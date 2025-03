Πανεπιστήμιο Πατρών: Σημαντική συνεργασία με το Imperial College London

Διοργάνωση του 15ου Τοπικού Διαγωνισμού Μηχανικής EBEC Patras Powered by EY 2025 | 27-30.03.2025

O φοιτητικός οργανισμός BEST του Πανεπιστημίου Πατρών, μένοντας πιστός στην αποστολή του για την περαιτέρω εξέλιξη των φοιτητών μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων συμπληρωματικής εκπαίδευσης, διοργανώνει στις 27-30 Μαρτίου 2025 τον 15ο Τοπικό Διαγωνισμό Μηχανικής EBEC Patras Powered by EY 2025.

Η επίσημη Τελετή Έναρξης του Διαγωνισμού, θα λάβει χώρα την Πέμπτη 27 Μαρτίου και ώρα 16:00 – 21:00 και θα φιλοξενηθεί στο αμφιθέατρο «Μαστρογιάννης» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, ενώ η Τελετή Λήξης του Διαγωνισμού θα φιλοξενηθεί ομοίως στο αμφιθέατρο «Μαστρογιάννης» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, την Κυριακή 30 Μαρτίου και ώρα 16:00 – 19:30.



Διοργάνωση Ημερίδας με θέμα «Η Σχολική Διαμεσολάβηση ως εργαλείο πρόληψης & αντιμετώπισης του φαινομένου της ενδοσχολικής βίας. Η περίπτωση Δημοτικών Σχολείων της Αχαΐας» |28.03.2025 | 17:30 – 20:00 | Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών

Την Παρασκευή 28/3/2025 στις 17.30-20.00 θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα με θέμα «Η Σχολική Διαμεσολάβηση ως εργαλείο πρόληψης & αντιμετώπισης του φαινομένου της ενδοσχολικής βίας. Η περίπτωση Δημοτικών Σχολείων της Αχαΐας» στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στην Ημερίδα θα παρουσιαστούν τα πορίσματα της δράσης που υλοποιείται τα τελευταία 2 χρόνια σε σχολεία της Αχαΐας με πρωτοβουλία του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, κ. Κλάδη, με Επιστημονικά Υπεύθυνη, την Καθηγήτρια Ευγενία Αρβανίτη (ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστήμιο Πατρών).



Διοργάνωση του 9ου Soft Skills Academy της EESTEC LC Patras | 29-30.03.2025

Το 9ο Soft Skills Academy της EESTEC LC Patras είναι γεγονός και θα πραγματοποιηθεί στις 29-30 Μαρτίου 2025.

- Το Soft Skills Academy είναι ένα βιωματικό πολυήμερο event που περιλαμβάνει διαδραστικά σεμινάρια πάνω στα Soft Skills, με στόχο την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται από πιστοποιημένους EESTEC trainers, εκπροσώπους εταιρειών και ειδικούς στον τομέα.

- Χώρος διεξαγωγής: ΣΑΕΚ ΣΒΙΕ

Η φετινή θεματολογία του SSA έχει τίτλο "Workspace Evolution"

Σε έναν κόσμο που κινείται με ταχύτατους ρυθμούς, η ανάπτυξη των Soft Skills είναι το κλειδί για την επιτυχία και την ισορροπία στη ζωή μας.

- Πώς μπορώ να βελτιώσω την παραγωγικότητά μου; Πώς διαχειρίζομαι καλύτερα το άγχος; Πώς χτίζω υγιείς συνήθειες και εξελίσσω τον εαυτό μου;

Αυτό το SSA θα σου δώσει τις απαντήσεις μέσα από τέσσερα μοναδικά σεμινάρια:

Creative Problem Solving

Stress and Failure Management

Persuasion/Negotiation Skills

Emotional Intelligence

Θα υπάρξει η δυνατότητα συμμετοχής σε 2 διαφορετικά sessions, ένα το Σάββατο και ένα την Κυριακή, διάρκειας περίπου 4 ωρών το καθένα.

Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει με βάση τις απαντήσεις στη φόρμα εγγραφής!

Συμπλήρωσε τη φόρμα εδώ: https://forms.gle/X7EZNc71GvJkNZ9P8

Τελετή Αναγόρευσης της Gonda Van Steen Καθηγήτριας, Κατόχου της έδρας «Κοραή» για τη Νέα Ελληνική και Βυζαντινή Ιστορία, Γλώσσα και Λογοτεχνία του King’s College London σε Επίτιμη Διδάκτορα του Τμήματος Φιλολογίας | 03.04.2025

Η Gonda Van Steen, Καθηγήτρια, Κάτοχος της έδρας «Κοραή» για τη Νέα Ελληνική και Βυζαντινή Ιστορία, Γλώσσα και Λογοτεχνία

στο King’s College London θα αναγορευθεί Επίτιμη Διδάκτορας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, την Πέμπτη 3 Απριλίου 2025 και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης». Το έργο και την προσωπικότητα της τιμώμενης θα παρουσιάσει η Καθηγήτρια Ευφημία Καρακάντζα, Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση της τιμώμενης σε Επίτιμη Διδάκτορα του Τμήματος Φιλολογίας από την Πρόεδρο του Τμήματος. Η περιένδυση της τιμώμενης θα πραγματοποιηθεί από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία της Καθηγήτριας Gonda Van Steen με τίτλο: «Όταν η έρευνα γίνεται δράση και αντίδραση: Ανεπιθύμητα παιδιά τότε, στελέχη της διασποράς σήμερα».

H εκδήλωση θα μεταδοθεί διαδικτυακά.

Αναλυτικές πληροφορίες όπως και την πρόσκληση στην εκδήλωση, μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο : https://www.upatras.gr/3-4-2025-teleti-anagorefsis-tis-gonda-van-steen-kathigitrias-katochou-tis-edras-korai-gia-ti-nea-elliniki-kai-vyzantini-istoria-glossa-kai-logotechnia-tou-kings-college-london-se-epi/