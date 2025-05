Stolen Cerberus: Ελληνικά και αμερικανικά C-130 σε βαθιές βουτιές στον Βουραϊκό

Και σε αυτές τις πτήσεις φάνηκε το υψηλό επίπεδο των πιλότων της Πολεμικής μας Αεροπορίας. Γιατί όταν βλέπεις τα θηριώδη τετρακινητήρια με τους turboprop ελικοφόρους κινητήρες, με την «βαριά» αεροπλεύση τους, να πραγματοποιούν χαμηλές πτήσεις ακολουθώντας το ανάγλυφο του εδάφους, μέσα στο φαράγγι, γίνεται αντιληπτό ότι χρειάζονται ατσάλινα νεύρα και υψηλού επιπέδου κατάρτιση.

Οι πιλότοι της Πολεμικής μας Αεροπορίας απέδειξαν με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι το σλόγκαν που φέρουν τα μεταγωγικά μας «οπουδήποτε, οποτεδήποτε» κάθε άλλο παρά λόγια είναι, παρά η αποτύπωση του υψηλού επιπέδου δυνατοτήτων που έχουν.

Στην άσκηση Stolen Cerberus – Κλεμμένος Κέρβερος, συμμετέχουν δυνάμεις και μέσα Ειδικών Δυνάμεων – Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων (ΕΔ-ΔΕΕ) των «σκιών του Αιγαίου», της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ και της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ) του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και μεταγωγικά Αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας και προσωπικό της Σχολής Αλεξιπτωτιστών (ΣΧΑΛ) του ΓΕΣ, ενώ από Αμερικανικής πλευράς συμμετείχε προσωπικό και μεταγωγικά C-130 από την 37η Μοίρα Αερομεταφορών αποτελεί μέρος της 86ης Πτέρυγας Αερομεταφορών στην Αεροπορική Βάση Ράμσταϊν στη Γερμανία (37th Airlift Squadron is part of the 86th Airlift Wing at Ramstein Air Base), της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας (USAF).

H σειρά ασκήσεων «STOLEN CERBERUS» πραγματοποιείται από το 2013 σε ετήσια βάση και αναδεικνύει την διαχρονική συνεργασία της Ελλάδας και των ΗΠΑ στον τομέα των Ειδικών Επιχειρήσεων. Η «STOLEN CERBERUS-25» εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό του ΓΕΕΘΑ, και στο πλαίσιο της παροχής Υποστήριξης Φιλοξενούντος Έθνους (Host Nation Support – HNS) της Επικαιροποιημένης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ (Mutual Defense Cooperation Agreement – MDCA).