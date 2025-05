Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας συγχαίρει θερμά το Πνευμονολογικό τμήμα του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο με επικεφαλής τον Καθηγητή Πνευμονολογίας Αργύρη Τζουβελέκη συμπεριλήφθηκε μεταξύ των ερευνητών σημαντικής κλινικής μελέτης με παγκόσμια συμμετοχή, η οποία δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο κορυφαίο ιατρικό περιοδικό New England Journal of Medicine (https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2413181). Η μελέτη διερευνά την αποτελεσματικότητα του μονοκλωνικού αντισώματος mepolizumab έναντι της ιντερλευκίνης IL5, στη σημαντική μείωση των σοβαρών παροξύνσεων σε ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (τρίτη αιτία θανάτου παγκοσμίως) και εωσινοφιλικό φαινότυπο και η οποία αναμένεται να έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο στη θεραπευτική αντιμετώπιση της συγκεκριμένης ασθένειας. Η συμμετοχή του Πνευμονολογικού τμήματος στην παγκόσμια αυτή μελέτη αντανακλά τόσο την ποιότητα και την εμβέλεια της έρευνας που διεξάγεται από το Τμήμα Ιατρικής και γενικότερα από τη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου μας, όσο και τις υψηλού επιπέδου παροχές υπηρεσιών υγείας που επιτελούνται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. https://www.upatras.gr/sygcharitiria-anakoinosi-tis-kosmiteias-tis-scholis-epistimon-ygeias-10/



Welcome to UP 2025: Δημόσια Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Η Επιτροπή Υλοποίησης για τη διασύνδεση του Πανεπιστημίου Πατρών με την Πόλη και την Περιφέρεια απευθύνει δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος σε φορείς και ιδιώτες που επιθυμούν να αναλάβουν χορηγοί στο πλαίσιο του φεστιβάλ υποδοχής πρωτοετών φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών «Welcome to UP 2025» που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2025.

Πρόκειται για έναν καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα θεσμό με υψηλά ποιοτικά, οργανωτικά και αισθητικά standards, ο οποίος επιστρέφει δυναμικά τον Οκτώβριο του 2025 για τέταρτη χρονιά, έχοντας πλέον θεσμοθετηθεί.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σειρά εκδηλώσεων και δράσεων: ενημερωτικά περίπτερα, επαφές με ομάδες, δομές και δράσεις, ξεναγήσεις σε εμβληματικά σημεία με ανοικτά λεωφορεία, γνωριμία με τους χώρους και τους ανθρώπους του Πανεπιστημίου και της πόλης, στήνοντας ένα σκηνικό γιορτής, στην οποία η γνώση και η καινοτομία συναντούν την ιστορία, τον πολιτισμό και τα όνειρα των χιλιάδων φοιτητών του τρίτου μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος στην χώρα.

Σε αυτή την πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών οι χορηγίες αποτελούν τον βασικό πόρο για την υλοποίηση δράσεων και εκδηλώσεων προκειμένου αυτές να καλύψουν το μεγαλύτερο δυνατό εύρος και να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή, ενώ από την πλευρά τους οι χορηγοί εκτός του ότι συνδέουν το brand name τους με την μεγάλη γιορτή του φθινοπώρου στην πόλη και τους χιλιάδες φοιτητές της, λαμβάνουν μία σειρά από ανταποδοτικά οφέλη, που περιγράφονται αναλυτικά στον χορηγικό φάκελο της διοργάνωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι, είτε για να καταθέσουν την πρόταση χορηγίας τους είτε για να υποβάλουν οποιαδήποτε διευκρινιστική ερώτηση, μπορούν να στείλουν σχετικό email στο [email protected] ή να επικοινωνούν, καθημερινά, από τις 09.00 - 14.00 στα τηλέφωνα 2610 996611, 2610 996695.



Έναρξη αντιπυρικής περιόδου 2025

Το Πυροσβεστικό Σώμα σε σχετική ενημέρωσή του, ανακοίνωσε ότι η αντιπυρική περίοδος 2025 ξεκίνησε ήδη από την Πέμπτη 01.05.2025 και θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025. Την αναλυτική ανακοίνωση μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.fireservice.gr/el_GR/-/anakoinose-gia-ten-antipyrike-periodo-etous-2025

Υπενθυμίζουμε ότι σχετικά με την πυρασφάλεια στο Πανεπιστήμιο Πατρών επικοινωνείτε με την Πυροσβεστική στο 199.

UpFm 103,7 | Παραμύθια για τη γιορτή της Μητέρας | 11.05.2025, 12:00

Για τη Γιορτή της Μητέρας |Κυριακή 11 Μαΐου 2025

Γεώργιος Βιζυηνός | Η μητέρα



Πώς να πειράξω τη μητέρα

να κάμω εγώ να λυπηθεί,

που όλη νύχτα κι όλη μέρα

για το καλό μου προσπαθεί;

Πώς ν’ αρνηθώ ή ν ‘ αναβάλω

ό,τι ορίζει κι απαιτεί,

αφού στη γη δεν έχω άλλο

κανένα φίλο σαν αυτή;

Αυτή στα στήθη τα γλυκά της

με είχε βρέφος απαλό,

με κάθιζε στα γόνατά της

και μ’ έμαθε να ομιλώ.

Αυτή με τρέφει και με ντύνει

όλο το χρόνο που γυρνά,

και δίπλα στη μικρή μου κλίνη,

σαν αρρωστήσω ξαγρυπνά.

Αυτή σαν πέσω και χτυπήσω

φιλά να γειάνει την πληγή.

Αυτή, τι πρέπει να αφήσω

και τι να κάμω μ’΄οδηγεί.

Πώς το λοιπόν τέτοια μητέρα

να κάμω εγώ να λυπηθεί,

που όλη νύχτα κι όλη μέρα

για το καλό μου προσπαθεί;