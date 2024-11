Ποιός είναι ο πιο ακριβός εμπορικός δρόμος στον κόσμο; - Εκτόπισε την 5η Λεωφόρο

Αν έλειπαν τα ονόματα όπως Fendi, Dior και Valentino από τις βιτρίνες, η Via Monte Napoleone στο Μιλάνο θα μπορούσε να μοιάζει με έναν λίγο πιο πολυτελή δρόμο της ιταλικής πρωτεύουσας της μόδας, όπου συνυπάρχουν φορτηγάκια, Vespa, Porsche, τουρίστες και κάτοικοι.

Ωστόσο, ο 350 μέτρων δρόμος μόλις ανακηρύχθηκε ο πιο ακριβός εμπορικός δρόμος στον κόσμο, ξεπερνώντας την Fifth Avenue στη Νέα Υόρκη, τη New Bond Street στο Λονδίνο και τη Champs-Élysées στο Παρίσι. Πρόκειται για την πρώτη φορά που μια ευρωπαϊκή πόλη κατακτά την κορυφή μετά από 34 χρόνια.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση Main Streets Across the Worldτης εταιρείας ακινήτων Cushman & Wakefield, η αλλαγή αυτή αντικατοπτρίζει τη σημαντική αύξηση των ενοικίων στην ιταλική οδό, που ξεπέρασε το 30% τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ φέτος ενισχύθηκε περαιτέρω από την άνοδο του ευρώ έναντι του δολαρίου.

Τα ενοίκια στη Via Monte Napoleone, που πέρυσι κατείχε τη δεύτερη θέση πίσω από την Fifth Avenue, φτάνουν τα 20.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως, με την αγορά να βρίσκεται σε άνθηση. Στην πιο μεγάλη συμφωνία ακινήτων της Ευρώπης τα τελευταία δύο χρόνια, ο όμιλος πολυτελείας Kering, που κατέχει τη Gucci, αγόρασε ένα κεντρικό σημείο στον δρόμο νωρίτερα φέτος. Συγκριτικά, τα ενοίκια στην Fifth Avenue φτάνουν τα 19.537 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, αλλά η ανάπτυξή τους έχει σταθεροποιηθεί. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Tsim Sha Tsui στο Χονγκ Κονγκ, με ετήσια ενοίκια 15.697 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Σύμφωνα με τον Guardian, η Via Monte Napoleone, μικρότερη σε μέγεθος από άλλα πολυτελή σημεία στον κόσμο, φιλοξενεί τα μεγαλύτερα ονόματα υψηλής ραπτικής. Ιταλικά brands όπως Loro Piana και Tod’s συνυπάρχουν με τη δυναμική Bottega Veneta και τη Versace, που θεωρείται απόλυτα συνδεδεμένη με το Μιλάνο.

Απέναντι από τη Gucci βρίσκεται η Prada, σε ένα “ιταλικό πολυτελές ντέρμπι”. Όλα αυτά τα brands επιλέγουν να συμμετέχουν στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου, που προσδίδει επιπλέον αίγλη στην πόλη.

Ο δρόμος αυτός είναι πιο διακριτικός σε σχέση με την κοντινή Galleria Vittorio Emanuele II, το γυάλινο εμπορικό κέντρο του 19ου αιώνα με πολλά από τα ίδια καταστήματα. Ωστόσο, η Via Monte Napoleone φαίνεται να είναι το μέρος όπου ξοδεύονται τα περισσότερα χρήματα.

«Οι τιμές είναι εξαιρετικά υψηλές, όχι μόνο λόγω του κύρους του δρόμου, αλλά και λόγω της περιορισμένης προσφοράς», δηλώνει η Ντιλέτα Τζιόργκολο, επικεφαλής της Sotheby’s International Realty στην Ιταλία. «Με ελάχιστες διαθέσιμες ιδιοκτησίες για ενοικίαση ή αγορά, κάθε φορά που κάτι γίνεται διαθέσιμο, η τιμή του συχνά εκτοξεύεται σε ασύλληπτα επίπεδα».

Σύμφωνα με την ίδια, «οι αξίες των ακινήτων αυξάνονται σταθερά, ακόμα και κατά τη διάρκεια της πανδημίας».

Άλλοι δρόμοι μπορεί να μην είναι ακόμα ανταγωνιστικοί για την κορυφή, αλλά παρουσιάζουν σημαντική αύξηση ενοικίων, όπως η Váci utca στη Βουδαπέστη, η Omotesando στο Τόκιο, η Midosuji στην Οσάκα, το Design District στο Μαϊάμι και η Indiranagar 100 Feet Road στην Μπανγκαλόρ.

Η θέση του Μιλάνου στη λίστα δεν αντικατοπτρίζει τον συνολικό αριθμό τουριστών, καθώς το Παρίσι είχε περίπου 50 εκατομμύρια αφίξεις πέρυσι, η Νέα Υόρκη 60 εκατομμύρια, το Χονγκ Κονγκ 34 εκατομμύρια, το Λονδίνο 16 εκατομμύρια και το Μιλάνο μόλις 8,5 εκατομμύρια. Μια εξήγηση ίσως είναι ότι το Μιλάνο προσελκύει περισσότερους μεγάλους αγοραστές από το εξωτερικό, προσφέροντας αγορές πολυτελείας χωρίς φόρο για μη κατοίκους της Ε.Ε. Επίσης, εκδηλώσεις διεθνούς ενδιαφέροντος φέρνουν επισκέπτες.

«Από την Expo του Μιλάνου το 2015, η πόλη βιώνει μια αναγέννηση δημιουργικότητας, τόσο εγχώρια όσο και διεθνώς, και η ενέργεια είναι αισθητή», λέει η Βρετανίδα δημοσιογράφος Σκάρλετ Κόνλον.

Η Εβδομάδα Σχεδίου του Μιλάνου, με επίκεντρο το Salone del Mobile, κερδίζει συνεχώς δημοτικότητα, προσελκύοντας εκατοντάδες χιλιάδες λάτρεις του design.

Η Τζέι Τζέι Μάρτιν, ιδρύτρια του lifestyle brand La DoubleJ, δηλώνει: «Χαίρομαι που το Μιλάνο βρίσκεται στο επίκεντρο της μόδας. Το αξίζει για την τεχνογνωσία, την ποιότητα, τους τεχνίτες και τα εργοστάσιά του. Αυτή η χώρα έχει μια ριζοσπαστική ομορφιά και πάθος για την υψηλότερη δυνατή ποιότητα». Όσο για το τι κάνει τη Via Monte Napoleone τόσο ξεχωριστή, η ίδια προσθέτει: «Εδώ μπορείς να απολαύσεις ένα πολύ καλύτερο πιάτο ζυμαρικών και ένα ποτήρι κρασί».

