Mariah Carey: Άγριος καυγάς την ώρα που ερμήνευε το «All I Want for Christmas Is You»

Καυγάς ξέσπασε κατά τη διάρκεια πρόσφατης χριστουγεννιάτικης συναυλίας της Μαράια Κάρει στο Σεντ Λούις του Μιζούρι, ενώ η ποπ σταρ ερμήνευε τη μεγάλη της γιορτινή επιτυχία «All I Want for Christmas Is You».

Η Mariah Carey που ονομάστηκε «Βασίλισσα των Χριστουγέννων» είναι σε χριστουγεννιάτικη περιοδεία για τον εορτασμό της 30ης επετείου του άλμπουμ της Merry Christmas του 1994 και του πρώτου σινγκλ του, «All I Want for Christmas Is You».

Η πέντε φορές βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια ξεκίνησε την περιοδεία με 20 σταθμούς από το Χάιλαντ της Καλιφόρνια, στις 6 Νοεμβρίου.

Το 2021, η ποπ σταρ έγραψε ιστορία όταν το «All I Want for Christmas Is You» έγινε το πρώτο και μοναδικό εορταστικό τραγούδι που κέρδισε το βραβείο Diamond της RIAA, που λαμβάνουν οι καλλιτέχνες για άλμπουμ με πωλήσεις πάνω από 10 εκατομμύρια ή πάνω από 15 δισ. streams στις ΗΠΑ.