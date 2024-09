Όλες οι δράσεις και τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών όπως αναφέρονται σε σχετική ανακοίνωση:



Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής εγγραφής πρωτοετών: 25 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου 2024

Κατά το διάστημα από Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2024 έως και την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2024 πραγματοποιείται η 2η φάση της ηλεκτρονικής εγγραφής – ταυτοποίησης πρωτοετών φοιτητών ακαδ. έτους 2024-2025 στο πληροφοριακό σύστημα του Πανεπιστημίου Πατρών eggrafes.upatras.gr για φοιτητές που εγγράφονται για πρώτη φορά. Στο σύστημα πρέπει να συνδεθούν και να αναρτήσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ – ΕΠΑΛ 2024, οι επιτυχόντες με την ειδική κατηγορία Σοβαρών Παθήσεων 2024, καθώς και οι επιτυχόντες της κατηγορίας Αλλοδαπών – Αλλογενών που έχουν υποβάλλει τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στις Γραμματείες και έχουν αποκτήσει δικαίωμα εγγραφής κατά το τρέχον ακαδ. έτος. Αναλυτικές πληροφορίες: https://my.upatras.gr/ protoeteis /

Εφαρμογή ενημέρωσης φοιτητών/-τριών my.upatras

Το Πανεπιστήμιο Πατρών καινοτομεί και ακολουθεί τα τεχνολογικά επιτεύγματα της εποχής. Κάτω από αυτό το πρίσμα προσαρμόζει τις υπηρεσίες ενημέρωσης της πανεπιστημιακής κοινότητας, με έμφαση στους φοιτητές, στην εφαρμογή my.upatras.gr. Η εφαρμογή διευκολύνει την φοιτητική καθημερινότητα, αφού συγκεντρώνει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. Έτσι, δίνει την ευκαιρία στις φοιτήτριες και στους φοιτητές να δημιουργήσουν όμορφες φοιτητικές στιγμές εντός της πανεπιστημιούπολης χωρίς το άγχος «για το άγνωστο» να τους διακατέχει, ιδιαιτέρως για τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών.

7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας με συνδιοργανωτή το Πανεπιστήμιο Πατρών

Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας, διοργανώθηκε με επιτυχία για μία ακόμη χρονιά, από τις 19 έως 22 Σεπτεμβρίου 2024 στην Πάτρα. Το Φεστιβάλ διοργανώθηκε από τον Πρόεδρο του Γραφείου Ποίησης, Ποιητή αλλά και Απόφοιτο της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Αντώνη Σκιαθά, μαζί με την ομάδα της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Ποίησης. Το Πανεπιστήμιο Πατρών ήταν συνδιοργανωτής ενώ η όλη διοργάνωση ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκειά του ανακηρύχθηκε ως Επίτιμος Πρόεδρος του Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθ. Χ. Μπούρας, ενώ βραβεύθηκε η Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας του Ιδρύματος, Αναπλ. Καθ., Ε. Αλμπάνη. Ομολογουμένως ήταν μία σημαντική πολιτιστική ποιητική αναφορά με τη συμμετοχή ποιητών καλύπτοντας όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη του Πλανήτη. Αναλυτικές πληροφορίες για το εμπλουτισμένο πρόγραμμα της διοργάνωσης μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://pwpf.gr/

Συμμετοχή του Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Δ. Μαντζαβίνου στην 35η επέτειο της European Association for International Education (EAIE) 2024

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, εκπροσωπούμενο από τον Αντιπρύτανη, Καθηγητή κ. Μαντζαβίνο, συμμετείχε μαζί με 11 ελληνικά κρατικά πανεπιστήμια στην 35η επέτειο της European Association for International Education (EAIE) 2024, η οποία πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Τουλούζης. Περισσότεροι από 7.000 επαγγελματίες της Ανώτατης Εκπαίδευσης από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν στην Τουλούζη για να γιορτάσουν την 35η επέτειο της EAIE και να προβληματιστούν για το μέλλον της διεθνοποίησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Η ελληνική αντιπροσωπεία ήταν η πρώτη που συμμετείχε ποτέ στην EAIE, αποτελούμενη από τον Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Καθηγητή κ. Νίκο Παπαϊωάννου και από εκπροσώπους 12 συνολικά κορυφαίων ελληνικών ιδρυμάτων, όπως το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Σε αυτό το σημαντικό ευρωπαϊκό γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας, δόθηκε η δυνατότητα στο Πανεπιστήμιο Πατρών να δικτυωθεί με ομολόγους τους σε θέματα ανάπτυξης διεθνών συνεργασιών συμμετέχοντας σε παραγωγικές συναντήσεις και διερευνώντας τις ευκαιρίες συνεργασίας με πανεπιστήμια από διάφορες χώρες, εστιάζοντας στη δημιουργία διεθνών πτυχίων, προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών και κοινής έρευνας.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχοντας στο ετήσιο Συνέδριο και Έκθεση της EAIE, 2024 ανέδειξε για ακόμα μια φορά τη δέσμευσή του στη διεθνοποίηση και στην προώθηση του Ιδρύματος ως προορισμός σπουδών για διεθνείς φοιτητές, στόχευσε στην εδραίωση κι εξέλιξη των ήδη υπαρχόντων συνεργασιών αλλά και στην ανάπτυξη νέων, τόσο εντός όσο κι εκτός Ευρωπαϊκών συνόρων.

Συμμετοχή του Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Ι. Βενέτη, σε εκδήλωση του «Προμηθέα Πάτρας»

Την Παρασκευή 23/09/2024, στις 19:00, έγινε η παρουσίαση της φανέλας και των χορηγών του Προμηθέα Πάτρας για την αθλητική σεζόν 2024-2025. Το Πανεπιστήμιο Πατρών εκπροσώπησε με σύντομο χαιρετισμό του, ο Αντιπρύτανης κος Βενέτης Ιωάννης. Να σημειώσουμε ότι παίκτες της ομάδας μπάσκετ του Προμηθέα είναι προπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου μας, ενώ αρκετά παιδιά μελών του Πανεπιστημίου βρίσκονται στην ακαδημία μπάσκετ του Προμηθέα που προπονούνται στις εγκαταστάσεις του. Άλλωστε το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα έχει φανερώσει μεταξύ των υπολοίπων επιστημονικού, πολιτιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα δράσεων και την ανάδειξη των αθλητικών για την θωράκιση της καλύτερης δυνατής σωματικής και ψυχικής υγείας των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Αναλυτικές πληροφορίες για την εκδήλωση του Προμηθέα που πραγματοποιήθηκε , μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://promitheasbc.gr/i- parousiasi-tis-fanelas-kai- ton-chorigon-tou-promithea- patras-gia-ti-sezon-2024-2025/ ?fbclid= IwY2xjawFgqC9leHRuA2FlbQIxMQAB HTbeOQXd0Shzhvhn26TLGljwLBLbaR 2EnMJftPwhWMyshSYjUl4u_lrvRg_ aem_DpCl_9YbMN5g1GWLf1IX0w

Συνάντηση της Αντιπρυτάνεως Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών με την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων

Την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2024 η Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Αναπλ. Καθ. Ε. Αλμπάνη, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων, κ. Α. Χαροκόπο. Επίσης, στο τραπέζι των συζητήσεων συμμετείχαν η οργανωτική γραμματέας κ. Ουλιάνα Ιβαντσικ καθώς και ο ταμίας της Περιφερειακής Ομοσπονδίας κ. Γεράσιμος Παπαστεφανάτος. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ευνοϊκό κλίμα εκατέρωθεν. Τα θέματα που μονοπώλησαν το ενδιαφέρον της συζήτησης, τα οποία ιεραρχούνται υψηλά στις προτεραιότητες σχετίζονται με :

Την υλοποίηση προγραμμάτων π.χ. από το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών για το σχεδιασμό τεχνητών οργάνων και μελών, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες και τη ρομποτική.

Την ανάπτυξη εφαρμογής για το κινητό, για την παρακολούθηση ασθενών με ΙΦΝΕ. Άλλωστε είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η ανάπτυξη μίας εφαρμογής για το κινητό θα διευκόλυνε σημαντικά την παρακολούθηση των ασθενών, ενώ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ως υπενθύμιση για τη λήψη φαρμάκων και την καταγραφή των ραντεβού με ιατρούς.

Τη συνεργασία της Π.ΟΜ.Α.μεΑ Δ.Ε. & Ν.Ι.Ν. με την υπηρεσία Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των φοιτητών σε θέματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.

Επίσης, λοιπές δράσεις που συζητήθηκαν:

Δράσεις σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας και το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία για την εκπόνηση σχετικής έρευνας που θα αφορά την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον, την ενημέρωση των φοιτητών και τη διοργάνωση επισκέψεων των φοιτητών Κοινωνικής Εργασίας σε δομές ατόμων με αναπηρία και ενημέρωση για τις υπηρεσίες που προσφέρουν.

Δωρεάν εφαρμογή προγραμμάτων εκμάθησης Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας σε επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό που επιθυμεί, για την αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τα κωφά άτομα.

Ύπαρξη υποτιτλισμού ή διερμηνεία νοηματικής γλώσσας σε διαδικτυακά μαθήματα, όπου συμμετέχει φοιτητής με κώφωση ή βαρηκοΐα.

Η εν λόγω συνάντηση αποτελεί μέρος των συναντήσεων που πραγματοποιούνται καθημερινά στο Πανεπιστήμιο Πατρών με αποκλειστικό γνώμονα την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε συνάρτηση και με τη φοιτητική μέριμνα στο ακαδημαϊκό Ίδρυμα. Το Πανεπιστήμιο Πατρών ενισχύει και στηρίζει την τόνωση των σχέσεων με την ευρύτερη κοινωνία.

9η Patras IQ 2024 | 31 Οκτωβρίου – 1 & 2 Νοεμβρίου 2024 | Γίνε εκθέτης!

Η 9η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras IQ έχει σκοπό να συνδέσει startups, καινοτόμες ΜΜΕ και spin-offs με τους κύριους συντελεστές του διεθνούς οικοσυστήματος καινοτομίας & επιχειρηματικότητας: εταιρείες, επενδυτές, επιταχυντές και θερμοκοιτίδες, πανεπιστήμια, επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα, κυβερνήσεις και δημόσιες διοικήσεις, θεσμικούς φορείς και ΜΜΕ.

Οι Εκθέτες θα έχουν την ευκαιρία να επωφεληθούν μέσω:

Προβολής των ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων τους

Προβολής της εταιρείας και των προϊόντων/υπηρεσιών της σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, βοηθώντας τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης

Προβολής των καινοτόμων λύσεων της επιχείρησης σε ένα ευρύ κοινό αποτελούμενο από επενδυτές, επιχειρηματίες, και ερευνητές

Ευκαιριών δικτύωσης με εταίρους, πελάτες, πιθανούς συνεργάτες και παράγοντες της αγοράς

Ανάπτυξης και προώθησης νέων συνεργασιών και επιχειρηματικών ευκαιριών

Απόκτησης νέων γνώσεων, εμπειριών και ανταλλαγή καλών πρακτικών από άλλους εκθέτες και επισκέπτες

Βελτίωσης της εταιρικής εικόνας και αύξησης της αναγνωρισιμότητας της εταιρείας

Δημιουργίας νέων πελατών

Ενίσχυσης της επαγγελματική φήμης και ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης στον κλάδο

Ενημέρωσης για τις τελευταίες εξελίξεις στην καινοτομία

Συμμετοχής σε ένα διαδραστικό και δημιουργικό περιβάλλον

Γίνε εκθέτης!

Γίνε μέλος του οικοσυστήματος τεχνολογίας και καινοτομίας του Πανεπιστημίου Πατρών σε τοπικό και Διεθνές επίπεδο:

Όλες οι λεπτομέρειες στο: https://patrasiq.gr/ekthetis/

7.10.2024 | Τελετή Αναγόρευσης του Δημητρίου Ν. Μαύρη Καθηγητή του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2024, θα πραγματοποιηθεί η αναγόρευση σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, του Δημητρίου Ν. Μαύρη, Καθηγητή Μεθόδων Σχεδιασμού Προηγμένων Αεροδιαστημικών Συστημάτων της Σχολής Αεροναυπηγών Μηχανικών του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών (Georgia Tech). Η τελετή αναγόρευσης θα λάβει χώρα στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης», στο A’ Κτίριo Διοίκησης στις 11:00 π.μ.

Το έργο και την προσωπικότητα του τιμώμενου θα παρουσιάσει ο Δημήτριος Α. Σαραβάνος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση του τιμώμενου σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών από τον Πρόεδρο του Τμήματος, Αναπλ. Καθηγητή Θεόδωρο Φιλιππίδη. Η περιένδυση του τιμώμενου με την τήβεννο και η επίδοση του μεταλλίου του Ιδρύματος, θα πραγματοποιηθεί από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα.

Τέλος, η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του Δημητρίου Ν. Μαύρη με τίτλο: «The Progression towards Advanced Systems Design Methods: My Academic Journey». Περισσότερα:https://www. upatras.gr/teleti-anagorefsis- tou-dimitriou-n-mavri- kathigiti-tou-technologikou- institoutou-tis-georgias-ton- inomenon-politeion-se-epitimo- didaktora-tou-tmimatos- michanologon-kai-aeronafpigon- michanikon/

Σημαντική Διάκριση μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Ο Καθηγητής Ιωάννης Τσαμόπουλος (Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών), εξελέγη Fellow του EUROMECH από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Μηχανικής. Αυτή η σημαντική διάκριση αναγνωρίζει τη συμβολή του στον τομέα της ρευστομηχανικής.

Η επίσημη αιτιολόγηση της διάκρισης αναφέρει:

"Η Τιμητική Διάκριση απονέμεται στον Καθηγητή Ιωάννη Τσαμόπουλο για τις υπολογιστικές και θεωρητικές του συνεισφορές που ενισχύουν τη θεμελιώδη κατανόηση των ροών με κινούμενα σύνορα, των διφασικών ροών και της μη-Νευτώνειας ρευστομηχανικής, ιδιαίτερα στον τομέα των ελαστοϊξωδοπλαστικών ρευστών. "Το έργο του Καθηγητή Τσαμόπουλου στα μη-Νευτώνεια και ελαστοϊξωδοπλαστικά ρευστά έχει προωθήσει την κατανόηση της συμπεριφοράς σύνθετων ρευστών, με άμεσες εφαρμογές σε βιομηχανίες όπως τα πετροχημικά, τη βιοτεχνολογία και την επιστήμη υλικών. Η πρωτοποριακή του έρευνα συνδυάζει υπολογιστική προσομοίωση με θεωρητικές γνώσεις, επιλύοντας προκλήσεις στη ρευστομηχανική που έχουν κρίσιμη σημασία τόσο για την ακαδημαϊκή πρόοδο όσο και για τη βιομηχανική ανάπτυξη.

Διεθνής Τιμητική Διάκριση σε Απόφοιτο του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών

Το βραβείο «Peter Debye» για το 2024 απονεμήθηκε στον Δρα. Σταύρο Δρακόπουλο, https://sites.fct.unl.pt/ bds2024lisbon/pages/awards. Το βραβείο «Peter Debye» απονέμεται κάθε δύο χρόνια από την επιστημονική εταιρεία «International Dielectric Society».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της “International Dielectric Society”: «Dr Drakopoulos has enhanced our compensation of polymers by identifying the universal scaling principles that govern DC conductivity. He achieved this by analysing the frequency dependence of the dielectric response. Additionally, he has contributed to the development of materials for energy storage applications». For these reasons he is awarded the «The Peter Debye Prize for Young Investigators for Excellence in Dielectric Research» for 2024.

Συμμετοχή της Φοιτητικής ομάδας του Πανεπιστημίου Πατρών στον 31ο Φοιτητικό μαθηματικό διαγωνισμό IMC 2024

Μεταξύ 5ης και 11ης Αυγούστου 2024 διεξήχθη ο 31ος διεθνής φοιτητικός μαθηματικός διαγωνισμός IMC 2024 (International Mathematics Competition 2024) στο Blagoevgrad της Βουλγαρίας, στον οποίο συμμετείχαν 401 φοιτητές από πλήθος χωρών. Το Πανεπιστήμιο Πατρών έλαβε μέρος στον IMC για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, με διμελή ομάδα στην οποία συμμετείχαν (κατόπιν εσωτερικού διαγωνισμού επιλογής) οι προπτυχιακοί φοιτητές: Γιώργος Σουκαράς, Αναστάσιος-Φοίβος Σμυρίλιος.

Η ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών απέσπασε ένα χάλκινο μετάλλιο (για τον Γιώργο Σουκαρά).

Ο Διαγωνισμός IMC αποτελεί το σημαντικότερο διεθνή φοιτητικό μαθηματικό διαγωνισμό. Μαθήματα προετοιμασίας για τον διαγωνισμό έγιναν από τον Νοέμβριο του 2023 έως τον Απρίλιο του 2024 από το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τιμητική διάκριση του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας

Ο Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης της δράσης eTwinning ανακοίνωσε τα πανεπιστημιακά τμήματα που τους απονεμήθηκε η Εθνική Ετικέτα Ποιότητας eTwinning για Πανεπιστημιακά Ιδρύματα (Ετικέτα Ποιότητας eTwinning ITE). Αναμεσά τους και το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών. H Ετικέτα Ποιότητας eTwinning ITE αποτελεί αναγνώριση του έργου που έχουν ολοκληρώσει οι διδάσκοντες/ουσες του τμήματος με τους/τις φοιτητές/τριές σας στο πλαίσιο της δράσης eTwinning και αναδεικνύει την αφοσίωση των πανεπιστημιακών τμημάτων στην προετοιμασία των μελλοντικών εκπαιδευτικών σχετικά με την υλοποίηση της δράσης eTwinning. Αναλυτικά: https://www.etwinning.gr/news/ general/1526-etwinning-ite

Έναρξη μαθημάτων Χορού 2024-2025 στον Σύλλογο Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών Πανεπιστημίου Πατρών

Την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2024 ξεκινούν και για τη φετινή χρονιά τα μαθήματα χορού από το Σύλλογο Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών Πανεπιστημίου Πατρών. Στις πρόβες και στις παραστάσεις συμμετέχουν οι φοιτητές και φοιτήτριες, διοικητικό, εκπαιδευτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και τα παιδιά τους, καθώς και όποιος/α αγαπάει τον χορό από την ευρύτερη περιοχή των Πατρών. Οι εγγραφές είναι ανοικτές για όλες και όλους. Η διδασκαλία θα πραγματοποιείται στο αμφιθέατρο του σχολικού συγκροτήματος του 1ου και 6ου Γυμνασίου Πατρών, Έλληνος Στρατιώτου και Αγίας Σοφίας στην Πάτρα. Αναλυτικές πληροφορίες: https://www.upatras.gr/enarxi- mathimaton-chorou-2024-2025- ston-syllogo-ellinikon- paradosiakon-choron- panepistimiou-patron/

Εγγραφές στον 3ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Πάτρας 2024 «Φάνης Τσιμιγκάτος» - Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει και υποστηρίζει εθελοντικά τη διοργάνωση

Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Πατρών ενημερώνει τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας πως μπορούν να συμμετέχουν ατομικά στον Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Πάτρας και ειδικά στους δρόμους 5.000 μέτρων ή στον Ημιμαραθώνιο Δρόμο (21.097 μέτρα). Οι εγγραφές πραγματοποιούνται ατομικά από τον/την κάθε ενδιαφερόμενο/η στον παρακάτω ιστότοπο ως και τις 8 Οκτωβρίου 2024.

https://event.athletopia.com/ 3os-nychterinos- imimarathonios-patras-2024? step=1

Σημειώνεται πως ειδικά και για τους δύο παραπάνω δρόμους, η συμμετοχή των φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Πατρών είναι δωρεάν για το βασικό πακέτο (Επιλέγουν το «Βασικό πακέτο-Free pass»).

Ενημέρωση για τον Διαγωνισμό ταινιών Δυτικής Ελλάδας από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με την υποστήριξη της Karan Creative Media παρουσιάζουν τον διαγωνισμό ταινιών Δυτικής Ελλάδας, με μοναδικό στόχο την ανάδειξη της ομορφιάς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μέσα από την καλλιτεχνική σκηνοθετική σας ματιά, η οποία είναι είτε επαγγελματική είτε ερασιτεχνική. Υπό αυτό το πρίσμα μπορείτε να δημιουργήσετε την αντίστοιχη δική σας ταινία, την οποία μπορείτε να υποβάλετε διεκδικώντας τα ακόλουθα βραβεία της διοργάνωσης: 500 ευρώ (στην κατηγορία επαγγελματίες), 300 ευρώ (στην κατηγορία ερασιτέχνες) καθώς μία σειρά λοιπών βραβείων και πιστοποιητικών συμμετοχής στη διοργάνωση. Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμβάλλοντας ενεργά στα πολιτιστικά δρώμενα αλλά και στη διασύνδεση του Ιδρύματος με την ευρύτερη κοινωνία στηρίζει έμπρακτα μία τέτοιου είδους προσπάθεια που ενισχύει την δημιουργική διάθεση όλων καθώς και το κίνητρο για προσφορά στον πολιτισμό σε τοπικό επίπεδο με έναν ευφάνταστο τρόπο. Για αυτό το λόγο καλεί τα μέλη της πανεπιστημιακής του κοινότητας (εκπαιδευτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών) να δηλώσουν συμμετοχή στον διαγωνισμό. Η διάρκεια του διαγωνισμού έχει οριστεί μέχρι την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2024. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό και τη διαδικασία υποβολής της ταινίας σας μπορείτε να εντοπίσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://filmcall.karan-media. gr/

Homo Digitalis Project Conducts Workshop on Digital Humanities & Educational Media in Sarajevo

Στις 29-30 Αυγ&o