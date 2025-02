kariera.gr : Η Ημέρα Καριέρας Τουρισμού στην Πάτρα ξεπέρασε τις 3.000 συνεντεύξεις εργασίας

Μετά τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, ένα ακόμη επιτυχημένο event του kariera.gr πραγματοποιήθηκε στην καρδιά της Αχαϊκής πρωτεύουσας, σε συνεργασία με τη Workathlon, μέλος του Kariera Group. Η Ημέρα Καριέρας Τουρισμού Πάτρας, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου στο My Hotel & Events, υποδέχτηκε 300 και πλέον υποψήφιους, οι οποίοι αναζήτησαν προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης στον κλάδο του Τουρισμού και HoReCa, ενόψει της νέας σεζόν.

Με περισσότερες από 3.000 σύντομες συνεντεύξεις εργασίας, οι ενδιαφερόμενοι ήρθαν σε επαφή με πάνω από 30 κορυφαίες εταιρείες που προσλαμβάνουν ενεργά, ανακαλύπτοντας ευκαιρίες για νέες συνεργασίες. Παράλληλα, είχαν τη δυνατότητα να δικτυωθούν με έμπειρους επαγγελματίες του κλάδου, ανταλλάσσοντας απόψεις σχετικά με τις τάσεις και τις απαιτήσεις της τουριστικής βιομηχανίας.

Επιπλέον, η εκδήλωση προσέφερε στους συμμετέχοντες πολύτιμες γνώσεις, προετοιμάζοντάς τους κατάλληλα για τη μελλοντική τους καριέρα στον διαρκώς εξελισσόμενο κλάδο του Τουρισμού.

Συμμετέχουσες Εταιρείες

IROTEL GROUP OF HOTELS | AMANZOE | Atrium Hotels & Resorts | Bill & Coo Mykonos - Beef Bar Mykonos | BusinessEnglish.gr | CANAVES COLLECTION | Contessina Collection Hotels & Resorts | DOMES RESORTS | Ella Resorts | Empiria Group | FODELE BEACH & WATER PARK HOLIDAY RESORT / THE SYNTOPIA HOTEL | Hyatt Hotels & Resorts | Inclusive Collection | Katikies Hotels | Lesante Collection | Mandarin Oriental, Costa Navarino | Mar-Bella Collection | Nammos Hotel Mykonos | Mitsis Group | Nana Hotels – Όμιλος Εταιριών ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε | Neilson Active Holidays | Numo Hotels & Resorts | OKU KOS | One&Only Kea Island | Panelyia Group Hotels and Villas | PARGA BEACH RESORT | Skyserv S.A. | SWOT ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | TRESOR HOSPITALITY | V-Hotels Group | Wavemaker Hospitality | White Rocks Hotel Kefalonia | Xenos Hotels & Resorts - Olea All Suite Hotel | ZEUS International Hotels & Resorts

Platinum Χορηγός ήταν το One&Only Kea Island: «Στο One&Only Kéa Island, ζούμε για να δημιουργούμε χαρά για τους επισκέπτες μας με όχημα τη δημιουργικότητα, την προνοητικότητα, την ακρίβεια και τη ζεστασιά. Σχεδιάζουμε προσεκτικά κάθε κομμάτι της φιλοξενίας των επισκεπτών μας, ώστε να κάνουμε τις επιθυμίες και τα όνειρά τους πραγματικότητα. Με μια ατμόσφαιρα κομψή, αλλά ταυτόχρονα ανεπιτήδευτη, και μια ομάδα που είναι σχολαστική και παράλληλα εγκάρδια, επιδιώκουμε να ξεπερνάμε τις προσδοκίες των επισκεπτών μας με κάθε ευκαιρία».

Gold Χορηγός ήταν η Wavemaker Hospitality.

Χορηγός Εκπαίδευσης Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού Πανεπιστημίου Πατρών