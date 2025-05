Φωκίων Ζαΐμης: «Συνεργαζόμαστε με το Πανεπιστήμιο Πατρών για να δημιουργήσουμε ένα ανθεκτικό παράκτιο μέτωπο»

Στο ζήτημα της υποβάθμισης των ακτογραμμών, το οποίο αποτελεί ένα σοβαρό περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα, ιδιαίτερα για την Αχαΐα, μια περιοχή με εκτεταμένο παράκτιο μέτωπο, εστίασε κατά την ομιλία του ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, στο πλαίσιο του 3ου Διεθνές Συνεδρίου «Design and Management of Port, Coastl and Offshore Works (DMPCO) 2025», που έγινε στο Πανεπιστήμιο Πατρών, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

«Γίνεται μια προσπάθεια ανάτασης και ανάπλασης ακτών, όπως του Ρίου, Αγίου Βασιλείου και Βραχναιίκων. Η συνεργασία με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών Αθανάσιο Δήμα για το σκοπό αυτό είναι εξαιρετική», δήλωσε ο κ. Ζαΐμης.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών επιχειρεί να διαχειριστεί την κατάσταση με την ψηφιακή τεχνολογία και την τεχνολογία AI σε παράκτιες εφαρμογές. «Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε έργα για να δημιουργήσουμε ένα ανθεκτικό παράκτιο μέτωπο. Η διατήρηση και αναβάθμιση της ακτογραμμής της Αχαΐας είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον του φυσικού μας «πλούτου» και της τουριστικής ανάπτυξης. Η βοήθεια του Πανεπιστημίου Πατρών σ’ αυτή την προσπάθεια είναι πολύτιμη», τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας.

Το συνέδριο διοργάνωσε το Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και πραγματοποιήθηκε το τριήμερο από τις 7 έως 9 Μαΐου 2025 στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.