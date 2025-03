Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 24 Μαρτίου

24 Μαρτίου σήμερα και η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Αρτέμονος του Eπισκόπου Σελευκείας της Πισιδίας, του Αγίου Παρθενίου του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

Γεγονότα στις 24 Μαρτίου

1401 Ο Ταμερλάνος καταλαμβάνει τη Δαμασκό.



1603 Ο Ιάκωβος ΣΤ' της Σκωτίας γίνεται επίσης βασιλιάς της Αγγλίας ως Ιάκωβος Α'.

1720 Ο Φρειδερίκος Α' εκλέγεται βασιλιάς της Σουηδίας.



1882 Ο Ρόμπερτ Κοχ ανακοινώνει την ανακάλυψη του βακίλλου που είναι υπεύθυνος για την φυματίωση

1933 Το Ράιχσταγκ αποφασίζει με βάση τον Εξουσιοδοτικό νόμο (Ermächtigungsgesetz) την παραχώρηση όλης της νομοθετικής εξουσίας στη χιτλερική κυβέρνηση. Αρχή της Ναζιστικής δικτατορίας.

1940 Καταγράφεται αυθεντική μαρτυρία εμφάνισης σέλαος πάνω από την Αθήνα, όταν πολλοί Αθηναίοι υποστηρίζουν μεταξύ άλλων πως "θεϊκά πέπλα" σκέπουν την Αθήνα.

1973 Κυκλοφορεί το άλμπουμ The Dark Side of the Moon των Pink Floyd.

2004 Ο Μπάλντουιν Σπένσερ γίνεται Πρωθυπουργός της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα.