Το Εμπορικό Κέντρο της Πρεσβείας της Κύπρου στην Αθήνα, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Κύπρου, διοργανώνουν εκθέσεις Κυπριακών Πανεπιστημίων σε Αθήνα, Πάτρα & Καλαμάτα στις 29 & 31 Μαρτίου, 1η Απριλίου 2025.

Η συμμετοχή είναι Δωρεάν.

Πρόγραμμα Εκθέσεων

· Αθήνα: Σάββατο 29 Μαρτίου 2025 Ώρες: 10.00-13.00 & 15.00-19.00

Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας (Ξενοφώντος 2α, Σύνταγμα-1ος όροφος)

· Πάτρα: Δευτέρα 31 Μαρτίου 2025|Ώρες: 16.00-20.00

Ξενοδοχείο MYWAY, Λεωφ. Όθωνος-Αμαλίας 16, Πάτρα 26221

· Καλαμάτα: Τρίτη 1η Απριλίου 2025| Ώρες: 16.00-20.00

Ξενοδοχείο PHARAE PALACE, Ναυαρίνου& Ρήγα Φεραίου, Καλαμάτα 24100

Απαραίτητη η εγγραφή σας: www.studyincyprus.gr

Συμμετέχουν τα παρακάτω 9 Πανεπιστήμια:

· Πανεπιστήμιο Κύπρου

· Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

· FrederickUniversity

· Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

· Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

· ΠανεπιστήμιοΝεάπολιςΠάφου

· University of Limassol

· The Cyprus Institute

· Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (The Cyprus Institute of Neurology and Genetics)

Εκπρόσωποι των Πανεπιστημίων θα σας ενημερώσουν για τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών, τα δίδακτρα, τη διαμονή, τη συμπλήρωση της αίτησης, τις υποτροφίες και ό,τι άλλο σας ενδιαφέρει!

Μαθητές, γονείς, κηδεμόνες και εκπαιδευτικοί θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση της Κύπρου απότονΔρ. Πανίκο Γεωργούδη – Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης – Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης,Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Κύπρου.

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές Online: www.studyincyprus.gr