sciences 551-600

· Chemical Engineering 301-350

· Chemistry 551-600

· Civil & Structural Engineering 201-275

· Computer Science & Information Systems 401-450

· Electrical & Electronic Engineering 451-500

· Environmental Sciences 351-400

· Material Science 401-550

· Mathematics 501-600

· Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering 301-350

· Medicine 501-550

· Physics and Astronomy 501-550

Οι δείκτες βάσει των οποίων προκύπτει η κατάταξη των ιδρυμάτων από την QS είναι οι ακόλουθοι:

(1) Ακαδημαϊκή φήμη (Academic Reputation): αυτός ο δείκτης προκύπτει μέσω έρευνας ερωτηματολογίων που πραγματοποιεί η QS (QS Academic Reputation Survey) στην οποία συμμετέχουν ακαδημαϊκοί απ’ όλο τον κόσμο. Tο κριτήριο αυτό αντανακλά την ποιότητα του επιστημονικού έργου που παράγεται στα πανεπιστήμια. H βαρύτητα αυτού του δείκτη στη συνολική βαθμολογία είναι 30%.

(2) Ετερο-αναφορές ανά καθηγητή (Citations per Faculty): Αυτή η αναλογία μετρά τον μέσο αριθμό αναφορών που λαμβάνει το δημοσιευμένο επιστημονικό έργο ανά καθηγητή σε φάσμα πενταετίας. Με αυτό το δείκτη εκτιμάται ο ερευνητικός αντίκτυπος του κάθε πανεπιστημίου. H βαρύτητα αυτού του δείκτη στη συνολική βαθμολογία είναι 20%.

(3) Φήμη στους εργοδότες (Employer Reputation): Ο δείκτης αυτός λαμβάνεται μέσω έρευνας ερωτηματολογίων που απευθύνεται σε εργοδότες (QS Employer Reputation Survey). Τα ιδρύματα αξιολογούνται βάσει των απόψεων που έχουν σχηματίσει οι εργοδότες σε παγκόσμιο επίπεδο για τους απόφοιτους των πανεπιστημίων. Βαρύτητα δείκτη: 15%.

(4) Επαγγελματική απασχόληση αποφοίτων (Employment Outcomes): Αυτός ο δείκτης αντικατοπτρίζει την ικανότητα των ιδρυμάτων να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο επαγγελματικής απασχόλησης για τους αποφοίτους τους. Βαρύτητα δείκτη: 5%.

(5) Αναλογία καθηγητών προς φοιτητές (Faculty/Student Ratio): αποτελεί ένα έμμεσο κριτήριο της ποιότητας σπουδών που παρέχει το ίδρυμα στους φοιτητές του. Βαρύτητα δείκτη: 10%.

(6) Ποσοστό αλλοδαπών καθηγητών που εργάζονται στο πανεπιστήμιο (International Faculty): Το κριτήριο αυτό αποτυπώνει πόσο ελκυστικό είναι το πανεπιστήμιο σε ξένους καθηγητές που θέλουν να δουλέψουν σε αυτό. Βαρύτητα δείκτη: 5%.

(7) Διεθνές ερευνητικό δίκτυο (International Research Network): O δείκτης αυτός αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των ιδρυμάτων να δημιουργούν σταθερές ερευνητικές συνεργασίες με άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από διαφορετικές περιοχές / τοποθεσίες. Βαρύτητα δείκτη: 5%.

(8) Ποσοστό αλλοδαπών φοιτητών που φοιτούν στο πανεπιστήμιο (International Students): Με αυτό το κριτήριο μετριέται η διεθνοποίηση του πανεπιστημίου και το πόσο ελκυστικό είναι σε φοιτητές από το εξωτερικό. Ο δείκτης αυτός παρέχει μια ένδειξη της ικανότητας ενός πανεπιστημίου να προσελκύει ταλέντα από όλο τον κόσμο. Βαρύτητα δείκτη: 5%.

(9) Βιωσιμότητα (Sustainability): Αξιολογεί τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο των πανεπιστημίων ως κέντρα εκπαίδευσης και έρευνας. Η βαθμολογία για αυτό το κριτήριο λαμβάνεται από την ανάλυση της αυτόνομης κατάταξης για την βιωσιμότητα των πανεπιστημίων που διενεργεί η QS. Βαρύτητα δείκτη: 5%.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη μεθοδολογία της QS World University Rankings υπάρχουν στον σύνδεσμο https://www.topuniversities.com/world-university-rankings/methodology.

Επίσκεψη των φοιτητικών ομάδων του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών που συμμετείχαν στον εθνικό διαγωνισμό ECOTROPHELIA 2025

Τη Δευτέρα 23 Ιουνίου 2025 στις 9:30 π.μ., ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγητής κ. Χρήστος Μπούρας υποδέχτηκε τις φοιτητικές ομάδες του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών μαζί με τους επιβλέποντες καθηγητές τους που συμμετείχαν στον εθνικό διαγωνισμό ECOTROPHELIA 2025, ο οποίος διοργανώνεται κάθε χρόνο υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), για τη δημιουργία και ανάδειξη νέων προϊόντων διατροφής με οικολογικό και καινοτόμο χαρακτήρα. Μεταξύ των ομάδων ήταν και η ομάδα Carob Crunchies που κατέλαβε την 3η θέση στο διαγωνισμό.

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων κατέκτησε την 3η θέση μεταξύ 14 προϊόντων από 7 διαφορετικά Πανεπιστήμια που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, ενώ συμμετείχε με τρία προϊόντα στη φετινή διαγωνιστική διαδικασία καταδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο έρευνας και καινοτομίας που συντελείται στο Τμήμα. Τα προϊόντα με τα οποία το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων συμμετείχε στον διαγωνισμό ECOTROPHELIA 2025 ήταν τα Carob Crunchies, HaruPella και Beerscuits. Αξίζει να σημειωθεί ότι και τα τρία προϊόντα απέσπασαν τα θετικότατα σχόλια των παρευρισκόμενων στην ανοικτή για το κοινό έκθεση των διαγωνιζόμενων προϊόντων.

Τα «Carob Crunchies» είναι τραγανά vegan σνακ που αποτελούνται κυρίως από πολτό χαρουπιού σε τρεις μοναδικές γεύσεις (θυμάρι, βασιλικός και κουρκουμάς, καυτερή πάπρικα), χωρίς πρόσθετα και με 100% βιοδιασπώμενη συσκευασία NatureFlex. To προϊόν δίνει ταυτόχρονα έμφαση στις τοπικές ελληνικές πρώτες ύλες και στη βιωσιμότητα.

Η «HaruPella» είναι μια υγιεινή πραλίνα από χαρούπι σε μορφή αλείμματος με λειτουργικές ιδιότητες που επαναπροσδιορίζει τη γλυκύτητα και είναι ιδανική για κατανάλωση από vegans και άτομα με ειδικές διατροφικές ανάγκες, ενώ έρχεται και με τη μορφή μπισκότου και μπουκίτσας (σνακ).

Τα «Beerscuits» είναι μια καινοτόμος σειρά μαλακών μπισκότων που συνδυάζει το υγιεινό σνακ με τις τάσεις της κυκλικής οικονομίας και βιωσιμότητας με επίκεντρο την αξιοποίηση των υποπροϊόντων ζυθοποίησης, αλλά και το διπλό σύστημα συσκευασίας σε εξωτερικό ανακυκλώσιμο κουτί από χαρτόνι με μια βρώσιμη, τρισδιάστατα εκτυπωμένη εσωτερική μεμβράνη από BSG, ζελατίνη, γλυκερόλη και σκόνη γαρίφαλο.

Ο Πρύτανης είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει τα προϊόντα και να γνωρίσει από κοντά τους φοιτητές και τις φοιτήτριες των ομάδων που έδωσαν στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και στο Πανεπιστήμιο Πατρών το πρώτο του βραβείο στο διαγωνισμό Ecotrophelia μετά από την τέταρτη συνεχή παρουσία του στο σχετικό διαγωνισμό και την ανάπτυξη συνολικά 7 καινοτόμων προϊόντων διατροφής.

Τις ομάδες συνόδευσαν, στην επίσκεψη στην Πρυτανεία του Πανεπιστημίου, ο Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων κ. Γρηγόριος Μπεληγιάννης, Καθηγητής, ο Συντονιστής του προγράμματος Ecotrophelia για το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και επιβλέπων της ομάδας HaruPella κ. Νικόλαος Ανδρίτσος, Επίκουρος Καθηγητής, καθώς και οι επιβλέπουσες της βραβευμένης ομάδας Carob Crunchies Δρ. Αικατερίνη Κατερινοπούλου, Ε.ΔΙ.Π., και κα Όλγα Μαλισόβα, Επίκουρη Καθηγήτρια.

Ο Πρόεδρος και οι επιβλέποντες καθηγητές μαζί με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος, είχαν έτσι την ευκαιρία να ευχαριστήσουν από κοντά αλλά και προσωπικά τον Πρύτανη Καθηγητή κ. Χρήστο Μπούρα και τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών για τη συνεχή και έμπρακτη στήριξή τους τα τελευταία χρόνια που το Τμήμα συμμετέχει στον διαγωνισμό, με την κάλυψη φέτος όλων των εξόδων μετακίνησης και διαμονής των φοιτητών/τριών κατά το διήμερο διεξαγωγής του διαγωνισμού (18-19 Ιουνίου) στην Αθήνα.

ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ: Ανακοίνωση Προκήρυξης Προγράμματος Κ. Καραθεοδωρή έτους 2025

H Επιτροπή Ερευνών στη Συνεδρίαση 958/04-06-2025 ενέκρινε την προκήρυξη του προγράμματος Κ. Καραθεοδωρή για το έτος 2025 (χρηματοδότηση 7 προτάσεων) με συμμετοχή υποψήφιων διδακτόρων.

Παρακάτω αναφέρονται τα κυριότερα στοιχεία της Πρόσκλησης

Συνολική χρηματοδότηση ανά έργο: 36.000 ευρώ

Συνολική διάρκεια έργων : 36 μήνες

Δικαίωμα Συμμετοχής : όλες οι βαθμίδες μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίζεται η Δευτέρα 04.08.2025

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, καθώς και το υπόδειγμα υποβολής πρότασης έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος «Κ. Καραθεοδωρή», αλλά και στην πλατφόρμα υποβολής προτάσεων https://upsubmissions.upatras.gr/caratheodory/application .

Πληροφορίες για την πρόσκληση: Φρ. Πολυζωγοπούλου - Μονάδα Λοιπών Έργων, τηλ.επικ.2610 997893, [email protected]

Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών στις εκδηλώσεις της Ναυτικής Εβδομάδας 2025 | 29.06.2025-06.07.2025

Ο Ναυτικός Σταθμός Ιονίου και το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας διοργανώνουν τις εκδηλώσεις της Ναυτικής Εβδομάδας 2025, που θα λάβουν χώρα στην Πάτρα από 29 Ιουνίου έως 6 Ιουλίου 2025. Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει και υποστηρίζει το θεσμό της Ναυτικής Εβδομάδας 2025.

Οι εκδηλώσεις με τις οποίες συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι οι ακόλουθες:

1.Ομιλίες μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών , 01.07.2025, 17:30-20:30 στην Αγορά Αργύρη

α) Καθηγητής Γεωλογικής και Περιβαλλοντικής Ωκεανογραφίας, Διευθυντής Oceanus-Lab, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών κ. Παπαθεοδώρου με θέμα: "Το μοναδικό υποθαλάσσιο τοπίο και η πολύτιμη πολιτιστική κληρονομιά του Πατραϊκού κόλπου".

β) Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, κα. Λεμονίδου με θέμα: "Ο Ρόλος του Λιμένα των Πατρών στην Μετανάστευση των Ελλήνων από τα τέλη του

19ου έως τα μέσα του 20ου αι.: Μια Κοινωνιολογική Προσέγγιση".

2. Εθελοντική αιμοδοσία σε συνεργασία με τη "ΦΛΕΒΑ ΖΩΗΣ" του Παν. Πατρών, υπεύθυνη

Αντιπρύτανις Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, κα. Ε. Αλμπάνη, 03.07.2025, 09:00-13:30 στην Αγορά Αργύρη.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την πρόσκληση και το συγκεντρωτικό πρόγραμμα της Ναυτικής Εβδομάδας 2025 μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/ekdiloseis-naftiki-evdomada-2025/ .

17ο Ελληνικό Αστρονομικό Συνέδριο | 30.06.2025-02.07.2025

Η Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία (Hel.A.S.) ανακοινώνει τη διοργάνωση του 17ου Ελληνικού Αστρονομικού Συνεδρίου - 17th Hellenic Astronomical Conference, που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, από τις 30 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου 2025, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Πρόκειται για το κορυφαίο επιστημονικό γεγονός της ελληνικής αστρονομικής κοινότητας, που διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια με συμμετοχή άνω των 150 επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η αγγλική. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/17o-elliniko-astronomiko-synedrio-02-07-2025/



Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το «1ο Θερινό Σχολείο στη Χημεία» που διοργάνωσαν Εργαστήρια του Τμήματος Χημείας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το «1ο Θερινό Σχολείο στη Χημεία». Μια ανεπανάληπτη εκπαιδευτική εμπειρία για μαθητές με πάθος για τις θετικές επιστήμες.

Το «1ο Θερινό Σχολείο στη Χημεία», μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία των Εργαστηρίων Ανόργανης Χημείας και Βιοχημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών, πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία και τη σημαντική στήριξη των Αρσακείων Σχολείων της Πάτρας.

Κατά τη διάρκεια μιας γεμάτης εβδομάδας (16-20 Ιουνίου), μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων κυρίως από την Πάτρα αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας (Αρσάκειο Γυμνάσιο Πατρών, Αρσάκειο Λύκειο Πατρών, 5ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ, Αρσάκειο Ψυχικού, Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών, 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΓΕΛ ΡΙΟΥ, Πρότυπο Γενικό Λύκειο Πατρών, Αρσάκειο ΓΕΛ Ψυχικού), είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη συναρπαστική επιστήμη της Χημείας μέσα από βιωματικά εργαστήρια, πειράματα, παρουσιάσεις και δημιουργικές δράσεις, υπό την καθοδήγηση έμπειρων καθηγητών και ερευνητών του Τμήματος Χημείας.

Το Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Δράσεων συμπεριελάμβανε:

A. Διαλέξεις

- Η Επιστήμη της Χημείας και ο Ρόλος της στη Σύγχρονη Κοινωνία

- Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία

- Ο Ρόλος των Μετάλλων στην Ιατρική Ανόργανη Χημεία

- Βιοχημεία: στη Διεπιφάνεια των Επιστημών της Ζωής

- Από το DNA στις Πρωτεΐνες: Ροή της Πληροφορίας και Εφαρμογές

Β. Πειράματα και δημιουργικές δράσεις

- Ταυτοποίηση μιας Άγνωστης Χημικής Ένωσης

- Σύνθεση και Αξιολόγηση Ρυθμιστικών Διαλυμάτων

- Σύνθεση και Κρυστάλλωση Ανόργανων Ενώσεων

- Απομόνωση και Διαχωρισμός Πρωτεϊνών

- Προσδιορισμός Έκφρασης Γονιδίων

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, φωτογραφίες και βίντεο απαθανάτισαν μοναδικές στιγμές πειραμάτων, συνεργασίας και ενθουσιασμού των μαθητών. Το φωτογραφικό υλικό θα είναι σύντομα διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Χημείας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τα μέλη ΔΕΠ των εργαστηρίων Ανόργανης Χημείας (Καθ. Θ. Σταματάτος, Επικ. Καθ. Δ. Αλεξανδρόπουλος) και Βιοχημείας (Καθ. Α. Θεοχάρης), με την πολύτιμη συνδρομή μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων, οι οποίοι λειτούργησαν ως ακαδημαϊκοί μέντορες για τους συμμετέχοντες μαθητές.

Το «1ο Θερινό Σχολείο στη Χημεία» αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την εξωστρέφεια και τη διασύνδεση της τριτοβάθμιας με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καλλιεργώντας το επιστημονικό ενδιαφέρον και δίνοντας στους μαθητές τα πρώτα ερεθίσματα για μια πιθανή μελλοντική ενασχόληση με τον χώρο της Χημείας και των θετικών επιστημών γενικότερα.

Η επιτυχία της φετινής διοργάνωσης δρομολογεί ήδη την προετοιμασία για την επόμενη χρονιά με ακόμη περισσότερες συμμετοχές και νέες θεματικές ενότητες!