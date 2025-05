Eurovision 2025: «Αλλάζει η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων» στους ημιτελικούς

Η νέα ανακοίνωση των χωρών που διαγωνίστηκαν στους ημιτελικούς της Eurovision 2025, ενδέχεται να αποκαλύφθηκε από τον ελβετικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα SRF.

Κατά τη διάρκεια του ντοκιμαντέρ «Der Weg zum ESC 2025», ο ελβετικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας φέρεται να αποκάλυψε τη νέα μορφή ανακοίνωσης των προκριματικών χωρών των ημιτελικών της Eurovision 2025. Όπως αναφέρει το ESC Discord, το σενάριο που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια του ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει ότι τρεις χώρες θα επισημαίνονται κάθε φορά, με μία από αυτές να ανακοινώνεται ως προκριματική.



Το ενδεχόμενο αλλαγών, πάντως, στον τρόπο ανακοίνωσης είχε ήδη προαναγγελθεί από τους εκτελεστικούς παραγωγούς της Eurovision 2025, Ρέτο Πέριτς και Μόριτς Στάντλερ, μιλώντας στο The Euro Trip Podcast. Οι αλλαγές γίνονται ώστε να υπάρχουν «περισσότερη ένταση και περισσότερος ενθουσιασμός στη Eurovision 2025». Οι αλλαγές θα δοκιμαστούν κατά τη διάρκεια της πρόβας για τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2025, που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου.

Eurovision 2025: Σε ποιον ημιτελικό εμφανίζεται η Ελλάδα

Η Ελλάδα θα εμφανιστεί στην 7η θέση του Β’ Ημιτελικού της Eurovision 2025, στις 15 Μαΐου, σύμφωνα με τη σειρά εμφάνισης των χωρών στους δύο Ημιτελικούς που ανακοινώθηκε την Πέμπτη 27 Μαρτίου.

Oι έξι χώρες που προκρίνονται απευθείας στον Μεγάλο Τελικό, δηλαδή οι λεγόμενες «Big Five» (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία), καθώς και η διοργανώτρια Ελβετία, θα παρουσιάσουν live τις συμμετοχές τους κατά τη διάρκεια των δύο Ημιτελικών.

Ακολουθεί η σειρά εμφάνισης των χωρών στους δύο Ημιτελικούς της Eurovision 2025 (με αστερίσκο σημειώνονται οι χώρες που προκρίνονται απευθείας):

Eurovision 2025: Πρώτος Ημιτελικός

Ισλανδία: VÆB – RÓA

Πολωνία: Justyna Steczkowska – GAJA

Σλοβενία: Klemen – How Much Time Do We Have Left

Εσθονία: Tommy Cash – Espresso Macchiato

*Ισπανία: Melody – ESA DIVA

Ουκρανία: Ziferblat – Bird of Pray

Σουηδία: KAJ – Bara Bada Bastu

Πορτογαλία: NAPA – Deslocado

Νορβηγία: Kyle Alessandro – Lighter

Βέλγιο: Red Sebastian – Strobe Lights

*Ιταλία: Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro

Αζερμπαϊτζάν: Mamagama – Run With U

Άγιος Μαρίνος: Gabry Ponte – Tutta L’Italia

Αλβανία: Shkodra Elektronike – Zjerm

Ολλανδία: Claude – C’est La Vie

Κροατία: Marko Bošnjak – Poison Cake

*Ελβετία: Zoë Më – Voyage

Κύπρος: Theo Evan – Shh

Eurovision 2025: Δεύτερος Ημιτελικός

Αυστραλία: Go-Jo – Milkshake Man

Μαυροβούνιο: Nina Žižić – Dobrodošli

Ιρλανδία: EMMY – Laika Party

Λετονία: Tautumeitas – Bur Man Laimi

Αρμενία: PARG – SURVIVOR

Αυστρία: JJ – Wasted Love

*Ηνωμένο Βασίλειο: Remember Monday – What The Hell Just Happened?

Ελλάδα: Klavdia – Asteromáta

Λιθουανία: Katarsis – Tavo Akys

Μάλτα: Miriana Conte – SERVING

Γεωργία: Mariam Shengelia – Freedom

*Γαλλία: Louane – maman

Δανία: Sissal – Hallucination

Τσεχία: ADONXS – Kiss Kiss Goodbye

Λουξεμβούργο: Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son

Ισραήλ: Yuval Raphael – New Day Will Rise

*Γερμανία: Abor & Tynna – Baller

Σερβία: Princ – Mila

Φινλανδία: Erika Vikman – ICH KOMME

