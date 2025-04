Regional Growth Conference 2025: Η Περιφέρεια στο Επίκεντρο της Ανάπτυξης

Το RGC αποτελεί ένα σημείο συνάντησης για τη διαμόρφωση πολιτικής και στρατηγικών ανάπτυξης που ξεκινούν από την Περιφέρεια και επηρεάζουν ολόκληρη τη χώρα.

Υπουργοί, Υφυπουργοί, Γενικοί Γραμματείς, στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ακαδημαϊκοί, διακεκριμένοι δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών θα δώσουν δυναμικό «παρών», σε ένα συνέδριο που φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως εργαστήριο ιδεών και πολιτικών προτάσεων για την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου είναι πλέον διαθέσιμο και συνεχώς εμπλουτίζεται με νέα θέματα και συμμετοχές.

Δείτε το πρόγραμμα αναλυτικά ΕΔΩ

Μεταξύ των επιβεβαιωμένων ομιλητών :



Κώστας Καδής Επίτροπος Αλιείας

& Ωκεανών, Ευρωπαϊκή Επιτροπή



Απόστολος Τζιτζικώστας

Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών & Τουρισμού, Ευρωπαϊκή Επιτροπή



Γιώργος Α. Παπανδρέου



Πρ. Πρωθυπουργός της Ελλάδος



Κωστής Χατζηδάκης



Αντιπρόεδρος

της Κυβέρνησης



Θανάσης Κοντογεώργης

Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό



Μάκης Βορίδης



Υπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου



Χρήστος Δήμας



Υπουργός

Υποδομών & Μεταφορών



Νίκη Κεραμέως



Υπουργός

Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης



Λίνα Μενδώνη

Υπουργός Πολιτισμού



Σταύρος Ν. Παπασταύρου



Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας



Ειρήνη Αγαπηδάκη

Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας



Ιωάννης Βρούτσης

Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων & Αθλητισμού



Νίκος Παπαθανάσης

Αναπληρωτής Υπουργός, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών



Χρήστος Κέλλας



Υφυπουργός

Αγροτικής Ανάπτυξης



Ιάσονας Φωτήλας



Υφυπουργός Πολιτισμού



Δημήτρης Αβραμόπουλος



π. Ευρωπαίος Επίτροπος



Άννα Διαμαντοπούλου

Πρόεδρος, ΔΙΚΤΥΟΥ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα & την Ευρώπη, π. Υπουργός



Λουκάς Τσούκαλης

Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΛΙΑΜΕΠ



Laszlo Andor

CEO

Foundation for European Progressive Studies (FEPS)



Vasco Alves Cordeiro

f. President, CoR, Member of the CoR, Chair of the COTER commission



Younous Omarjee

Vice-President European Parliament



Θέμις Χριστοφίδου



Γενική Διευθύντρια Περιφερειακής Πολιτικής & Αστικής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή



Fang Qiu



Πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα



Γιάνης Βαρουφάκης



Γραμματέας

ΜέΡΑ25



Στέφανος Κασσελάκης

Ιδρυτής

Κίνημα για τη Δημοκρατία



Σωκράτης Φάμελλος

Πρόεδρος

ΣΥ.ΡΙΖ.Α



Αλέξης Χαρίτσης



Πρόεδρος

ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ