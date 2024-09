Το πρόγραμμα στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε από 12 έως και 18-9-2024

Στις νέες ταινίες συγκαταλέγεται ο "Κώδικας Κινδύνου" με τον γοητευτικό Τσάνινγκ Τέιτουμ που ήδη προβάλλεται στις αίθουσες των ΗΠΑ

Το πρόγραμμα κινηματογραφικών προβολών στις αίθουσες των Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα την εβδομάδα από την Πέμπτη 12 έως και την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2024 έχει ως εξής: Αίθουσα 4 στις 18.40, στις 21.00 και στις 23.10 "Blink Twice - Κώδικας Κινδύνου" Η ηθοποιός Ζόι Κράβιτς κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με το άγριο ψυχολογικό θρίλερ «Κώδικας Kινδύνου» που ήδη σε 3 εβδομάδες προβολής έχει φτάσει σε παγκόσμιες εισπράξεις τα 39 εκατ. δολάρια. Το λαμπερό καστ περιλαμβάνει τη βραβευμένη με BAFTA, Ναόμι Άκι (The End of the F***ing World, Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody), τον Τσάνινγκ Τέιτουμ, (Magic Mike, Η χαμένη πόλη), τον βραβευμένο με Χρυσή Σφαίρα Κρίστιαν Σλέιτερ (Mr. Robot), τον Σάιμον Ρεξ (Red Rocket), την Άντρια Αρχόνα (Andor), τον Κάιλ ΜακΛάχλαν (Fallout, Το σπίτι με το ρολόι στον τοίχο), τη βραβευμένη με Όσκαρ καλύτερου β’ γυναικείου ρόλου, Τζίνα Ντέιβις (Αταίριαστοι εραστές) και την Άλια Σόκατ (Σε άγνωστα νερά, Search Party). Όταν ο δισεκατομμυριούχος Σλέιτερ Κινγκ συναντά την σερβιτόρα Φρίντα σε ένα λαμπερό γκαλά, ανάμεσά τους αναπτύσσεται μια απρόσμενη έλξη. Ο Σλέιτερ, εμφανώς γοητευμένος, την προσκαλεί σε ένα παραμυθένιο ταξίδι στο ιδιωτικό του νησί, με τον ίδιο και τους φίλους του. Ωστόσο, κάτω από την επιφάνεια του παραδείσου, κρύβεται μια σκοτεινή αλήθεια. Καθώς οι μέρες κυλούν και οι νύχτες γίνονται όλο και πιο έντονες, η Φρίντα αρχίζει να αισθάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Αλλόκοτα γεγονότα την αναγκάζουν να αμφισβητήσει την πραγματικότητα που την περιβάλλει, και να ανακαλύψει την αλήθεια πίσω από αυτό το ατελείωτο πάρτι, αν θέλει να ξεφύγει ζωντανή. Το σενάριο της ταινίας υπογράφουν η Κράβιτς με τον E.T. Φάιγκενμπαμ (“High Fidelity”), και την παραγωγή οι Μπρους Κοέν, Τίφανι Πέρσονς, Γκάρετ Λέβιτζ, Κράβιτς και Τέιτουμ. Διάρκεια: 102 λεπτά. Διανομή από την Τanweer. Τη μουσική υπογράφει η Τσάντα Ντάνσι (Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody). Η ταινία είναι της Warner Bros.Pictures.

Αίθουσα 3 στις 21.10 καθημερινά "Άπληστοι Άνθρωποι - Greedy People" Ο Τζόζεφ Γκόρντον Λέβιτ και ο Χιμές Πατέλ πρωταγωνιστούν στην αστυνομική αυτή κωμωδία σε σκηνοθεσία Πότσι Πονσιρόλι. Ένας αστυνομικός και ο "πρωτάρης" συνάδελφός του, ανακαλύπτουν ένα πτώμα και ένα εκατομμύριο δολάρια ακριβώς δίπλα του. Αποφασίζουν, τότε, να πάρουν τα χρήματα, αλλά να λύσουν το μυστήριο, με αποτέλεσμα να μπλέξουν σε μια σειρά από απροσδόκητες περιπέτειες. Παίζουν και οι Λίλι Τζέιμς, Τρέισι Λορντς, Ούζο Αντούμπα, Τιμ Μπλέικ Νέλσον. Διανομή από την The Film Group. Διάρκεια: 112 λεπτά.

Αίθουσα 5 στις 20.10 και στις 22.30 καθημερινά "Το Κοράκι - The Crow" Ο 34χχρονος Σουηδός ηθοποιός Μπιλ Σκάρσγκαρντ και η Βρετανίδα τραγουδοποιός και ηθοποιός FKA Twigs πρωταγωνιστούν στο ριμέικ του cult classic φιλμ των 90ς. Μία από τις πιο αγαπημένες και σκοτεινές ταινίες των '90s, αποκτά μοντέρνο ριμέικ. Το "Κοράκι" αρχικά κυκλοφόρησε το 1994 σε σκηνοθεσία Άλεξ Πρόγιας και τραγικό πρωταγωνιστή τον Μπράντον Λι, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, εξαιτίας ενός ελαττωματικού ψεύτικου όπλου. Τριάντα χρόνια μετά, ο χαρακτήρας του Έρικ Ντρέιβεν με τον οποίο ταυτίστηκε ο Μπράντον Λι, επιστρέφει με τη μορφή του ανερχόμενου σταρ Μπιλ Σκάρσγκαρντ ("Το Αυτό", «Boy kills World”). Αυτήν τη φορά ο Έρικ αποκτά μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή, μετά τη βίαιη δολοφονία του ίδιου και της Σέλι, αδερφής ψυχής και έρωτα της ζωής του. Αποφασισμένος να εκμεταλλευτεί την τύχη του στο έπακρο, κάνει τα αδύνατα δυνατά ώστε να πάρει εκδίκηση και να σώσει τη σύντροφό του. Στο ρόλο της Σέλι, η εξαιρετική ποπ μουσικός FKA Twigs. Η σκηνοθεσία είναι του Ρούπερτ Σάντερς. Διάρκεια: 101 λεπτά. Διανομή από Tanweer. Παίζουν & οι Ντάνι Χιούστον, Λάουρα Μπίρν, Τζόρνταν Μπόλγκερ, Ιζαμπέλλα Ουέι, Dukagjin Podrimaj, κ.α.

Αίθουσα 5 στις 18.00 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Ο Δελφινομικρούλης - Dolphin Boy" Σε σκηνοθεσία του Μοχάμαντ Κεϊράντις. Ένα μικρό αγόρι, ο Αμπαν, επιβιώνει από ένα αεροπορικό δυστύχημα. Για καλή του τύχη, όμως, σώζεται από ένα κοπάδι δελφινιών, ανάμεσα στα οποία και ο Σέφιντ, ένα μικρό δελφίνι που αμέσως γίνεται αχώριστος με τον Αμπαν. Το αγόρι και το δελφίνι μεγαλώνουν παρέα σαν αδέλφια, διασκεδάζοντας τους πάντες γύρω τους με τα παιχνίδια και τα κόλπα τους. Όμως, μια μέρα η γαλήνη του χαρούμενου κόσμου τους θα διαταραχτεί από την άφιξη ενός κακού Χταποδιού, που θέλει να εξουσιάζει τον υποβρύχιο κόσμο. Ο Αμπαν εξορίζεται στην ξηρά, όπου τον βρίσκει και τον φροντίζει ένας καλόκαρδος άνδρας της θάλασσας. Με τη βοήθειά του, το αγόρι θα ξεκινήσει ένα μεγάλο ταξίδι για να λύσει το μυστήριο της πραγματικής του ταυτότητας, αλλά και να βοηθήσει τον υποβρύχιο κόσμο να αντιμετωπίσει τον μεγάλο του εχθρό. Πρόκειται για μία πρωτότυπη «υποβρύχια» περιπέτεια κινουμένων σχεδίων συμπαραγωγής Τουρκίας και Ιράν 2022, ιδανική για τους μικρούς θεατές που γύρισαν από τις διακοπές. Παραγωγή: Μοχάμεντ Χαμεντάνι Σενάριο: Μοχάμεντ Χαμεντάνι, Μοχάμαντ Κεϊράντις, Αμπντουλά Μαλέκι, Μοχάμαντ Σοκούχι. Στη μεταγλωττισμένη στα ελληνικά κόπια ακούγονται οι φωνές των ηθοποιών: Μιχάλης Αποσκίτης, Μυρτώ Ναούμ, Κώστας Αποστολίδης, Κώστας Τερζάκης. Διάρκεια: 90 λεπτά Διανομή: Rosebud.21.

Αίθουσα 6 στις 20.00 καθημερινά, Αίθουσα 7 στις 21.40 καθημερινά "Τελειώνει με Εμάς - It Ends with Us" To κοινωνικοδραματικό φιλμ με πρωταγωνίστρια την Μπλέικ Λάιβλι έχει κάνει παγκόσμια εμπορική επιτυχία με τις εισπράξεις σε 5 εβδομάδες προβολής να έχουν φτάσει τα 309,6 εκατ. δολάρια σύμφωνα με το boxofficemojo. Διανομή από την Feelgood. Σκηνοθεσία: Τζάστιν Μπαλντόνι Παίζουν οι ηθοποιοί: Μπλέικ Λάιβλι, Τζάστιν Μπαλντόνι, Μπράντον Σκλέναρ. Σενάριο: Κρίστι Χολ, Κολίν Χούβερ βασισμένο στο μπεστ σέλερ μυθιστόρημα της Κολίν Χούβερ. Το «Τελειώνει με Εμάς» που είναι το πρώτο μυθιστόρημα της Colleen Hoover που μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη, αφηγείται τη συναρπαστική ιστορία της Lily Bloom (Blake Lively), μιας γυναίκας που ξεπερνά μια τραυματική παιδική ηλικία για να ξεκινήσει μια νέα ζωή στη Βοστόνη και να κυνηγήσει το όνειρο της ζωής της να ανοίξει τη δική της επιχείρηση. Μια τυχαία συνάντηση με τον γοητευτικό νευροχειρουργό Ryle Kincaid (Justin Baldoni) πυροδοτεί μια έντονη σχέση, αλλά καθώς οι δυο τους ερωτεύονται βαθιά, η Lily αρχίζει να βλέπει πλευρές του Ryle που της θυμίζουν τη σχέση των γονιών της. Όταν ο πρώτος έρωτας της Lily, Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), ξαφνικά μπαίνει ξανά στη ζωή της, η σχέση της με τον Ryle ανατρέπεται και η Lily συνειδητοποιεί ότι πρέπει να μάθει να βασίζεται στις δικές της δυνάμεις για να κάνει μια αδύνατη επιλογή για το μέλλον της. Η ταινία στη χώρα μας, σε 2 εβδομάδες προβολής έχει ξεπεράσει πανελλαδικά, τα 90.000 και σύντομα τα 100.000 εισιτήρια. Διάρκεια: 130 λεπτά.

Aίθουσα 2 στις 22.50 καθημερινά "Strange Darling" Η συγκεκριμένη ταινία θεωρείται ένα από τα πιο συζητημένα horror φιλμ των τελευταίων μηνών, και εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια ενός one-night stand το οποίο παίρνει διαστροφική τροπή, όταν αποδεικνύεται πως αποτελεί την ευκαιρία ενός μανιακού δολοφόνου ώστε να ξεκινήσει ένα αιματηρό σερί. Στην καρέκλα του σκηνοθέτη βρίσκεται ο Τζ. Τ. Μόλνερ, μόλις στη 2η κινηματογραφική προσπάθεια του, ενώ εμφανίζονται αναγνωρίσιμοι ηθοποιοί όπως η Γουίλα Φιτζέραλντ ("The Fall of the House of Usher", "Η Καρδερίνα"), ο Κάιλ Γκάλνερ ("Χαμογέλα", "Scream"), η υποψήφια για Όσκαρ Μπάρμπαρα Χέρσι ("Το Πορτραίτο μιας Κυρίας", "Η Χάνα και οι Αδερφές της", «Ο Καλύτερος») και ο Εντ Μπέγκλι Τζούνιορ ("Best in Show", "Better Call Saul"). Διανομή από την The Film Group. Διάρκεια: 96 λεπτά. Το ξεκίνημα της ταινίας στις Ελληνικές αίθουσες ήταν 6.525 εισιτήρια σε 44 αίθουσες πανελλαδικά σύμφωνα με τον πίνακα του flix.gr Oι έως τώρα παγκόσμιες εισπράξεις είναι στα 3 εκατ. δολάρια.

Aίθουσα 6 στις 22.40 καθημερινά "Παγίδα - Trap" Ο σκηνοθέτης της Οσκαρικής «Έκτης Αίσθησης», Μ. Νάιτ Σιάμαλαν, που θεωρείται ένας δημιουργός ταινιών με ιδιαίτερα ευφυείς σεναριακές ανατροπές, επέστρεψε δυναμικά με μία αρκετά έξυπνη ταινία και έναν «κακό» που είναι πέρα πάσης αμφιβολίας. Η νέα του ταινία του εμπνέεται από μία μεγάλη συναυλία νεαρής σταρ της μουσικής αντίστοιχου βεληνεκούς της Τέιλορ Σουίφτ και παρότι μας αποκαλύπτει τον «κακό» σχεδόν στο 20λεπτο, όσο κυλάει η ταινία οι ανατροπές & τα ευρήματα είναι συνεχεή αν και κάποια υπερβολικά. Ένας πατέρας (ο 46χρονος σταρ Τζος Χάρτνετ του «Περλ Χάρμπορ» που πέρυσι τον είδαμε και στο «Οπενχάιμερ» σ' ένα δεύτερο ρόλο, σε αξιοσημείωτη επιστροφή) και η έφηβη κόρη του (την υποδύεται η ταλαντούχα Άριελ Ντόνοχιου παρακολουθούν τη sold out συναυλία μιας ποπ ντίβας, όταν εκείνος διαπιστώνει έκπληκτος ότι όλο το σόου είναι μια καλά στημένη παγίδα για... να συλληφθεί ο ίδιος. Στην ταινία παίζει και τραγουδά η ταλαντούχα κόρη του σκηνοθέτη, Σαλέκα Νάιτ Σιάμαλαν που είναι εκτός από ηθοποιός και μουσικός. Διάρκεια: 105 λεπτά Διανομή: Tanweer. Ο σκηνοθέτης της "Έκτης Αίσθησης", του «Άφθαρτου», του «Σκοτεινού χωριού», του «Διχασμένου» και του "Οιωνού" εντυπωσιάζει με την «Παγίδα» που στη χώρα μας από τις 22-8 που προβάλλεται έχει φτάσει πανελλαδικά τα 41.370 εισιτήρια. Οι παγκόσμιες εισπράξεις της ταινίας κυμαίνονται έως τώρα στα 80 εκατ. δολάρια. Ο Σιάμαλαν είναι και εκ των παραγωγών του φιλμ.

Αίθουσα 1 στις 18.15 και στις 20.30 καθημερινά "Σκαθαροζούμης Σκαθαροζούμης - Beetlejuice Beetlejuice" Τρεις και πλέον δεκαετίες από την κυκλοφορία του πρώτου φιλμ "Σκαθαροζούμης" (1988), του horror μιούζικαλ με στοιχεία κωμωδίας που απογείωσε τη φήμη του σκηνοθέτη Τιμ Μπάρτον ("Ο Ψαλιδοχέρης", "Batman", "Sweeney Todd: Ο Φονικός Κουρέας της Οδού Φλιτ"), οι κινηματογραφικές αίθουσες υποδέχονται την πολυαναμενόμενη συνέχειά του με τίτλο, "Σκαθαροζούμης Σκαθαροζούμης". Για τις ανάγκες του σίκουελ επιστρέφει το πρωτότυπο καστ, δηλαδή ο Μάικλ Κίτον που ενσαρκώνει το σαρδόνιο φάντασμα του τίτλου, όπως επίσης η Γουινόνα Ράιντερ (είχε πρωταγωνιστήσει και στον «Ψαλιδοχέρη» το 1990) και η Κάθριν Ο’Χάρα, στο ρόλο της μητέρας και κόρης που στοιχειώνονται από τον Σκαθαροζούμη. Αυτήν τη φορά, ωστόσο, μαζί τους θα είναι και η κινηματογραφική κόρη της Ράιντερ, την οποία υποδύεται η ανερχόμενη σταρ Τζένα Ορτέγκα ("Wednesday", "Scream").



Αφορμή για τις νέες περιπέτειές τους αποτελεί μια οικογενειακή τραγωδία η οποία ωθεί τις πρωταγωνίστριες να επιστρέψουν στην έπαυλη όπου ξεκίνησαν όλα. Εκεί, η ανήσυχη ηρωίδα που ενσαρκώνει η Ορτέγκα κάνει ένα τεράστιο σφάλμα εξερευνώντας τη σοφίτα του σπιτιού, με αποτέλεσμα ο πονηρος Σκαθαροζούμης να επιστρέψει στη γη. Στην πρωτοκλασάτη διανομή των ρόλων βρίσκουμε ακόμη την Ιταλίδα σταρ Μόνικα Μπελούτσι και σύντροφο πλέον του Τιμ Μπάρτον, και τους Γουίλεμ Νταφόε και Τζάστιν Θερού. Διανομή από την Τanweer. Διάρκεια: 130 λεπτά. Η ταινία έκανε εντυπωσιακό ξεκίνημα στις ΗΠΑ όπου ήδη έχει φτάσει τα 117,3 εκατ. δολάρια συν ακόμη 36,2 εκατ. από τον υπόλοιπο κόσμο. Στη χώρα μας το φιλμ "Σκαθαροζούμης Σκαθαροζούμης" κινήθηκε πιο μέτρια με 14.362 εισιτήρια πανελλαδικά στο 1ο τετραήμερο της πρεμιέρας του.

Αίθουσα 1 στις 23.00 καθημερινά "Alien: Romulus" Το σπουδαίο horror franchise που ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ‘70 και συγκεκριμένα το 1979 με το 1ο "Άλιεν" σε σκηνοθεσία του Ρίντλεϊ Σκοτ με πρωταγωνίστρια την σπουδαία Σιγκούρνι Γουίβερ που τιμήθηκε πριν λίγες μέρες στο 81ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας, απέκτησε ένα νέο κεφάλαιο που αναμενόταν με μεγάλο ενδιαφέρον από τους σινεφίλ, το "Alien: Romulus". Τη νέα "κλειστοφοβική" και συναρπαστική αν και υπερβολική προς το φινάλε, ταινία, υπογράφει σκηνοθετικά ο Ουρουγουανός σκηνοθέτης Φέντε Άλβαρεζ ("Το Πρόσωπο του Κακού", "Μην Ανασαίνεις") ο οποίος τοποθετεί τη δράση είκοσι χρόνια μετά τα γεγονότα της πρωτότυπης ταινίας. Η υπόθεση θέλει την επιστήμονα Ρέιν Καραντάιν μαζί με μια ομάδα γαλαξιακών αποίκων μίας μεταλλευτικής διαστημικής αποικίας να έρχονται αντιμέτωποι με το αιμοδιψές πλάσμα καθώς εξερευνούν ένα εγκαταλελειμμένο διαστημικό σταθμό. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται η ανερχόμενη Κάιλι Σπένι, την οποία είδαμε πριν λίγους μήνες να δίνει μια άψογη ερμηνεία στο φιλμ "Priscilla" της Σοφία Κόπολα. Στη διανομή των ρόλων συμμετέχουν επίσης οι Ντέιβιντ Τζόνσον, Άρτσι Ρενό, Σπάικ Φερν και Αϊλίν Γου. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως ο εμβληματικός δημιουργός του "Alien", Ρίντλεϊ Σκοτ βρίσκεται στην παραγωγή με τον εξίσου καθοριστικό Τζέιμς Κάμερον ("Aliens") να κρατά συμβουλευτικό ρόλο στην ανάπτυξη της ταινίας. Διανομή από την Feelgood. Διάρκεια: 119 λεπτά. Στο εγχώριο box office η ταινία έχει κόψει πανελλαδικά, σε περίπου 2 εβδομάδες προβολής 26.495 εισιτήρια. Παγκοσμίως οι έως τώρα εισπράξεις του "Alien: Romulus" είναι στα 314,8 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 2 στις 18.10 και στις 20.20 καθημερινά (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 3 στις 19.00 καθημερινά πλην της Τετάρτης (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 7 στις 19.30 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) «Despicable Me 4 – Εγώ ο Απαισιότατος 4» Ο Γκρου (με τη φωνή του αγαπητού ηθοποιού Στιβ Καρέλ στην πρωτότυπη αγγλόφωνη κόπια) αντιμετωπίζει έναν νέο άσπονδο εχθρό στο πρόσωπο του Μαξίμ Λε Μαλ (με τη φωνή του Γουίλ Φέρελ) και της μοιραίας φιλενάδας του Βαλεντίνας (η Σοφία Βεργκάρα). Έτσι, για να προστατέψει την οικογένειά του αναγκάζεται να μετακομίσει και να αλλάξει όνομα. Στην καινούρια του γειτονιά, όμως, τον περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Ακόμα δανείζουν τις φωνές τους η Κρίστεν Γουίγκ, οι Πιερ Κοφέν, Τζόι Κινγκ, Στίβεν Κόλμπερτ, Μιράντα Κόσγκροουβ, Κλόι Φάινμαν, Στιβ Κούγκαν, Κρις Ρενό, Ντέινα Γκέιερ, Μάντισον Πόλαν. Η ταινία έχει πάει εξαιρετικά εμπορικά τόσο στο εξωτερικό με εισπράξεις 931 εκατ. δολάρια παγκοσμίως μέχρι στιγμής σύμφωνα με το boxofficemojo, ενώ στη χώρα μας σε 4 εβδομάδες προβολής έφτασε τα 260.326 εισιτήρια πανελλαδικά. Στην ελληνική μεταγλώττιση ακούγονται οι: Γιάννης Ζουγανέλης, Φοίβος Ριμένας, Κατερίνα Γκίργκις, Δανάη Τσούμου, Κατερίνα Πέτσα, Δανάη Νικολάτου, Έλλη Θάνου, Νίκος Νίκας, Κωνσταντίνος Ρεπάνης, Στέλιος Ψαρουδάκης, Μαρία Ζερβού, Ανδρέας Ευαγγελάτος, Λευτέρης Ελευθερίου, Θανάσης Τσαλταμπάσης. Σενάριο: Μάικ Γουάιτ, Κεν Ντάριο. Διανομή από την Tanweer. Διάρκεια: 95 λεπτά.

Αίθουσα 8 στις 21.20 καθημερινά «Deadpool & Wolverine» Για όσους δεν το είδατε ακόμη, η προβολή του συνεχίζεται και τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα. Ο λόγος για την υπερηρωική συνάντηση που όλοι περιμέναμε. Ο πιο αντι-ηρωικός, αθυρόστομος, αυστηρώς ακατάλληλος και ταυτόχρονα απολαυστικός υπερήρωας του σινεμά, ο Deadpool – Ράιαν Ρέινολντς επέστρεψε πανηγυρικά έχοντας στο πλάι το ταίρι που πάντα επιζητούσε παθιασμένα, τον Wolverine από τους Χ Μen (ο γοητευτικός Χιου Τζάκμαν). Φυσικά, οι δυο τους δε γίνονται αμέσως ομάδα, αφού ο πρώην X-Man βρίσκεται σε πολύ κακή φάση ζωής, όμως ο Deadpool ξέρει πώς να πείθει ακόμα και τον πιο πεισματάρη μεταλλαγμένο. ΣΥΝΟΨΗ "Μετά την αποτυχία του να ενταχθεί στην ομάδα των Εκδικητών, ο Γουέιντ Γουίλσον πηγαίνει από τη μια παράξενη δουλειά στην άλλη χωρίς να βρίσκει πραγματικά το δρόμο του. Ώσπου μια μέρα, ένα υψηλόβαθμο μέλος της Αυλής των Αναχρονιστικών Παραλλαγών του προσφέρει μια αποστολή που του αξίζει... με τον όρο να δει τον κόσμο του και όλους όσους αγαπάει να καταστρέφονται. Αρνούμενος κατηγορηματικά, ο Γουέιντ φοράει και πάλι τη στολή του Ντέντπουλ και προσπαθεί να πείσει τον Γούλβεριν να τον βοηθήσει να σώσει τον κόσμο του...". Ωστόσο, η νέα αυτή ταινία της Μάρβελ δεν είναι κατάλληλη για όλους τους θεατές, λόγω της άφθονης (και αιματηρής) βίας και των προσβολών που εκτοξεύονται κάθε δύο λεπτά. Επίσης απολαυστικές είναι οι μουσικές προσθήκες με το "Like a prayer" της Μαντόνα και το "Lady in red" του Κρις Ντε Μπέργκ να κυριαρχούν! Η ταινία έχει ήδη κάνει παγκόσμιες εισπράξεις 1 δις, 287 εκατομμύρια δολάρια. Στη χώρα μας το φιλμ έχει κόψει έως & τις 8 Σεπτεμβρίου 2024, πάνω από 314.000 εισιτήρια πανελλαδικά. Βέβαια στην ταινία εμφανίζονται (και το αποκαλύπτουμε μιας και πολλοί έχετε ήδη δει το φιλμ) και πολλοί ακόμη σταρ - υπερήρωες, ανάμεσα τους οι Κρις Έβανς, Γουέσλει Σνάπις, Τζένιφερ Γκάρνερ και σε ρόλο έκπληξη ο Τσάνινγκ Τέιτουμ. Συμπρωταγωνιστούν η Έμα Κόριν ως Cassandra Nova και ο γοητευτικός Matthew Macfadyen ως Mr. Paradox καθώς και οι Morena Baccarin, Leslie Uggams. Διάρκεια: 127 λεπτά Διανομή: Feelgood Entertainment.

Αίθουσα 8 στις 19.10 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Τα Μυαλά που Κουβαλάς 2 - Inside Out 2" Σε σκηνοθεσία του Κέλσι Μαν. Εννέα (9) χρόνια μετά την πρώτη Οσκαρική animation ταινία της Pixar, τα συναισθήματα επέστρεψαν για να μάς αφηγηθούν τη συνέχεια της ιστορίας της έφηβης -πλέον- Ράιλι, σ' ένα σίκουελ ισάξιο του υπέροχου πρώτου. Η υπέροχη αυτή ταινία πανελλαδικά έχει φτάσει κοντά τα 650,000 εισιτήρια πανελλαδικά. Οι παγκόσμιες εισπράξεις είναι στο 1 δις, 675 εκατ. δολάρια. Στην μεταγλωττισμένη στα ελληνικά κόπια ακούγονται η Νάντια Κοντογεώργη, ο Λευτέρης Ελευθερίου, η Λυδία Τζανουδάκη, κ.α.