Από την Πέμπτη 12-9 και στην Πάτρα η "μαύρη" αστυνομική κωμωδία "Άπληστοι Άνθρωποι"

Από τον Πότσι Πονσιρόλι, σκηνοθέτη του «Old Henry» (2021) και τους παραγωγούς του «Palm Springs» (2020), έρχεται μια ξεκαρδιστική μαύρη κωμωδία με τον Τζόζεφ Γκόρντον Λέβιτ (The Dark Knight Rises, Inception), Χιμές Πατέλ (Yesterday, Tenet) , Λίλυ Τζέιμς (Yesterday, Baby Driver), Ούζο Αντούμπα, Τιμ Μπλέικ Νέλσον (The Ballad of Buster Scruggs, Watchmen), Σάιμον Ρεξ και Τζιμ Γκάφιγκαν. Μια ιστορία μυστηρίου με επιρροές από τους αδερφούς Κοέν που θα κάνει το κοινό να αναρωτιέται μέχρι τέλους ποιος θα βγει ζωντανός από το χάος που έχει προκληθεί.

Λίγα λόγια για τον σκηνοθέτη Πότσι Πονσιρόλι

Σκηνοθέτης και σεναριογράφος του πετυχημένου γουέστερν "Old Henry", το οποίο έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας λαμβάνοντας διθυραμβικές κριτικές. Η ταινία διατηρεί μέχρι σήμερα ένα εντυπωσιακό 94% στο Rotten Tomatoes, ενώ ο πρώην Πρόεδρος των Η.Π.Α., Μπαράκ Ομπάμα, την συμπεριέλαβε στις δέκα αγαπημένες του ταινίες για το 2021.

Ακόμη, έχει γράψει και σκηνοθετήσει την ταινία Super Zeroes, καθώς και περισσότερα από 50 μουσικά βίντεο καλλιτεχνών.

Ο σεναριογράφος Μάικλ Βουκαντίνοβιτς είναι σεναριογράφος και σκηνοθέτης θεατρικών παραστάσεων, ταινιών και σειρών. Για την τηλεόραση, έχει γράψει και αναλάβει την παραγωγή του Kiddingμε τον Τζιμ Κάρεϊ για λογαριασμό του Showtime, το οποίο σκηνοθέτησε ο Μισέλ Γκοντρί και ήταν υποψήφιο για Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Κωμικής Σειράς. Έχει γράψει επίσης το Runaways της Marvel, αναπτύσσοντας παράλληλα δεκάδες πρότζεκτ για τους Έντι Μέρφι, Μάθιου ΜακΚόναχι, Τσάνινγκ Τέιτουμ, Τζέιμς Γουάν, Τιμ Μπάρτον και πολλούς άλλους.

Ο Τζόζεφ Γκόρντον Λέβιτ ξεκίνησε την καριέρα του πρωταγωνιστώντας στο σκηνοθετικό ντεμπούτο του Ράιαν Τζόνσον, «Brick», με τον οποίον θα συνεργαζόταν ξανά για τις ανάγκες του φιλμ «Looper», πρωταγωνιστώντας στο πλάι του Μπρους Γουίλις. Έκτοτε έχει συμμετάσχει τόσο σε ανεξάρτητες ταινίες (500 Days of Summer, Manic, Mysterious Skin, The Lookout), όσο και σε πετυχημένα μπλοκμπάστερ, όπως το «Inception» και το «The Dark Knight Rises».

Το 2013 κυκλοφόρησε στις αίθουσες το σκηνοθετικό του ντεμπούτο «Don Jon», στο οποίο, εκτός από τον ίδιο, πρωταγωνιστούσε η Σκάρλετ Γιόχανσον και η Τζούλιαν Μουρ.

Ο Τζόζεφ Γκόρντον Λέβιτ είχε επίσης παίξει σε μικρή ηλικία παίξει το 1992 στην λυρική ταινία του Ρόμπερτ Ρέντφορντ «Το Ποτάμι κυλά ανάμεσα μας» που είχε γυριστεί στη Μοντάνα.

*Ο Χιμές Πατέλ ξεκίνησε την καριέρα του ως ηθοποιός μέσα από τη σειρά του BBC, EastEnders, έχοντας συνεργαστεί μέσα στα χρόνια με μερικούς κορυφαίους σκηνοθέτες, όπως ο Ντάνι Μπόιλ (Yesterday), Κρίστοφερ Νόλαν (Tenet) και Άνταμ ΜακΚέι (Don’t Look Up). To 2021 πρωταγωνίστησε στη σειρά του HBO, Station Eleven, αποσπώντας για την ερμηνεία του μια υποψηφιότητα Emmy

*H Λίλυ Τζέιμς έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά "Downton Abbey", η οποία άνοιξε το δρόμο για πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ταινίες όπως το Cinderellaτ ου Κένεθ Μπράνα. Λίγα χρόνια αργότερα, συμμετείχε στο Baby Driver του Έντγκαρ Ράιτ, στο Darkest Hour, αλλά και στοMamma Mia! Here We Go Again, σίκουελ του Mamma Mia!.

Πρόσφατα απέσπασε μια υποψηφιότητα Emmy για την ερμηνεία της στην τηλεοπτική σειρά Pam & Tommy, όπου ερμήνευσε την Πάμελα Άντερσον στο πλάι του Σεμπάστιαν Σταν.

Σκηνοθεσία: Πότσι Πονσιρόλι

Σενάριο: Μάικλ Βουκαντίνοβιτς

Παραγωγή: Ντέιβιντ Μπόις, Ζακ Σίλερ, Σάνον Χούτσινς, Ντίλαν Σέλερς, Κρις Πάρκερ

Παίζουν οι ηθοποιοί: Τζόζεφ ΓκόρντονΛέβιτ, Χιμές Πατέλ, Λίλυ Τζέιμς, Τρέισι Λορντς, Ούζο Αντούμπα, Τιμ Μπλέικ Νέλσον.

Μοντάζ: Τζέιμι Κίρκπατρικ

Φωτογραφία: Έρικ Κόρετζ

Διάρκεια: 112 λεπτά.

*Η ταινία έχει στο rotten tomatoes μέσο όρο 61%.